Наши воины уничтожили российский блокпост в Белгородской области. ВИДЕО
Украинские силы уничтожили российский блокпост, расположенный около поселка Графовка в Белгородской области.
Видео пылающей вражеской заставы опубликовало издание "Бабель" со ссылкой на ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.
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+23 Alexey Poltorak
показать весь комментарий16.10.2023 16:56
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+10 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий16.10.2023 16:56
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Бо Білгородщина - це Україна!
Що в Графовкі-
Творицця щось неладне...
То сіно загориться-
То баби візжать не складно...
А мужики! ***** дриця-
В цьому не участвують-
Якісь жовтолиці мудаки-
В графськом сілєнії властвуют...