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17 095 15

Наши воины уничтожили российский блокпост в Белгородской области. ВИДЕО

Украинские силы уничтожили российский блокпост, расположенный около поселка Графовка в Белгородской области.

Видео пылающей вражеской заставы опубликовало издание "Бабель" со ссылкой на ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Артиллеристы поражают российскую САУ 2С7 "Пион" и вражеских пехотинцев: "Ох, касєточка лягла хороше! Куди треба!". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7016) блокпост (274) Белгород (454)


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Топ комментарии
+23
Да, кацапьё, в эту игру играют вдвоём.
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16.10.2023 16:56
+15
В яблучко!

Бо Білгородщина - це Україна!
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16.10.2023 17:04
+10
Красівоє ))
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16.10.2023 16:56
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Красівоє ))
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16.10.2023 16:56 Ответить
Да, кацапьё, в эту игру играют вдвоём.
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16.10.2023 16:56 Ответить
ёще бы! правда кацапы могут сказать что это ф-22 их раздёлали так, а значит опять НАТО виновато. дёрутся с НАТО в стилё - пряток.
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17.10.2023 08:21 Ответить
В яблучко!

Бо Білгородщина - це Україна!
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16.10.2023 17:04 Ответить
краще би до токмака просунулись ніж розпиляти ресурси на незрозумілі цілі
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16.10.2023 17:04 Ответить
Типу в генштабі там знають, які цілі тобі зрозумілі, а які ні.
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16.10.2023 17:25 Ответить
ага-ага... із самого генштабу прийшла команда захерачити по нафіг нікому не потрібному блокпосту в бєлгородських ****** і доложить нємєдля
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16.10.2023 20:35 Ответить
Ну видимо докучали 3,14дарасы, вот и отхватили. Нех щастать!
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16.10.2023 17:33 Ответить
Граф знав...
Що в Графовкі-
Творицця щось неладне...
То сіно загориться-
То баби візжать не складно...

А мужики! ***** дриця-
В цьому не участвують-
Якісь жовтолиці мудаки-
В графськом сілєнії властвуют...
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16.10.2023 17:10 Ответить
ета мєстниє.
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16.10.2023 17:12 Ответить
Такий собі нежданчик. Що кацапня *******.
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16.10.2023 17:14 Ответить
От якби там стояв кремль з ху№лом....
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16.10.2023 17:17 Ответить
Курская Наротная Риспублика ипашит - не хочет кормить БНР...
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16.10.2023 18:21 Ответить
наверное они думали, что бессмертные...
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16.10.2023 19:50 Ответить
Та він заважав ходити Білгородським ополченцям ....
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17.10.2023 03:42 Ответить
 
 