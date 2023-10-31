У тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку в районі станції Мушкетове декілька прильотів, - повідомляють місцеві пабліки. Попередньо горять склади, на яких окупанти зберігали цистерни з пальним.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з пожежею публікують у соцмережах.

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