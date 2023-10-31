У тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку в районі станції Мушкетове декілька прильотів, - повідомляють місцеві пабліки. Попередньо горять склади, на яких окупанти зберігали цистерни з пальним.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з пожежею публікують у соцмережах.
Топ коментарі
+29 Andry Moon
показати весь коментар31.10.2023 19:20 Відповісти Посилання
+22 Алекс Скела
показати весь коментар31.10.2023 19:04 Відповісти Посилання
+14 Яр Холодний
показати весь коментар31.10.2023 19:26 Відповісти Посилання
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Нічо, вони теж тимчасово палають!
)))
Не плавить сталь Донбас-
І тільки полум'я в далечі-
Із жовтим вибухом високе-
Яскраве, як розплаву теча-
Для металурга гріє око...
В мене після закінчення вишу на початку 90-х по розподілу роботи вже не було, на першій моїй роботі у якості інженера (91-й рік!)перше відрядження було десь під Тулу на спиртзавод - як наставляв нас з колегою начальник дільниці - " Зможете якійсь кабель провести, чи якусь електричну шафу встановити - честь Вам і хвала, але запам'ятайте - Ваш головний обов'язок - вивести того, хто там зараз знаходиться, із цього стану!"
Коротше - місцеві до спирту не мали доступу, бо він був під щильним наглядом, а от з величезних чанів відбирати брагу, що бродить - це взагалі без проблем, жодного нагляду не було, хоч відрами бери! Що і відбувалось у таких обсягах, що дивно що хоч щось на перегонку залишалось!
З тих часів пам'ятаю слова тамтешніх технологів, що жодними аналізами неможливо з готового спирту зробити висновок з чого ж він зроблений - із пшениці, жита, картоплі, чи з табуретки - похибка методів аналізу не дозволяє побачити між ними різницю.
Так от - допоки брага дійде до того стану, що її можна буде переганяти на спирт, її вже не залишалось!
Суровые будни....
Техніка що атакує Авдіївку тепер зупиниться...
Освітлення, машинки їздють, орки по кабаках зависають...
або, радій та чекай зсу, або в'***** не обертаючись!
1. Раніше туди прильотів не було
2. Донецьк яскраво освітлений
Зуевская ТЭС - тепловая электростанция, расположенная в 40 км восточнее Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашённой дыныры . Является градообразующим предприятием для посёлка энергетиков и города Зугрэс, расположенного на 1 км южнее электростанции