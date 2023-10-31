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Новости Видео Война
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Во временно оккупированном Донецке горят цистерны с горючим. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке в районе станции Мушкетово несколько прилетов, сообщают местные паблики. Предварительно горят склады, на которых оккупанты хранили цистерны с горючим.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с пожаром публикуют в соцсетях.

Смотрите также: Дрон-камикадзе поразил вражеский танк на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6323) пожар (5969)


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Топ комментарии
+29
Саме дивне що Донецьк, з якого обстрілюють Авдіївку, чомусь ні разу не схожий на ту саму Авдіївку.
Освітлення, машинки їздють, орки по кабаках зависають...
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31.10.2023 19:20 Ответить
+22
У тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним

Нічо, вони теж тимчасово палають!
)))
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31.10.2023 19:04 Ответить
+14
Цистерна пального - танкова рота "без горючки"
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31.10.2023 19:26 Ответить
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У тимчасово окупованому Донецьку палають цистерни з пальним

Нічо, вони теж тимчасово палають!
)))
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31.10.2023 19:04 Ответить
Донецька народна пожежа
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31.10.2023 19:23 Ответить
Канєшно відімо. Ще й як.
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31.10.2023 19:53 Ответить
Вже не горять мартеновські печі...
Не плавить сталь Донбас-
І тільки полум'я в далечі-
Із жовтим вибухом високе-
Яскраве, як розплаву теча-
Для металурга гріє око...
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31.10.2023 19:41 Ответить
яке марнотратство ! соляра ж 54 грн ! це скільки гектар можно зорати 7
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31.10.2023 19:05 Ответить
Ничьо, на казлабадее ее немеряно, контрибуцией отобъем.
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31.10.2023 19:12 Ответить
Шановний ви помиляєтесь , Майкл Накі казав що частина кацапських полів лишилась не зібраними через брак пального .
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31.10.2023 19:17 Ответить
Опять же ж... Вот прикиньте... к носу... Война закончилась, резервы появились А то шо до 10-го колена у козлорылых не уберут урожай, дык, кто им доктор. Долг платежом красен.
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31.10.2023 19:22 Ответить
не зібрали зерно , а з чого робити спирт ? без спирту вони пропадуть ! ****** скаже в ООН що це геноцид кацапського населення . хай червоний хрест готує цистерни з гуманітаркою ...
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31.10.2023 19:37 Ответить
...боярышник выручит, в оон не скажет. К тому же, кацапы не лыком шиты, умею томатовку из томатпасты стиралкой сбраживать за 1.5 часа и тут же из нее гнать чимиргес...
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31.10.2023 19:43 Ответить
а що робити коли не привіз пралку з України ? стекломой це для гурманів .
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31.10.2023 19:59 Ответить
не зібрали зерно , а з чого робити спирт ? Ну, вы и пернул... Этои когда кацапы гнали из зерна... Из пилок- самое то... У них же свиное каучуковое сало рыбьим жиром отдает, бо кормят хрюху рыбной мукой...
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31.10.2023 19:47 Ответить
Тю, про стекломой забыл и тормозуху... Кацапы в этом плане уже битые...
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31.10.2023 19:48 Ответить
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31.10.2023 19:56 Ответить
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31.10.2023 19:58 Ответить
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31.10.2023 19:59 Ответить
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31.10.2023 20:01 Ответить
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31.10.2023 20:02 Ответить
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31.10.2023 20:05 Ответить
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31.10.2023 20:08 Ответить
Рецепт коктейля "Слеза комсомолки". Смешиваются между собой следующие компоненты - духи "Лаванда" (15 г), духи "Вербена" (15 г), духи "Лесная вода" (30 г), лак для ногтей (2 г), зубной эликсир (150 г), лимонад (150 г). Вот что писал про этот коктейль сам Ерофеев: "Пьющий просто водку сохраняет и здравый ум, и твердую память или, наоборот, теряет разом и то и другое. А в случае со "слезой комсомолки" просто смешно: выпьешь её сто грамм, этой "слезы" - память твердая, а здравого ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм - и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здравого ума? И куда девалась вся твердая память?".
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31.10.2023 20:09 Ответить
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31.10.2023 20:10 Ответить
Забытый рецепт коктейля "Дух Женевы". В состав этого коктейля входила "белая сирень", средство от потливости ног, стакан "Жигулевского пива" и 150 грамм спиртового лака. Назывался коктейль, кстати, в честь временного потепления отношений между СССР и Западом).
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31.10.2023 20:11 Ответить
А де одеколон "Саша", вони його вважають гостьовим напоєм.
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31.10.2023 20:35 Ответить
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31.10.2023 20:40 Ответить
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31.10.2023 20:42 Ответить
"Тройной" одеколон + одеколон "Саша" = коктейль "Александр Третий" (с)
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31.10.2023 20:44 Ответить
Shamov, vam by etu temu na "trubu" da s anglickimi titrami... 78 millionov prosmotrov za sutki garantirovany
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01.11.2023 01:50 Ответить
Скажете таке - "Спирт"!

В мене після закінчення вишу на початку 90-х по розподілу роботи вже не було, на першій моїй роботі у якості інженера (91-й рік!)перше відрядження було десь під Тулу на спиртзавод - як наставляв нас з колегою начальник дільниці - " Зможете якійсь кабель провести, чи якусь електричну шафу встановити - честь Вам і хвала, але запам'ятайте - Ваш головний обов'язок - вивести того, хто там зараз знаходиться, із цього стану!"

Коротше - місцеві до спирту не мали доступу, бо він був під щильним наглядом, а от з величезних чанів відбирати брагу, що бродить - це взагалі без проблем, жодного нагляду не було, хоч відрами бери! Що і відбувалось у таких обсягах, що дивно що хоч щось на перегонку залишалось!

З тих часів пам'ятаю слова тамтешніх технологів, що жодними аналізами неможливо з готового спирту зробити висновок з чого ж він зроблений - із пшениці, жита, картоплі, чи з табуретки - похибка методів аналізу не дозволяє побачити між ними різницю.

Так от - допоки брага дійде до того стану, що її можна буде переганяти на спирт, її вже не залишалось!
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31.10.2023 21:29 Ответить
Ну и в чём новость? Мы ж восемь лет бомбили, бомбили...
Суровые будни....
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31.10.2023 19:11 Ответить
Не все правильно, но вы так и не понял, шо заре -************ зачинаются...
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31.10.2023 19:14 Ответить
Типо, лугандончанам прийдется отвечать за свой гнилой трындеж.
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31.10.2023 19:20 Ответить
Раньше в Будёновский и Пролетарский р-ны не долетало.
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31.10.2023 19:25 Ответить
Хороша новина ..!
Техніка що атакує Авдіївку тепер зупиниться...
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31.10.2023 19:14 Ответить
Саме дивне що Донецьк, з якого обстрілюють Авдіївку, чомусь ні разу не схожий на ту саму Авдіївку.
Освітлення, машинки їздють, орки по кабаках зависають...
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31.10.2023 19:20 Ответить
Ну там же ахмєтка-обрізаний (чи недообрізаний). То як можна ?
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31.10.2023 19:27 Ответить
Ну пральна жы! Донецк - дамбили, Авдіївку- асвабаждайют!
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31.10.2023 20:20 Ответить
І там що підстанцій немає,що б не так різало в очі.
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31.10.2023 20:21 Ответить
тому що українці ЛЮДИ, росіяни НІ
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31.10.2023 21:38 Ответить
почему все дома целые и свет горит, за 9 лет дамбили
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31.10.2023 19:26 Ответить
Цистерна пального - танкова рота "без горючки"
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31.10.2023 19:26 Ответить
Догрались.. в черговий раз..
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31.10.2023 19:31 Ответить
Чому там до сіх пір працює ЖД станція і вокзал, приходять озброєння і ГСМ? Оце не ясно...
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31.10.2023 19:38 Ответить
с 2014 в бинокль все смотрят на это наблюдают за особенным населением
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31.10.2023 19:47 Ответить
так, а що не так?
або, радій та чекай зсу, або в'***** не обертаючись!
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31.10.2023 19:40 Ответить
Дивовижні дві речі:
1. Раніше туди прильотів не було
2. Донецьк яскраво освітлений
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31.10.2023 19:42 Ответить
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31.10.2023 19:48 Ответить
А откуда Донецк электричество берет, простите? Я просто не в курсе...
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31.10.2023 19:57 Ответить
с рф и уже давно
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31.10.2023 21:01 Ответить
с куєФ!!
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01.11.2023 06:39 Ответить
Зуївська теплоелектростанція, скорочено Зуївська ТЕС - теплоелектростанція у місті Зугрес, Донецька область.

Зуевская ТЭС - тепловая электростанция, расположенная в 40 км восточнее Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашённой дыныры . Является градообразующим предприятием для посёлка энергетиков и города Зугрэс, расположенного на 1 км южнее электростанции
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31.10.2023 21:40 Ответить
Старобешевская ТЭС и Зуевская ТЭС
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31.10.2023 21:37 Ответить
видимо наши выследили поставку.
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31.10.2023 19:58 Ответить
Дамбят?
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31.10.2023 21:06 Ответить
Не знаю,чи привильно писати "в тимчасово окупованому "((Все йде до того,що він буде скоро "тимчасово існуючий",як ґаза,але лиш так позбутися можна тої наволочі ,що там перебуває.Безумовно,є серед них і якась кількість ніби непропащих,але(((
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31.10.2023 21:25 Ответить
 
 