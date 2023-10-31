Во временно оккупированном Донецке горят цистерны с горючим. ВИДЕО
Во временно оккупированном Донецке в районе станции Мушкетово несколько прилетов, сообщают местные паблики. Предварительно горят склады, на которых оккупанты хранили цистерны с горючим.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео с пожаром публикуют в соцсетях.
Топ комментарии
+29 Andry Moon
показать весь комментарий31.10.2023 19:20 Ответить Ссылка
+22 Алекс Скела
показать весь комментарий31.10.2023 19:04 Ответить Ссылка
+14 Яр Холодний
показать весь комментарий31.10.2023 19:26 Ответить Ссылка
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Нічо, вони теж тимчасово палають!
)))
Не плавить сталь Донбас-
І тільки полум'я в далечі-
Із жовтим вибухом високе-
Яскраве, як розплаву теча-
Для металурга гріє око...
В мене після закінчення вишу на початку 90-х по розподілу роботи вже не було, на першій моїй роботі у якості інженера (91-й рік!)перше відрядження було десь під Тулу на спиртзавод - як наставляв нас з колегою начальник дільниці - " Зможете якійсь кабель провести, чи якусь електричну шафу встановити - честь Вам і хвала, але запам'ятайте - Ваш головний обов'язок - вивести того, хто там зараз знаходиться, із цього стану!"
Коротше - місцеві до спирту не мали доступу, бо він був під щильним наглядом, а от з величезних чанів відбирати брагу, що бродить - це взагалі без проблем, жодного нагляду не було, хоч відрами бери! Що і відбувалось у таких обсягах, що дивно що хоч щось на перегонку залишалось!
З тих часів пам'ятаю слова тамтешніх технологів, що жодними аналізами неможливо з готового спирту зробити висновок з чого ж він зроблений - із пшениці, жита, картоплі, чи з табуретки - похибка методів аналізу не дозволяє побачити між ними різницю.
Так от - допоки брага дійде до того стану, що її можна буде переганяти на спирт, її вже не залишалось!
Суровые будни....
Техніка що атакує Авдіївку тепер зупиниться...
Освітлення, машинки їздють, орки по кабаках зависають...
або, радій та чекай зсу, або в'***** не обертаючись!
1. Раніше туди прильотів не було
2. Донецьк яскраво освітлений
Зуевская ТЭС - тепловая электростанция, расположенная в 40 км восточнее Донецка. С 2014 года находится под контролем самопровозглашённой дыныры . Является градообразующим предприятием для посёлка энергетиков и города Зугрэс, расположенного на 1 км южнее электростанции