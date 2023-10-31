Во временно оккупированном Донецке горят цистерны с горючим. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке в районе станции Мушкетово несколько прилетов, сообщают местные паблики. Предварительно горят склады, на которых оккупанты хранили цистерны с горючим.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео с пожаром публикуют в соцсетях.

Смотрите также: Дрон-камикадзе поразил вражеский танк на Купянском направлении. ВИДЕО