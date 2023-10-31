Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 615 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сучасний світ так влаштований, що надто швидко звикає до успіхів. Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але… Хай там що, нам робити своє – захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу. І ми захистимо!", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+47 CrossFirenko
показати весь коментар31.10.2023 22:51 Відповісти Посилання
+31 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар31.10.2023 22:53 Відповісти Посилання
+24 Олександр САТ РЕМ
показати весь коментар31.10.2023 22:53 Відповісти Посилання
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с каждым днем все больше
если два года бросать лозунги с экрана
а в жизни все не так
то и приходит отвращение
и неприятие информации
с уст что и заметно с каждым днем
Какое же оно невминько. Просто сказочный дегенерат. Слова из статьи Таймс подтверждаются.
Треба, щоб тільки без гриму
АКТОРА МАЛОРОСВ ЗЕЛЕНСЬКОГО
НАЙВИЩЕ ВЕРБУВАННЯ МАБУТЬ СТОРІЧЬ - З НІКЧЕМНОГО ГІВНА ЗРОБИТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Надалі корупцію будуть міряти у мілі- та мікрорєзнікових. Бо 1 рєзніков-то величина, досяжна лише за режиму узурпатора Зеленського.
Чи там буде лише "героїчний образ" ЗЕгевари в теплій ванні уявної реальності від дєрьмака?