РСЗВ HIMARS одним пострілом знищує ворожу САУ 2С5 "Гіацинт-С" на Луганщині. ВIДЕО

Оператори 3-го полку ССО виявили позицію ворожої САУ 2С5 "Гіацинт-С" на Луганщині та скоригували вогонь екіпажу РСЗВ HIMARS, який знищив ворожу установку одним пострілом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Аеророзвідка 3-го окремого полку ССО в районі села Верхня Дуванка, Луганської області виявила та скорегувала вогонь реактивної артилерії з РСЗВ HIMARS/M270 по ворожій позиції 152-мм самохідної артилерійської установки 2С5 "Гіацинт-С", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": HIMARS знищив вщент російську САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО