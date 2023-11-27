"Скільки ще агентів працює за методичкою ФСБ?": військовослужбовець Микола Сєрга прокоментував скандальну заяву Безуглої. ВIДЕО

Поет, музикант і телеведучий Микола (Коля) Сєрга, котрий служить у Збройних силах України, прокоментував скандальну заяву народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої, яка звинуватила Валерія Залужного в тому, що він нібито не вирішує проблеми ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео військовослужбовець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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"ЗРАДА починається з нас. З моменту коли ми починаємо засуджувати дії тих людей, на рішеннях яких все тримається. Президента і Головнокомандувача воюючої країни. Ми не маємо право робити це публічно, в нас немає повноважень і інформації аналізувати їх дії. Зрада починається з моменту, коли ми починаємо ділитися інформацією, яка викликає в нас сильні емоції, але справжність якої ми не можемо перевірити. "Міська божевільна" - один з найнебезпечніших архетипів в публічній площині. Особливо, коли вона є представником офіційних структур. Тому що її будуть цитувати, рефлексувати з її повідомлень та сміятися з неї", - додав Микола Сєрга у дописі до відео.

"Ми бачимо скільки агентів щоденно затримує СБУ по всій країні. А скільки агентів там, де до них дуже складно дотягнутися? І ці агенти впливають на тих, хто навіть не здогадується, що в цей момент відпрацьовує "методичку ФСБ", - сказав військовослужбовець.

За його словами, "джерело забувається, а інформація залишається". Сєрга нагадав, що в Росії майже всі пропагандисти працюють з такого ж архетипу, адже це ефективно діє на людей. Військовослужбовець закликав стримувати свої емоції та мати критичне мислення і стриманість, щодо усіх заяв, які наразі лунають. Адже саме це є, на його думку, найпотужнішим захистом в умовах "інформаційної радіації".

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