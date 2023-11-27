УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5210 відвідувачів онлайн
Новини Відео
13 914 87

"Скільки ще агентів працює за методичкою ФСБ?": військовослужбовець Микола Сєрга прокоментував скандальну заяву Безуглої. ВIДЕО

Поет, музикант і телеведучий Микола (Коля) Сєрга, котрий служить у Збройних силах України, прокоментував скандальну заяву народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої, яка звинуватила Валерія Залужного в тому, що він нібито не вирішує проблеми ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео військовослужбовець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони розглядатиме звільнення "слуги народу" Безуглої з посади голови підкомітету. ДОКУМЕНТ

"ЗРАДА починається з нас. З моменту коли ми починаємо засуджувати дії тих людей, на рішеннях яких все тримається. Президента і Головнокомандувача воюючої країни. Ми не маємо право робити це публічно, в нас немає повноважень і інформації аналізувати їх дії. Зрада починається з моменту, коли ми починаємо ділитися інформацією, яка викликає в нас сильні емоції, але справжність якої ми не можемо перевірити. "Міська божевільна" - один з найнебезпечніших архетипів в публічній площині. Особливо, коли вона є представником офіційних структур. Тому що її будуть цитувати, рефлексувати з її повідомлень та сміятися з неї", - додав Микола Сєрга у дописі до відео.

"Ми бачимо скільки агентів щоденно затримує СБУ по всій країні. А скільки агентів там, де до них дуже складно дотягнутися? І ці агенти впливають на тих, хто навіть не здогадується, що в цей момент відпрацьовує "методичку ФСБ", - сказав військовослужбовець.

За його словами, "джерело забувається, а інформація залишається". Сєрга нагадав, що в Росії майже всі пропагандисти працюють з такого ж архетипу, адже це ефективно діє на людей. Військовослужбовець закликав стримувати свої емоції та мати критичне мислення і стриманість, щодо усіх заяв, які наразі лунають. Адже саме це є, на його думку, найпотужнішим захистом в умовах "інформаційної радіації".

Також читайте: "Слуга народу" Циба про слова Безуглої щодо Залужного: Вважаю заяви своєї колеги неприпустимими під час війни

Автор: 

скандал (625) Залужний Валерій (724) Безугла Мар’яна (298)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
не треба спрощувати проблеиу - безугла без команди з ОПи навіть муху із свого носа не прогонить.
показати весь коментар
27.11.2023 19:19
+33
показати весь коментар
27.11.2023 19:15
+33
Цікаво! А у Баканова був план? показував Мар'яні? А у Буданова Безугла вже бачила? Чи тільки у Залужного хоче?))
показати весь коментар
27.11.2023 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.11.2023 19:15 Відповісти
На місці.

показати весь коментар
28.11.2023 10:36 Відповісти
Безмзхглу на палю, разом з дЄрмаком, татаровим, шурмой і всією опзжшною і зеленою шоблою!
показати весь коментар
27.11.2023 19:16 Відповісти
Давно пора всю зелену шоблу викинути на смітник , але у нас війна ,
не на часі ?🙂
показати весь коментар
27.11.2023 19:20 Відповісти
Автоматична втрата легітимності держави. Військові відрізняються від озброєної банди виключно конституційним статусом. А проводити імпічмент за процедурою надто геморно.
показати весь коментар
27.11.2023 19:30 Відповісти
Не буде ніякої "автоматичної" втрати легітимності держави, не пізді!
показати весь коментар
27.11.2023 19:45 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
показати весь коментар
27.11.2023 19:26 Відповісти
73 відсотки виберуть іншу і її теж на палю, скількі ше разів? Може треба обмежити виборче право тими, хто сплачує кошти до бюджету, виключивши тих, хто з бюджету кормиться?
показати весь коментар
27.11.2023 20:13 Відповісти
За зелених недоумків голосував і бізнес, і дохтура і вчителя і студенти і пенсіонери....
показати весь коментар
27.11.2023 20:48 Відповісти
Підрахунок дуже простий - ВСІ ЗЕлені міністри, оХфіс препіздента у повному складі, партія Слуга народа. Це для початку.
показати весь коментар
27.11.2023 19:18 Відповісти
Так это не один Серьга должен сказать
Где сотни видео от военных?
Со всех фронтов!!!
Голос военных - самое важное сегодня!
Безуглая озвучивает то
Что думает президент
Который ни фига не понимает в военном искусстве
Который виноват в развале военной промышленности
Виноват в том, что не готовил страну к войне
А сейчас с помощью подонков и бл.....дей разных мастей
Будет мочить Армию и Залужного?
А мы и армия это стерпим?
А мы вообще за что воюем?
Чтобы президент по вечерам видосики показывал?
показати весь коментар
27.11.2023 19:19 Відповісти
Военным трошки не до этого. Нам не нужен военный переворот. ПОЧЕМУ МОЛЧАТ РОДСТВЕННИКИ УБИТЫХ ПРИ ПОЛНОМАСШТАБКЕ? Ну вот почему? Почему молчат жители убитых в хлам городов? Почему молчат родители детей? ПОЧЕМУ!!! Чтобы зеленую крысу не стошнило при такой качке государства? Военные кровью и жизнью своей показали украинским гражданам как надо действовать!!! Граждане Украины!!! Ау!!! За границей? Или все инвалиды? Причем умственные? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС...
показати весь коментар
27.11.2023 19:36 Відповісти
Военным не до того?
То есть они и дальше готовы погибать
За Зеленского?
Он же у них ВЕРХОВНЫЙ!!!
показати весь коментар
27.11.2023 19:48 Відповісти
Галочка, дорогая, когда до тебя дойдет что присягу в Украине дают народу украины, а не президенту? Что для этого необходимо тебе понять? Прочитать текст присяги? Или понять что украинская армия воюет не под лозунгом "За Сталина!!! За Победу!!!". Вылезай из совка нканец-то...
показати весь коментар
27.11.2023 19:55 Відповісти
Як на ''фаріношиху'' накинутися до зразу було ''до того''!
показати весь коментар
27.11.2023 20:04 Відповісти
А причем тут эта старая совковая курва?
показати весь коментар
27.11.2023 20:08 Відповісти
Мадам Боброва, ну и где твой гневный видосик?
показати весь коментар
27.11.2023 19:46 Відповісти
Цікаво! А у Баканова був план? показував Мар'яні? А у Буданова Безугла вже бачила? Чи тільки у Залужного хоче?))
показати весь коментар
27.11.2023 19:19 Відповісти
вона бачила у всіх, крім Залужного......
показати весь коментар
27.11.2023 19:23 Відповісти
У Баканова був 100%. На щастя не справдився, бо українці завадили
показати весь коментар
27.11.2023 21:11 Відповісти
у ванюшкі баканаффа був план.....оманський план.....
показати весь коментар
28.11.2023 19:16 Відповісти
не треба спрощувати проблеиу - безугла без команди з ОПи навіть муху із свого носа не прогонить.
показати весь коментар
27.11.2023 19:19 Відповісти
Почали розганяти, що треба міняти Зе бо буде горе. Зауважу, що це погана ідея. Вичищати треба кодло типу Єрмака, Татарова, Гетманцева і т д, а Зеленського залишити. Бо суслік не лічность, а будь які рухи навколо посади президента створять більше небезпек, ніж принесуть користі.
показати весь коментар
27.11.2023 19:21 Відповісти
Ни в коем случае
Он - российская консерва
Давно уже
Лет с 18
показати весь коментар
27.11.2023 19:31 Відповісти
Пусть досиживает свои полгода и ********. Власть нужно вернуть в правовое поле, в котором у такого органа как ОП полномочий только как у обслуги, каким образом бойфренд Зе свел на ОП всю власть это уже вопрос к правоохранительным органам. И в Раде по факту уже нет большинства
показати весь коментар
27.11.2023 19:34 Відповісти
А что же мы не дали досидеть Януковичу?
А очень просто
Мы понимали - нас за это время путин в асфальт закатает
А на войне день - как пять в мирное время
Можно и войну проиграть
показати весь коментар
27.11.2023 19:37 Відповісти
Янукович втік САМ!!! Він сам, точніше, за вказівкою з кремля створив ситуацію, в результаті чого сталась окупація Криму і Донбасу. Майдан, до речі, його до того не примушував!
показати весь коментар
27.11.2023 20:02 Відповісти
Він САМ не піде! Не для того його туди впихнули, щоб про Україну думати... Але є така річ, як легітимність влади. Звичайно, може статись переворот, але тоді влада стає нелегітимною, а то вже має наслідки. Так що варто про то дуже добре подумати... А от коли його позбавити середовища, яке ним керує і його використовує, то, цілком реально, можна нейтралізувати ту проблему. От про що мова.
показати весь коментар
27.11.2023 20:20 Відповісти
Не надо переворот
Нужна папочка
А на Зеленского папочка пухлая
Американцы добились тихого ухода Меркель
Слили ее личную переписку
Не всю
Крошечную часть
И Меркель испугалась
И больше не канцлер
показати весь коментар
27.11.2023 20:43 Відповісти
А легітимізація "ухода"? Вибори під час війни? Ніззя! А без виборів дуже складна схема. Для початку Голову ВР треба притомного, голову СБУ, ДБР, генпрокурора..., а так, марна справа... Занадто багато там сміття всілякого. Для початку треба паргіщу к ногтю...
показати весь коментар
27.11.2023 20:50 Відповісти
парнішу к ногтю...
показати весь коментар
27.11.2023 20:52 Відповісти
Я говорю об отставке президента
Когда он сам об этом заявит
Не переживайте за Стефанчука
Он все подпишет
А силовики тоже разные
Голова СБУ сегодня - не Баканов
НАБУ не под президентом
САП тем более
ДБР не самостоятельно
Генпрокурор тоже
Такие посыпятся сразу
Я уже не говорю про армию
Армия такого Верховного просто презирает
Так что пора доставать папочки.....
показати весь коментар
27.11.2023 21:00 Відповісти
Проблема в тому, що воно настільки неадекватне, що може й на папочку не зреагувати. То ж не Меркель, тут IQ нижче нуля. Його такого тому і вибрали...
показати весь коментар
27.11.2023 21:15 Відповісти
У него очень умная жена
Она только одним глазком глянет в папочка
И ПАПОЧКЕ ВОВЕ мало не покажется
показати весь коментар
27.11.2023 21:18 Відповісти
Там не тільки Лєнка, там і Андрюша поряд...
показати весь коментар
27.11.2023 21:25 Відповісти
На Андрюшу папочек не меньше
Эти люди папочек боятся , как яда
Лучше тихо свалить
И дожить на сворованное где- нибудь в Доминиканской республике
Чем мир узнает про твои грешки
А у президента с АНДРЮШЕЙ их стока
И таких неприглядных
Перед детьми будет стыдно
показати весь коментар
27.11.2023 21:32 Відповісти
Соромно буде? Кому?! Їм? На жаль. соромом таке не візьмеш... Тут щось реальне потрібно, щоб в штанці пісялось...
показати весь коментар
27.11.2023 21:36 Відповісти
Вы недооцениваете компромат на политиков?
Это вы зря
Минет президенту Клинтону в Овальном кабинете
закончился для Клинтона плохо
А по сравнению с украинским президентом и его радостями
Клинтон - святой
показати весь коментар
27.11.2023 21:38 Відповісти
Ворожа агентура, саботажники і корупціонери тримаються навколо Зеленського і в цьому його вина. Але зараз дійсно склалася ситуація, коли президента-верховного змінити не виглядає можливим. Доведеться терпіти. До закінчення війни.
показати весь коментар
27.11.2023 19:49 Відповісти
И это главная ошибка
Представьте - нет Зеленского
Во власть приходят профессионалы
Патриоты
Это вызовет новую волну патриотизма
Сплотит народ
Запад начнет активно помогать
И как результат
Победа наступит раньше
показати весь коментар
27.11.2023 20:15 Відповісти
Уявити можна, але реалізувати без потрясінь для держави не є можливим.
показати весь коментар
27.11.2023 20:36 Відповісти
Да по сравнению с войной
Все остальное - почти пустяк
Именно во время войны нужно делать подобное
А особенно реформы
показати весь коментар
27.11.2023 20:38 Відповісти
Овоща скинули. Была польза при Порохе освободили 2/3 захваченого рабссеей востока Украины. Выбрали клована... Какие ОБЛАСТИ мы теперь с огромными потерями и разрушениями освобождаем? Может они были захвачены как раз при зеледенте? Что он сделал для защиты Украины начиная с 2019 года до 2022 года? Может асфальт? Бег по фонтанам? Мы не пойдем в НАТО потому что нас не попросили туда? Преследования Пороха и других патриотов Украины. И сейчас суд над Червинским?
показати весь коментар
27.11.2023 20:44 Відповісти
По вашей странной территориальной логике лучше всех был овощь. При нем в Украине не было захваченных территорий.
показати весь коментар
27.11.2023 21:08 Відповісти
Создал условия для захвата Крыма и половины Донбасса не кто иной как сам Евнухович, не так ли?
показати весь коментар
28.11.2023 01:32 Відповісти
Так, короля грає почет...
показати весь коментар
27.11.2023 21:12 Відповісти
А про плани ЗепрЕзЕдента Безмозгла щось знає ?

Боюсь , що ні ..... уя
показати весь коментар
27.11.2023 19:21 Відповісти
Багато з тим що пред'явила Безугла можна погодитись. Але от ключове там це адресат, - бо все те що вона закидає Залужному в першу чергу треба застосувати по відношенню до неї і її шефа.
А цей хлопець правий а одному - коли ти збираєшся плюнути в когось, то пам'ятай у нього теж є рот зі слиною і він плюне у відповідь. І в результаті ви обидва будете обпльовані.
На радість вашим "друзям"...
показати весь коментар
27.11.2023 19:23 Відповісти
У Львові перекладають бруківку під міськрадою, але ніхто не протестує, тому що не Київ і не Кличко
ета другоє

показати весь коментар
27.11.2023 19:24 Відповісти
І також не магазин Рошен в Хмельницькому
показати весь коментар
27.11.2023 19:26 Відповісти
А Рошен харчується з бюджету?
показати весь коментар
27.11.2023 20:22 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 19:25 Відповісти
фотка дуже зворушлива і романтична.Дайте телефон цієї дівчини та локацію дерева, що на фото , і багато принців підуть її шукати.
показати весь коментар
28.11.2023 10:20 Відповісти
"ОБЕЗУГЛЕННЯ" Слуг Є-ЗЕ , це як вичищення одного лиш різновиду мікроби з акваріуму ВР. Доки Слуги Єрмакоборделю опираються на ОПЗЖ - доти ВР РАДА буде загнивати .
показати весь коментар
27.11.2023 19:26 Відповісти
ЗРАДА починається з нас. З моменту коли ми починаємо засуджувати дії тих людей, на рішеннях яких все тримається. Президента і Головнокомандувача воюючої країни.Джерело:

Це рівно те, про що говорив Вова нещодавно: «хтось» планує «замінити» «президента і головнокомандувача воюючої країни».
»На ньому все тримається»?!Справді?
Ми просто «не маємо права» засуджувати?!
Може, ти геройський хлопець, «Коля», але краще б промовчав.
показати весь коментар
27.11.2023 19:27 Відповісти
Згоден з ним тіки на рахунок критичного мислення.Тіки таких людей не більше 20% плюс мінус.Як би в країні було б хоч половину таких людей ми б були вже мабуть як Швеція чи Новегія(це не про зарплати і таріфи).
показати весь коментар
27.11.2023 19:44 Відповісти
Відповідь: вся ОПа, 2/3 складу фракції "СН" у Верховній Раді і 1/2 складу КМУ є агентами *********.
На Малюка надії мало - Малюк був погоджений ОПою (реально - Єрьмаком), він топ-агентуру чипати не буде.
Такі в нас наразі реалії...
показати весь коментар
27.11.2023 19:29 Відповісти
Дивує ПОВНА мовчазна бездіяльність отого гаранта, що клявся на трибуні ВРУ, що ЗАХИЩАТИ буде національні інтереса України!

Але тепер, він ЗЛИВАЄ Україну, отими безуглими ротами!!
Керівництво СБУ та ДБР, теж на ***** відпрацьовує своєю бездіяльністю!?!?
Єрмак, можливо команду дав, МОВЧАТИ і зрадників України не чіпати?
показати весь коментар
27.11.2023 19:29 Відповісти
"Єто все Берия, а Сталин ничего не знал" ©
показати весь коментар
27.11.2023 19:32 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 19:29 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 19:29 Відповісти
Респект тебе, Серега!!! Тезка, ты все правильно делаешь, думаешь и говоришь. Воину Слава!!!
показати весь коментар
27.11.2023 19:39 Відповісти
Вот прям "всё"?
показати весь коментар
27.11.2023 19:49 Відповісти
Все, дядя, все. Ты был на фронте чтобы и ты сказал "Я сделал все". Был?
показати весь коментар
27.11.2023 20:11 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 20:08 Відповісти
Критикувати Зе не можна , бо він преЗик ? У нас ще не московія !!!
показати весь коментар
27.11.2023 21:35 Відповісти
Разговор идет о Бездумной дуре.
показати весь коментар
28.11.2023 00:18 Відповісти
Шо, лише один? А де реакція ''Азовців'' ? Чого вони так дружно не накинулися як на ''фаріоншу''? Чи для них мовне питання важливіше державної зради владних депутатів?
показати весь коментар
27.11.2023 19:57 Відповісти
Щось давно нічого не чути про Деніса Прокопенко (Редіса)
показати весь коментар
28.11.2023 01:15 Відповісти
Ну так вся ОПа...
показати весь коментар
27.11.2023 19:58 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2023 20:09 Відповісти
С початку повномасштабного вторгнення Сєрьга приємно вражає і своїм світоглядом і справами і речами
показати весь коментар
27.11.2023 21:15 Відповісти
Чим вражає ? Вилизуванням Зелі ? Зелю не можна критикувати-най краде , здає Неньку , ще щось розмінує ....? Так ?
показати весь коментар
27.11.2023 21:37 Відповісти
Kерівництво парламенту чи партії дії Безуглої не засудили.

Cаме у віданні Безуглої була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".
показати весь коментар
27.11.2023 21:17 Відповісти
...і саме напівбожевільній Безглуздій ОПА та Бубочка доручали очолювати комісії по найрезонансних справах...значить вона особливо довірена.і зараз вона ретранслює думки Єрмака.Буби .Патрушева....
показати весь коментар
27.11.2023 22:51 Відповісти
Що у зєлі в голові ,то у безмозглої на язику.
показати весь коментар
27.11.2023 21:26 Відповісти
Це офіс презіка зондує реакцію на зміну Залужного, цю курицю просто використовують.
показати весь коментар
27.11.2023 22:43 Відповісти
Далеко ходити не треба. А вчорашня заява цього "чудачка" Арахамії, де він взагалі звинуватив Бориса Джонсона в тому, що він не дав Україні замиритися з росією. Він хоче нам тепер і з Британією зіпсувати відносини?
показати весь коментар
28.11.2023 01:13 Відповісти
Один список вже є,це ті хто підписались за свинособачу церкву,другий список це звичайно ж ОП.
показати весь коментар
28.11.2023 01:52 Відповісти
 
 