"Скільки ще агентів працює за методичкою ФСБ?": військовослужбовець Микола Сєрга прокоментував скандальну заяву Безуглої. ВIДЕО
Поет, музикант і телеведучий Микола (Коля) Сєрга, котрий служить у Збройних силах України, прокоментував скандальну заяву народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої, яка звинуватила Валерія Залужного в тому, що він нібито не вирішує проблеми ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео військовослужбовець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
"ЗРАДА починається з нас. З моменту коли ми починаємо засуджувати дії тих людей, на рішеннях яких все тримається. Президента і Головнокомандувача воюючої країни. Ми не маємо право робити це публічно, в нас немає повноважень і інформації аналізувати їх дії. Зрада починається з моменту, коли ми починаємо ділитися інформацією, яка викликає в нас сильні емоції, але справжність якої ми не можемо перевірити. "Міська божевільна" - один з найнебезпечніших архетипів в публічній площині. Особливо, коли вона є представником офіційних структур. Тому що її будуть цитувати, рефлексувати з її повідомлень та сміятися з неї", - додав Микола Сєрга у дописі до відео.
"Ми бачимо скільки агентів щоденно затримує СБУ по всій країні. А скільки агентів там, де до них дуже складно дотягнутися? І ці агенти впливають на тих, хто навіть не здогадується, що в цей момент відпрацьовує "методичку ФСБ", - сказав військовослужбовець.
За його словами, "джерело забувається, а інформація залишається". Сєрга нагадав, що в Росії майже всі пропагандисти працюють з такого ж архетипу, адже це ефективно діє на людей. Військовослужбовець закликав стримувати свої емоції та мати критичне мислення і стриманість, щодо усіх заяв, які наразі лунають. Адже саме це є, на його думку, найпотужнішим захистом в умовах "інформаційної радіації".
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треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
Где сотни видео от военных?
Со всех фронтов!!!
Голос военных - самое важное сегодня!
Безуглая озвучивает то
Что думает президент
Который ни фига не понимает в военном искусстве
Который виноват в развале военной промышленности
Виноват в том, что не готовил страну к войне
А сейчас с помощью подонков и бл.....дей разных мастей
Будет мочить Армию и Залужного?
А мы и армия это стерпим?
А мы вообще за что воюем?
Чтобы президент по вечерам видосики показывал?
То есть они и дальше готовы погибать
За Зеленского?
Он же у них ВЕРХОВНЫЙ!!!
Он - российская консерва
Давно уже
Лет с 18
А очень просто
Мы понимали - нас за это время путин в асфальт закатает
А на войне день - как пять в мирное время
Можно и войну проиграть
Нужна папочка
А на Зеленского папочка пухлая
Американцы добились тихого ухода Меркель
Слили ее личную переписку
Не всю
Крошечную часть
И Меркель испугалась
И больше не канцлер
Когда он сам об этом заявит
Не переживайте за Стефанчука
Он все подпишет
А силовики тоже разные
Голова СБУ сегодня - не Баканов
НАБУ не под президентом
САП тем более
ДБР не самостоятельно
Генпрокурор тоже
Такие посыпятся сразу
Я уже не говорю про армию
Армия такого Верховного просто презирает
Так что пора доставать папочки.....
Она только одним глазком глянет в папочка
И ПАПОЧКЕ ВОВЕ мало не покажется
Эти люди папочек боятся , как яда
Лучше тихо свалить
И дожить на сворованное где- нибудь в Доминиканской республике
Чем мир узнает про твои грешки
А у президента с АНДРЮШЕЙ их стока
И таких неприглядных
Перед детьми будет стыдно
Это вы зря
Минет президенту Клинтону в Овальном кабинете
закончился для Клинтона плохо
А по сравнению с украинским президентом и его радостями
Клинтон - святой
Представьте - нет Зеленского
Во власть приходят профессионалы
Патриоты
Это вызовет новую волну патриотизма
Сплотит народ
Запад начнет активно помогать
И как результат
Победа наступит раньше
Все остальное - почти пустяк
Именно во время войны нужно делать подобное
А особенно реформы
Боюсь , що ні ..... уя
А цей хлопець правий а одному - коли ти збираєшся плюнути в когось, то пам'ятай у нього теж є рот зі слиною і він плюне у відповідь. І в результаті ви обидва будете обпльовані.
На радість вашим "друзям"...
ета другоє
Це рівно те, про що говорив Вова нещодавно: «хтось» планує «замінити» «президента і головнокомандувача воюючої країни».
»На ньому все тримається»?!Справді?
Ми просто «не маємо права» засуджувати?!
Може, ти геройський хлопець, «Коля», але краще б промовчав.
На Малюка надії мало - Малюк був погоджений ОПою (реально - Єрьмаком), він топ-агентуру чипати не буде.
Такі в нас наразі реалії...
Але тепер, він ЗЛИВАЄ Україну, отими безуглими ротами!!
Керівництво СБУ та ДБР, теж на ***** відпрацьовує своєю бездіяльністю!?!?
Єрмак, можливо команду дав, МОВЧАТИ і зрадників України не чіпати?
Cаме у віданні Безуглої була кардинальна реформа Служби безпеки України, яка так і не була реалізована, а також вона очолювала парламентську комісію щодо "вагнергейту".