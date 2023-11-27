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Бійці 63 ОМБр знищили 4 російські "буханки" та 7 окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади знищили чотири ворожі УАЗи на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищили російські автомобілі українські дрони-камікадзе.

До того ж, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 63-ї ОМБр ліквідувала на цьому напрямку сімох окупантів.

Також дивіться: Група окупантів конає на українській землі після атаки дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) знищення (7216) Лиман (229) 63 ОМБр (101)


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Еще одна хорошая новость. Сегодня скифское золото вернулось в Украину. Рашисты исходят на говно. Сайты Ватостополя полыхают в огне. Забыли даже про шторм и обесточки.
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27.11.2023 19:50 Відповісти
часть скифского золота (богуслаевского) тоже вернулось в Украину?
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27.11.2023 22:13 Відповісти
Там був один Камаз!
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27.11.2023 20:24 Відповісти
А спочатку такі круті були на Тиграх броньовиках модних каталися. А тепер на радянських цивільних авто. Звичайно вони їх до сих пір випускають, але деградацію в техніці видно.
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27.11.2023 20:30 Відповісти
Об острой проблеме с кадрами в сфере ремонта и обслуживания автомобилей рассказал во время пленарного заседания в рамках финала чемпионата «Профессионалы» в Петербурге председатель правления Союза автосервисов России Александр Пахомов. По данным агентства ТАСС, эксперт оценил дефицит в более чем 50 000 специалистов.

По словам Пахомова, данный бизнес напрямую зависит от компетенций людей. В ближайшие пять лет ситуация едва ли улучшится, поскольку заменить выбывших специалистов некем. «Пока в обществе не появятся люди, которые несут в себе ценность знаний, ничего не изменится. Сегодня при политике импортозамещения должна быть собственная программа, в которой одним из основных пунктов должна быть пропаганда знаний», - считает эксперт. Пахомов также добавил, что рынок труда предлагает для отрасли выпускников среднего профессионального образования, ВУЗов, мигрантов из бывших стран СССР, уровень знаний которых не всегда отвечает предмету труда: «качество подготовки нашего персонала всё время падает».

Председатель правления Союза автосервисов России пояснил, что автосервисы изначально получали специалистов по остаточном принципу от крупных машиностроительных заводов. Сейчас автосборочных заводов в стране почти нет, а существующим площадкам нужны лишь низкоквалифицированные кадры, управленцы и продавцы.
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27.11.2023 20:39 Відповісти
какая это беханка ,это Форд 1956 года
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27.11.2023 21:24 Відповісти
 
 