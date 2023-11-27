Бійці 63 ОМБр знищили 4 російські "буханки" та 7 окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Воїни 63-ї окремої механізованої бригади знищили чотири ворожі УАЗи на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знищили російські автомобілі українські дрони-камікадзе.

До того ж, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 63-ї ОМБр ліквідувала на цьому напрямку сімох окупантів.

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