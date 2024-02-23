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Україна йде до тотальної мобілізації, - "слуга народу" Дунда. ВIДЕО

Країна поступово підходить до тотальної мобілізації, що передбачатиме зосередження економіки на власному виробництві.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" сказав народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це є частковим питанням, де брати гроші і питання в 200 тисяч зарплати військовим. Ми повинні усвідомлювати, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати закриття країни, економіки і акцент на виробництві свого продукту", - сказав Дунда.

Читайте: Комітет ВР розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію 27 лютого, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

За його словами, такі заходи необхідно запроваджувати, щоб знайти ресурси на виплати Збройним силам.

На думку Дунди, закриття країни та перебудова економіки на виробництво власної продукції допоможе вирішити проблему фінансування.

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"Захід України наразі заповнений товарами з Польщі, а також одягом та іншими товарами, які Україна може виробляти самостійно. Золотовалютні запаси та резерви можна буде направити на забезпечення ЗСУ та виплату 200-тисячної зарплати військовим", - сказав "слуга народу".

Автор: 

економіка (930) мобілізація (3068) Дунда Олег (15)


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Топ коментарі
+81
Усіх виборців зеленського які голосували в 2019 за Владіміра Аліксандрівіча: запрошую в Військомат, тут вам:
- хуже не буде;
- хоть поржете;
- зробите їх разом.
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23.02.2024 18:17
+57
і Лисий з Кварталу в окопі на передовій буде ?
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23.02.2024 18:13
+46
перекладаю з гумористичної на людську:

2 роки діяльності СЛУГ НАРОДУ пішло коту під хвіст .

і їм треба ще трохи часу, щоб просрати і його
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23.02.2024 18:13
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до тотальної деградації..
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23.02.2024 18:48 Відповісти
слуги народу будуть довічно правити ?
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23.02.2024 18:49 Відповісти
Оружия, нет танков самолёт нет,аммуниции нет,но мобилизация тотальная..., полный Капздец и танки наши ржавые...
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23.02.2024 18:52 Відповісти
Зелена *******, як я бачу, мріє тут створити Північну Корею №2, щоб вічно при кориті сидіти з Незламним Лідором. А люди будуть жерти траву під казочки про незламність і "перемогу колись там". Ось солодка мрія зелених вишкребків.
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23.02.2024 18:54 Відповісти
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23.02.2024 19:04 Відповісти
Дебіли, ви рухаєтесь до свого кінця. Своїми недолугими діями ви людей дуже швидко до сказу доведете. І тоді вже ваші лякалки про катування, згвалтування та криваву мобілізацію під кацапами просто не спрацьовуватимуть. Всім просто буде вже пофігу.

Не можна нескінчено експлуатувати людські страхи і сподіватися, що атвєткі не буде.
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23.02.2024 19:07 Відповісти
"Захід України наразі заповнений товарами з Польщі, а також одягом та іншими товарами, які Україна може виробляти самостійно. Золотовалютні запаси та резерви можна буде направити на забезпечення ЗСУ та виплату 200-тисячної зарплати військовим", - сказав "слуга народу". Джерело:

А%уєнний план, прошу мене вибачити. А Далі що. Людський ресурс не безмежний та й золотого запасу пана-атамана вистачить на невеликий період!?
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23.02.2024 19:08 Відповісти
Затримки, зниження грошового забезпечення зі словами "ось у Другу Світову знаєте скільки військові отримували від держави?!", елітним підрозділам скоріш за все продовжать платити, урізання пенсій, можлива конфіскація майна та продаж за аукціонів, шантажування партнерів новими мільйонами мігрантів.
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23.02.2024 21:51 Відповісти
Боже... два очкастих додика масово мобілізують і все без надій хоч щось відбити. В цієї країни остаточно закінчився здоровий глузд. Камікадзе світового маштаба.
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23.02.2024 19:08 Відповісти
Запустився парагвайський сценарій з Незламним Лідором.
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23.02.2024 19:16 Відповісти
Слуга народу наступає на граблі історії, вже була промова про "тотальну війну до переможного кінця" - 18.02.1943 року, промовець - йозеф Геббельс. Результат відомий.
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23.02.2024 19:12 Відповісти
Схоже, що закінчиться це тотальним звалюванням з країни, коли масово штурмуватимуть західні кордони або поваленням цього режиму. Вже цілком очевидно, що тут будують аж ніяк не країну ЄС та НАТО, а такий собі гібрид білорусії/параши/КНДР. Малоймовірно, що переважна більшість населення має бажання жити в умовах ізоляції та тотального контролю і виправдання тим, що в країні війна не подіють.
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23.02.2024 19:12 Відповісти
выборци ЗаЛенского они это не понимают...."ва всем винават Парашенко...не пастроил заводы оружейные....паваравал оружие...не строил укрепления из-за него сдали Авдеевку.".....
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23.02.2024 19:30 Відповісти
Я виїжджаю к Бєніной мамє звідси назавжди і зовсім не через війну
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23.02.2024 20:28 Відповісти
Так вони цього не розуміють. Збільшити штат поліціі, щоби тримати невдоволених та в той час ще і мобілізувати людей на війну одночасно у них не виде. Мобілізація вже провалена. Тому у них стерика.
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24.02.2024 10:37 Відповісти
Скажи дурному богу молитись він собі і лоба розіб'є. Де таких понабирали ?
Північну Корею хочете зробити?
Всіх чоловіків в чорні труси і майки а жінок в рейтузи і наочні спідниці? І одяг всім без винятку жовтий низ синій верх? Воно дурне де вчилося? Приберіть його! Воно ще зарплату отримує. Хто в нього батьки? Де вони дивилися? ****.
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23.02.2024 19:14 Відповісти
У них паніка. Вони ніхєра не вміють і бачать, шо все може піти не за планом. Доречі єдиним. Більше поанів немає, бо поанувати, то не їхнє. Тому шо Арахамія, шо оце чудо починають молоти всяку хєрню
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24.02.2024 10:35 Відповісти
Довбойоб. Він сам готовий в окопі піти.
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23.02.2024 19:22 Відповісти
Дунда,я тобі скажу де брати гроші і для військових і на соц виплати.Скорочуєте на 80% держ апарат вони ітак ніхріна не роблять,а ваші депутати продають люксові тачки маєтки на благо країни,от і все як мінімум на рік-два того хватить,а там побачимо.
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23.02.2024 19:26 Відповісти
Дурних і не реальних заяв все більшає.
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23.02.2024 19:29 Відповісти
Цей г...н нне розуміє,що жодна країна не зможе себе повністью забезпечити усім необхідним навіть США,та ще при тотальной мобілізаціі.У другу світову в США богато чього поставлялось з Мексіці,південной америки.
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23.02.2024 19:30 Відповісти
Спочатку вивезли гроші та родини,дали втекти всім ,хто міг бути мобілізований і мав на це гроші,а тепер з решти складемо боєздатну армію.Хоча,хіба през на це піде,йому ж рейтинг посунеться під плінтус,а рейтинг для нього це огого.
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23.02.2024 19:45 Відповісти
Боюсть не лише рейтинг
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24.02.2024 10:32 Відповісти
Не прошло и 2 года идиоты. А в самом деле не прошло! Завтра пройдет! Это надо было делать ровно 2 года назад!!!!
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23.02.2024 20:11 Відповісти
О, либертарианцы долибертаниарились.
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23.02.2024 20:13 Відповісти
Він мабуть хотів сказати , що країна буде зменшуватися імпорт до критично необхідного у військовий час. При всьому тому нарощувати експорт. Думаю , під час війни можно обійтись без нових айфонів , імпортних люксових авто , брендового одягу , алкоголю , тощо. Виключення , це військова зброя , та комплектуючі до неї.
З експортом навпаки. Продавати всім скільки зможемо.
Ну не може воююча країна мати -4 млрд. долларів торговий баланс з Польщею. І цей мінус не за рахунок продажу нам зброї , а за рахунок продажу нам їхньої різної ***** без якої ми можемо обійтись.
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23.02.2024 20:21 Відповісти
Перша ху-ня без якої ми можемо обійтися це Зе з його слугами.
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24.02.2024 03:54 Відповісти
Та вони все частіше показують свою тупу сутність. Хто ротяку свою не відкриє - ахінєя на ахінєі.
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24.02.2024 10:31 Відповісти
Нам бы пережить этих клоунов...
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23.02.2024 20:25 Відповісти
Тобто «пережить»? Ми українці. Ми не москалі. Ми самі вирішуємо
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24.02.2024 10:30 Відповісти
просто прочитайте заголовок й гляньте на стоп-кадр... все, завіса...
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23.02.2024 20:44 Відповісти
Ця чучундра з метеликом і це опудало з космічною х..ньою. Розмова двох пришелепкуватих.
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23.02.2024 20:53 Відповісти
Ага,ворожий Макдональдс, контрабандні джинси і пепсі-кола по п'ятницям.Зелені уйобки -удавіться краще самі,вам краще.
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23.02.2024 21:10 Відповісти
Чому дають слово в мас-медіа рагулячім дебілам?
Тому що ПРЮзєДЕНТ, ще більший дурень?
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23.02.2024 21:11 Відповісти
******.
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23.02.2024 21:16 Відповісти
красавєц...свиздить і не заїкається
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23.02.2024 22:05 Відповісти
Україна йде до тотально ухілянтізації.
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23.02.2024 22:32 Відповісти
Єрмак. Перелогінься
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24.02.2024 10:28 Відповісти
Можемо виготовляти одяг самі
Звісно ж можемо, але він буде коштувати значно дорожче, тому одягу на всіх не хватить, будемо в штопоному ходити годами.
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23.02.2024 22:40 Відповісти
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23.02.2024 23:52 Відповісти


Lev Rebet

@lev_rebet

·

https://twitter.com/lev_rebet/status/1761100497983877332 3 ч

Зеленський: ми будемо готувати новий контрнаступ Зеленський: виживуть, "але не всі" Арахамія: без допомоги "будемо закривати людьми" Кулеба: без допомоги "будемо воювати лопатами" Аморальні виродки без емпатії які роблять з війни шоу на життях сотень тисяч та мільйонів людей.
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23.02.2024 23:55 Відповісти
Це отой ***** злiва таке ляпнув ? Ой, вибачте, метро- сексуал.
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24.02.2024 02:35 Відповісти
якщо всіх пригодних до захисту України не мобілізуємо зараз, то прийде орда, і мобілізує в ординську армію всіх без виключення і язикатих базік кі проти мобілізації щоб далі воювати з цивілізованним світом.

Війна за незалежність, забирає менше життів, ніж потім рабство.(С)
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24.02.2024 05:00 Відповісти
Це маніпуляція! Скидування вини з хворої голови (ОЗУ при владі, що тільки краде) на здорову (суспільство, яке помітно допамагає ЗСУ).

Бо якщо зрадницьке українофобське ОЗУ усунемо від влади - НЕ ПОТРІБНО буде воювати "м'ясом" без надій на перемогу!
Потрібно новий уряд нац.порятунку без агентів кацапії.
Вистачить не красти без міри, не срати в душу союзникам, мобілізувати технологічні та економічні можливості країни - і вже зникне 60% проблем. Реформа ЗСУ і рекрутації - ще 30%. А якщо ще вийде створити той уряд без дурнів, то і останні 10% розв'яжемо.
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24.02.2024 07:55 Відповісти
Виходячи з дій ОЗУ при владі в Україні, на мою думку, це саме ОЗУ піде із влади тільки тоді коли керівництво росії переконається, що Україна вже безпорадна і її можна дійсно легко захопити.
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24.02.2024 08:10 Відповісти
«Це є частковим питанням, де брати гроші і питання в 200 тисяч зарплати військовим.»

Уряд виділив 17 мільярдів на утримання доріг

П'ЯТНИЦЯ, 23 ЛЮТОГО 2024, 17:30 - АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/23/710346/index.amp
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24.02.2024 08:03 Відповісти
Динда - дятел. Винесуть впершу чергу тебе. А потім вже москалів. Народ - джерело влади. Вас же зелених винайняли робити за нас роботу, а ви замість цього нас обкрадаєте та 17 мільярдів знову у дороги закладєте, а Лачен зі Стерненком у людей за ДВА дні зібрали 300 млн на дрони. Не ви, як мало б бути в лиці держави, а народ, який платить в державну (не вашу!) казну податки. Так само народ вас винесе, якшо ви почнете по тупому у мʼясо кидати та знищувати людей, як ваша головна Хламідія заявила, бо ви тупо не вмієте ні ефективнодержавою керувати ні воювати.
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24.02.2024 10:27 Відповісти
Це ти ідеш нах., а не українці до тотальної мобілізації. Все просрали. Домовляйтесь.
Людьми закривати від КАБів, авіації, танків, арти - не вийде.
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25.02.2024 12:32 Відповісти
І що вона тобі дасть, дибіл? Ти українцями літаки орків збивати будеш катапультами, чи лопатою Кулеби КАБи збивати?
От суки вчепились у владу. Влада Зеленського = війна.
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25.02.2024 12:33 Відповісти
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