Україна йде до тотальної мобілізації, - "слуга народу" Дунда. ВIДЕО

Країна поступово підходить до тотальної мобілізації, що передбачатиме зосередження економіки на власному виробництві.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" сказав народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це є частковим питанням, де брати гроші і питання в 200 тисяч зарплати військовим. Ми повинні усвідомлювати, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати закриття країни, економіки і акцент на виробництві свого продукту", - сказав Дунда.

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За його словами, такі заходи необхідно запроваджувати, щоб знайти ресурси на виплати Збройним силам.

На думку Дунди, закриття країни та перебудова економіки на виробництво власної продукції допоможе вирішити проблему фінансування.

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"Захід України наразі заповнений товарами з Польщі, а також одягом та іншими товарами, які Україна може виробляти самостійно. Золотовалютні запаси та резерви можна буде направити на забезпечення ЗСУ та виплату 200-тисячної зарплати військовим", - сказав "слуга народу".