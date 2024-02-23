Україна йде до тотальної мобілізації, - "слуга народу" Дунда. ВIДЕО
Країна поступово підходить до тотальної мобілізації, що передбачатиме зосередження економіки на власному виробництві.
Про це в ефірі телеканалу "Київ" сказав народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це є частковим питанням, де брати гроші і питання в 200 тисяч зарплати військовим. Ми повинні усвідомлювати, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації, а вона буде передбачати закриття країни, економіки і акцент на виробництві свого продукту", - сказав Дунда.
За його словами, такі заходи необхідно запроваджувати, щоб знайти ресурси на виплати Збройним силам.
На думку Дунди, закриття країни та перебудова економіки на виробництво власної продукції допоможе вирішити проблему фінансування.
"Захід України наразі заповнений товарами з Польщі, а також одягом та іншими товарами, які Україна може виробляти самостійно. Золотовалютні запаси та резерви можна буде направити на забезпечення ЗСУ та виплату 200-тисячної зарплати військовим", - сказав "слуга народу".
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Не можна нескінчено експлуатувати людські страхи і сподіватися, що атвєткі не буде.
А%уєнний план, прошу мене вибачити. А Далі що. Людський ресурс не безмежний та й золотого запасу пана-атамана вистачить на невеликий період!?
Північну Корею хочете зробити?
Всіх чоловіків в чорні труси і майки а жінок в рейтузи і наочні спідниці? І одяг всім без винятку жовтий низ синій верх? Воно дурне де вчилося? Приберіть його! Воно ще зарплату отримує. Хто в нього батьки? Де вони дивилися? ****.
З експортом навпаки. Продавати всім скільки зможемо.
Ну не може воююча країна мати -4 млрд. долларів торговий баланс з Польщею. І цей мінус не за рахунок продажу нам зброї , а за рахунок продажу нам їхньої різної ***** без якої ми можемо обійтись.
Тому що ПРЮзєДЕНТ, ще більший дурень?
Звісно ж можемо, але він буде коштувати значно дорожче, тому одягу на всіх не хватить, будемо в штопоному ходити годами.
Lev Rebet
@lev_rebet
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https://twitter.com/lev_rebet/status/1761100497983877332 3 ч
Зеленський: ми будемо готувати новий контрнаступ Зеленський: виживуть, "але не всі" Арахамія: без допомоги "будемо закривати людьми" Кулеба: без допомоги "будемо воювати лопатами" Аморальні виродки без емпатії які роблять з війни шоу на життях сотень тисяч та мільйонів людей.
Війна за незалежність, забирає менше життів, ніж потім рабство.(С)
Бо якщо зрадницьке українофобське ОЗУ усунемо від влади - НЕ ПОТРІБНО буде воювати "м'ясом" без надій на перемогу!
Потрібно новий уряд нац.порятунку без агентів кацапії.
Вистачить не красти без міри, не срати в душу союзникам, мобілізувати технологічні та економічні можливості країни - і вже зникне 60% проблем. Реформа ЗСУ і рекрутації - ще 30%. А якщо ще вийде створити той уряд без дурнів, то і останні 10% розв'яжемо.
Уряд виділив 17 мільярдів на утримання доріг
П'ЯТНИЦЯ, 23 ЛЮТОГО 2024, 17:30 - АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/23/710346/index.amp
Людьми закривати від КАБів, авіації, танків, арти - не вийде.
От суки вчепились у владу. Влада Зеленського = війна.