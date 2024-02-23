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Украина идет к тотальной мобилизации, - "слуга народа" Дунда. ВИДЕО

Страна постепенно подходит к тотальной мобилизации, что предполагает сосредоточение экономики на собственном производстве.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это является частичным вопросом, где брать деньги и вопрос в 200 тысяч зарплаты военным. Мы должны отдавать себе отчет, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации, а она будет предусматривать закрытие страны, экономики и акцент на производстве своего продукта", - сказал Дунда.

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По его словам, такие меры необходимо проводить, чтобы найти ресурсы на выплаты Вооруженным силам.

По мнению Дунды, закрытие страны и перестройка экономики на производство собственной продукции поможет решить проблему финансирования.

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"Запад Украины пока заполнен товарами из Польши, а также одеждой и другими товарами, которые Украина может производить самостоятельно. Золотовалютные запасы и резервы можно будет направить на обеспечение ВСУ и выплату 200-тысячной зарплаты военным", - сказал "слуга народа".

Автор: 

экономика (3880) мобилизация (2775) Дунда Олег (13)


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Топ комментарии
+81
Усіх виборців зеленського які голосували в 2019 за Владіміра Аліксандрівіча: запрошую в Військомат, тут вам:
- хуже не буде;
- хоть поржете;
- зробите їх разом.
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23.02.2024 18:17
+57
і Лисий з Кварталу в окопі на передовій буде ?
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23.02.2024 18:13
+46
перекладаю з гумористичної на людську:

2 роки діяльності СЛУГ НАРОДУ пішло коту під хвіст .

і їм треба ще трохи часу, щоб просрати і його
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23.02.2024 18:13
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до тотальної деградації..
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23.02.2024 18:48 Ответить
слуги народу будуть довічно правити ?
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23.02.2024 18:49 Ответить
Оружия, нет танков самолёт нет,аммуниции нет,но мобилизация тотальная..., полный Капздец и танки наши ржавые...
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23.02.2024 18:52 Ответить
Зелена *******, як я бачу, мріє тут створити Північну Корею №2, щоб вічно при кориті сидіти з Незламним Лідором. А люди будуть жерти траву під казочки про незламність і "перемогу колись там". Ось солодка мрія зелених вишкребків.
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23.02.2024 18:54 Ответить
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23.02.2024 19:04 Ответить
Дебіли, ви рухаєтесь до свого кінця. Своїми недолугими діями ви людей дуже швидко до сказу доведете. І тоді вже ваші лякалки про катування, згвалтування та криваву мобілізацію під кацапами просто не спрацьовуватимуть. Всім просто буде вже пофігу.

Не можна нескінчено експлуатувати людські страхи і сподіватися, що атвєткі не буде.
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23.02.2024 19:07 Ответить
"Захід України наразі заповнений товарами з Польщі, а також одягом та іншими товарами, які Україна може виробляти самостійно. Золотовалютні запаси та резерви можна буде направити на забезпечення ЗСУ та виплату 200-тисячної зарплати військовим", - сказав "слуга народу". Джерело:

А%уєнний план, прошу мене вибачити. А Далі що. Людський ресурс не безмежний та й золотого запасу пана-атамана вистачить на невеликий період!?
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23.02.2024 19:08 Ответить
Затримки, зниження грошового забезпечення зі словами "ось у Другу Світову знаєте скільки військові отримували від держави?!", елітним підрозділам скоріш за все продовжать платити, урізання пенсій, можлива конфіскація майна та продаж за аукціонів, шантажування партнерів новими мільйонами мігрантів.
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23.02.2024 21:51 Ответить
Боже... два очкастих додика масово мобілізують і все без надій хоч щось відбити. В цієї країни остаточно закінчився здоровий глузд. Камікадзе світового маштаба.
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23.02.2024 19:08 Ответить
Запустився парагвайський сценарій з Незламним Лідором.
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23.02.2024 19:16 Ответить
Слуга народу наступає на граблі історії, вже була промова про "тотальну війну до переможного кінця" - 18.02.1943 року, промовець - йозеф Геббельс. Результат відомий.
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23.02.2024 19:12 Ответить
Схоже, що закінчиться це тотальним звалюванням з країни, коли масово штурмуватимуть західні кордони або поваленням цього режиму. Вже цілком очевидно, що тут будують аж ніяк не країну ЄС та НАТО, а такий собі гібрид білорусії/параши/КНДР. Малоймовірно, що переважна більшість населення має бажання жити в умовах ізоляції та тотального контролю і виправдання тим, що в країні війна не подіють.
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23.02.2024 19:12 Ответить
выборци ЗаЛенского они это не понимают...."ва всем винават Парашенко...не пастроил заводы оружейные....паваравал оружие...не строил укрепления из-за него сдали Авдеевку.".....
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23.02.2024 19:30 Ответить
Я виїжджаю к Бєніной мамє звідси назавжди і зовсім не через війну
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23.02.2024 20:28 Ответить
Так вони цього не розуміють. Збільшити штат поліціі, щоби тримати невдоволених та в той час ще і мобілізувати людей на війну одночасно у них не виде. Мобілізація вже провалена. Тому у них стерика.
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24.02.2024 10:37 Ответить
Скажи дурному богу молитись він собі і лоба розіб'є. Де таких понабирали ?
Північну Корею хочете зробити?
Всіх чоловіків в чорні труси і майки а жінок в рейтузи і наочні спідниці? І одяг всім без винятку жовтий низ синій верх? Воно дурне де вчилося? Приберіть його! Воно ще зарплату отримує. Хто в нього батьки? Де вони дивилися? ****.
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23.02.2024 19:14 Ответить
У них паніка. Вони ніхєра не вміють і бачать, шо все може піти не за планом. Доречі єдиним. Більше поанів немає, бо поанувати, то не їхнє. Тому шо Арахамія, шо оце чудо починають молоти всяку хєрню
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24.02.2024 10:35 Ответить
Довбойоб. Він сам готовий в окопі піти.
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23.02.2024 19:22 Ответить
Дунда,я тобі скажу де брати гроші і для військових і на соц виплати.Скорочуєте на 80% держ апарат вони ітак ніхріна не роблять,а ваші депутати продають люксові тачки маєтки на благо країни,от і все як мінімум на рік-два того хватить,а там побачимо.
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23.02.2024 19:26 Ответить
Дурних і не реальних заяв все більшає.
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23.02.2024 19:29 Ответить
Цей г...н нне розуміє,що жодна країна не зможе себе повністью забезпечити усім необхідним навіть США,та ще при тотальной мобілізаціі.У другу світову в США богато чього поставлялось з Мексіці,південной америки.
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23.02.2024 19:30 Ответить
Спочатку вивезли гроші та родини,дали втекти всім ,хто міг бути мобілізований і мав на це гроші,а тепер з решти складемо боєздатну армію.Хоча,хіба през на це піде,йому ж рейтинг посунеться під плінтус,а рейтинг для нього це огого.
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23.02.2024 19:45 Ответить
Боюсть не лише рейтинг
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24.02.2024 10:32 Ответить
Не прошло и 2 года идиоты. А в самом деле не прошло! Завтра пройдет! Это надо было делать ровно 2 года назад!!!!
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23.02.2024 20:11 Ответить
О, либертарианцы долибертаниарились.
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23.02.2024 20:13 Ответить
Він мабуть хотів сказати , що країна буде зменшуватися імпорт до критично необхідного у військовий час. При всьому тому нарощувати експорт. Думаю , під час війни можно обійтись без нових айфонів , імпортних люксових авто , брендового одягу , алкоголю , тощо. Виключення , це військова зброя , та комплектуючі до неї.
З експортом навпаки. Продавати всім скільки зможемо.
Ну не може воююча країна мати -4 млрд. долларів торговий баланс з Польщею. І цей мінус не за рахунок продажу нам зброї , а за рахунок продажу нам їхньої різної ***** без якої ми можемо обійтись.
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23.02.2024 20:21 Ответить
Перша ху-ня без якої ми можемо обійтися це Зе з його слугами.
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24.02.2024 03:54 Ответить
Та вони все частіше показують свою тупу сутність. Хто ротяку свою не відкриє - ахінєя на ахінєі.
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24.02.2024 10:31 Ответить
Нам бы пережить этих клоунов...
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23.02.2024 20:25 Ответить
Тобто «пережить»? Ми українці. Ми не москалі. Ми самі вирішуємо
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24.02.2024 10:30 Ответить
просто прочитайте заголовок й гляньте на стоп-кадр... все, завіса...
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23.02.2024 20:44 Ответить
Ця чучундра з метеликом і це опудало з космічною х..ньою. Розмова двох пришелепкуватих.
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23.02.2024 20:53 Ответить
Ага,ворожий Макдональдс, контрабандні джинси і пепсі-кола по п'ятницям.Зелені уйобки -удавіться краще самі,вам краще.
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23.02.2024 21:10 Ответить
Чому дають слово в мас-медіа рагулячім дебілам?
Тому що ПРЮзєДЕНТ, ще більший дурень?
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23.02.2024 21:11 Ответить
******.
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23.02.2024 21:16 Ответить
красавєц...свиздить і не заїкається
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23.02.2024 22:05 Ответить
Україна йде до тотально ухілянтізації.
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23.02.2024 22:32 Ответить
Єрмак. Перелогінься
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24.02.2024 10:28 Ответить
Можемо виготовляти одяг самі
Звісно ж можемо, але він буде коштувати значно дорожче, тому одягу на всіх не хватить, будемо в штопоному ходити годами.
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23.02.2024 22:40 Ответить
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23.02.2024 23:52 Ответить


Lev Rebet

@lev_rebet

·

https://twitter.com/lev_rebet/status/1761100497983877332 3 ч

Зеленський: ми будемо готувати новий контрнаступ Зеленський: виживуть, "але не всі" Арахамія: без допомоги "будемо закривати людьми" Кулеба: без допомоги "будемо воювати лопатами" Аморальні виродки без емпатії які роблять з війни шоу на життях сотень тисяч та мільйонів людей.
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23.02.2024 23:55 Ответить
Це отой ***** злiва таке ляпнув ? Ой, вибачте, метро- сексуал.
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24.02.2024 02:35 Ответить
якщо всіх пригодних до захисту України не мобілізуємо зараз, то прийде орда, і мобілізує в ординську армію всіх без виключення і язикатих базік кі проти мобілізації щоб далі воювати з цивілізованним світом.

Війна за незалежність, забирає менше життів, ніж потім рабство.(С)
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24.02.2024 05:00 Ответить
Це маніпуляція! Скидування вини з хворої голови (ОЗУ при владі, що тільки краде) на здорову (суспільство, яке помітно допамагає ЗСУ).

Бо якщо зрадницьке українофобське ОЗУ усунемо від влади - НЕ ПОТРІБНО буде воювати "м'ясом" без надій на перемогу!
Потрібно новий уряд нац.порятунку без агентів кацапії.
Вистачить не красти без міри, не срати в душу союзникам, мобілізувати технологічні та економічні можливості країни - і вже зникне 60% проблем. Реформа ЗСУ і рекрутації - ще 30%. А якщо ще вийде створити той уряд без дурнів, то і останні 10% розв'яжемо.
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24.02.2024 07:55 Ответить
Виходячи з дій ОЗУ при владі в Україні, на мою думку, це саме ОЗУ піде із влади тільки тоді коли керівництво росії переконається, що Україна вже безпорадна і її можна дійсно легко захопити.
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24.02.2024 08:10 Ответить
«Це є частковим питанням, де брати гроші і питання в 200 тисяч зарплати військовим.»

Уряд виділив 17 мільярдів на утримання доріг

П'ЯТНИЦЯ, 23 ЛЮТОГО 2024, 17:30 - АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/23/710346/index.amp
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24.02.2024 08:03 Ответить
Динда - дятел. Винесуть впершу чергу тебе. А потім вже москалів. Народ - джерело влади. Вас же зелених винайняли робити за нас роботу, а ви замість цього нас обкрадаєте та 17 мільярдів знову у дороги закладєте, а Лачен зі Стерненком у людей за ДВА дні зібрали 300 млн на дрони. Не ви, як мало б бути в лиці держави, а народ, який платить в державну (не вашу!) казну податки. Так само народ вас винесе, якшо ви почнете по тупому у мʼясо кидати та знищувати людей, як ваша головна Хламідія заявила, бо ви тупо не вмієте ні ефективнодержавою керувати ні воювати.
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24.02.2024 10:27 Ответить
Це ти ідеш нах., а не українці до тотальної мобілізації. Все просрали. Домовляйтесь.
Людьми закривати від КАБів, авіації, танків, арти - не вийде.
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25.02.2024 12:32 Ответить
І що вона тобі дасть, дибіл? Ти українцями літаки орків збивати будеш катапультами, чи лопатою Кулеби КАБи збивати?
От суки вчепились у владу. Влада Зеленського = війна.
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25.02.2024 12:33 Ответить
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