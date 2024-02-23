Украина идет к тотальной мобилизации, - "слуга народа" Дунда. ВИДЕО

Страна постепенно подходит к тотальной мобилизации, что предполагает сосредоточение экономики на собственном производстве.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это является частичным вопросом, где брать деньги и вопрос в 200 тысяч зарплаты военным. Мы должны отдавать себе отчет, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации, а она будет предусматривать закрытие страны, экономики и акцент на производстве своего продукта", - сказал Дунда.

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По его словам, такие меры необходимо проводить, чтобы найти ресурсы на выплаты Вооруженным силам.

По мнению Дунды, закрытие страны и перестройка экономики на производство собственной продукции поможет решить проблему финансирования.

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"Запад Украины пока заполнен товарами из Польши, а также одеждой и другими товарами, которые Украина может производить самостоятельно. Золотовалютные запасы и резервы можно будет направить на обеспечение ВСУ и выплату 200-тысячной зарплаты военным", - сказал "слуга народа".