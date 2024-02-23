Украина идет к тотальной мобилизации, - "слуга народа" Дунда. ВИДЕО
Страна постепенно подходит к тотальной мобилизации, что предполагает сосредоточение экономики на собственном производстве.
Об этом в эфире телеканала "Киев" сказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это является частичным вопросом, где брать деньги и вопрос в 200 тысяч зарплаты военным. Мы должны отдавать себе отчет, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации, а она будет предусматривать закрытие страны, экономики и акцент на производстве своего продукта", - сказал Дунда.
По его словам, такие меры необходимо проводить, чтобы найти ресурсы на выплаты Вооруженным силам.
По мнению Дунды, закрытие страны и перестройка экономики на производство собственной продукции поможет решить проблему финансирования.
"Запад Украины пока заполнен товарами из Польши, а также одеждой и другими товарами, которые Украина может производить самостоятельно. Золотовалютные запасы и резервы можно будет направить на обеспечение ВСУ и выплату 200-тысячной зарплаты военным", - сказал "слуга народа".
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Не можна нескінчено експлуатувати людські страхи і сподіватися, що атвєткі не буде.
А%уєнний план, прошу мене вибачити. А Далі що. Людський ресурс не безмежний та й золотого запасу пана-атамана вистачить на невеликий період!?
Північну Корею хочете зробити?
Всіх чоловіків в чорні труси і майки а жінок в рейтузи і наочні спідниці? І одяг всім без винятку жовтий низ синій верх? Воно дурне де вчилося? Приберіть його! Воно ще зарплату отримує. Хто в нього батьки? Де вони дивилися? ****.
З експортом навпаки. Продавати всім скільки зможемо.
Ну не може воююча країна мати -4 млрд. долларів торговий баланс з Польщею. І цей мінус не за рахунок продажу нам зброї , а за рахунок продажу нам їхньої різної ***** без якої ми можемо обійтись.
Тому що ПРЮзєДЕНТ, ще більший дурень?
Звісно ж можемо, але він буде коштувати значно дорожче, тому одягу на всіх не хватить, будемо в штопоному ходити годами.
Lev Rebet
@lev_rebet
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https://twitter.com/lev_rebet/status/1761100497983877332 3 ч
Зеленський: ми будемо готувати новий контрнаступ Зеленський: виживуть, "але не всі" Арахамія: без допомоги "будемо закривати людьми" Кулеба: без допомоги "будемо воювати лопатами" Аморальні виродки без емпатії які роблять з війни шоу на життях сотень тисяч та мільйонів людей.
Війна за незалежність, забирає менше життів, ніж потім рабство.(С)
Бо якщо зрадницьке українофобське ОЗУ усунемо від влади - НЕ ПОТРІБНО буде воювати "м'ясом" без надій на перемогу!
Потрібно новий уряд нац.порятунку без агентів кацапії.
Вистачить не красти без міри, не срати в душу союзникам, мобілізувати технологічні та економічні можливості країни - і вже зникне 60% проблем. Реформа ЗСУ і рекрутації - ще 30%. А якщо ще вийде створити той уряд без дурнів, то і останні 10% розв'яжемо.
Уряд виділив 17 мільярдів на утримання доріг
П'ЯТНИЦЯ, 23 ЛЮТОГО 2024, 17:30 - АНАСТАСІЯ ЖАРИКОВА
https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/23/710346/index.amp
Людьми закривати від КАБів, авіації, танків, арти - не вийде.
От суки вчепились у владу. Влада Зеленського = війна.