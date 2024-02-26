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Зеленський провів перемовини з прем’єром Болгарії Денковим: Домовилися активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. ВIДЕО

Сьогодні, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський провів із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим перемовини.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, перемовини були продуктивні та цілком конкретні.

"Дякую Болгарії за підтримку наших зусиль у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Це надзвичайно важливо, що нам вдається навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини.

Ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Болгарія (784) Зеленський Володимир (23973)


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Тобі ж ні очом … бла бла бла но за то відосіків вже на знімає
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26.02.2024 14:47 Відповісти
Вночі ? Чи біля 25:00 години ? А як же Ставка, мапи, олівці, хрестики-нолики ? Гундявий довбойоб дригається з останніх сил. Але рейтинг вже не підніметься вище плинтуса. Попри пропаганди та його пики з відео. Краще б почитав про Болбачана, який в умовах війни з касапами-комуняками у 1918 році виглядав і поводився як джентльмен. Але не був першою людиною в УНР.
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26.02.2024 14:50 Відповісти
Я не понял, а нах болгарин приезжал? Даже гарантий не подписал...
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26.02.2024 16:08 Відповісти
Де Козир ? аж дивно
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26.02.2024 16:35 Відповісти
 
 