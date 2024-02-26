Морпіхи знищили російську пускову установку "Ланцет" на Херсонському напрямку. ВIДЕО

Біля Раденська на Херсонщині морпіхи 140-го окремого розвідувального батальйону та 38-ї окремої бригади знищили мобільну пускову установку "Ланцет".

Відео зі знищенням було опубліковано пресслужбою 38-ї окремої бригади морської піхоти України, передає Цензор.НЕТ.





Зазначається, що завдяки аеророзвідникам вдалося помітити мобільну пускову установку, яка була змонтована на базі вантажівки КАМАЗ 4310. Загалом у кузові було 3 баражуючі боєприпаси типу "Ланцет". Після запуску одного із них, вантажівка рушила до укриття.

Російські військові намагалися замаскувати машину під деревами, йдеться в повідомленні. Знищення відбулось у 20 кілометрів від лінії фронту.

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