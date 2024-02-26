Морпехи уничтожили российскую пусковую установку "Ланцет" на Херсонском направлении. ВИДЕО

Возле Раденска на Херсонщине морпехи 140-го отдельного разведывательного батальона и 38-й отдельной бригады уничтожили мобильную пусковую установку "Ланцет".

Видео с уничтожением было опубликовано пресс-службой 38-й отдельной бригады морской пехоты Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что благодаря аэроразведчикам удалось заметить мобильную пусковую установку, которая была смонтирована на базе грузовика КамАЗ 4310. Всего в кузове было 3 баражирующих боеприпаса типа "Ланцет". После запуска одного из них, грузовик двинулся к укрытию.

Российские военные пытались замаскировать машину под деревьями, говорится в сообщении. Уничтожение произошло в 20 километрах от линии фронта.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили 10 российских квадроциклов за неделю на Запорожском направлении. ВИДЕО