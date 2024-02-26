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Морпехи уничтожили российскую пусковую установку "Ланцет" на Херсонском направлении. ВИДЕО

Возле Раденска на Херсонщине морпехи 140-го отдельного разведывательного батальона и 38-й отдельной бригады уничтожили мобильную пусковую установку "Ланцет".

Видео с уничтожением было опубликовано пресс-службой 38-й отдельной бригады морской пехоты Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что благодаря аэроразведчикам удалось заметить мобильную пусковую установку, которая была смонтирована на базе грузовика КамАЗ 4310. Всего в кузове было 3 баражирующих боеприпаса типа "Ланцет". После запуска одного из них, грузовик двинулся к укрытию.

Российские военные пытались замаскировать машину под деревьями, говорится в сообщении. Уничтожение произошло в 20 километрах от линии фронта.

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Автор: 

уничтожение (7023) 38 отдельная бригада морской пехоты (30) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+13
Добре підсмажли юних техніків.
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26.02.2024 18:47
+10
точно в ціль! ))
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26.02.2024 18:48
+7
Смерть кацапам!
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26.02.2024 19:07
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Добре підсмажли юних техніків.
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26.02.2024 18:47 Ответить
точно в ціль! ))
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26.02.2024 18:48 Ответить
Дякуємо морпіхам за гарну новину,
бо вже нерви здають...від розпачу...
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26.02.2024 18:51 Ответить
Смерть кацапам!
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26.02.2024 19:07 Ответить
 
 