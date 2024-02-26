Аеробомбери 92 ОШБр знищили штурмову бронегрупу окупантів. ВIДЕО

Бійці першого батальйону 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили бронегрупу російських окупантів: дві бойові броньовані машини, вантажівку з зеніткою і близько взводу, - двадцяти окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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