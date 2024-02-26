Аеробомбери 92 ОШБр знищили штурмову бронегрупу окупантів. ВIДЕО
Бійці першого батальйону 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили бронегрупу російських окупантів: дві бойові броньовані машини, вантажівку з зеніткою і близько взводу, - двадцяти окупантів на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+17 Gary Grant
показати весь коментар26.02.2024 19:41
+9 Elvis2
показати весь коментар26.02.2024 19:49
+8 polini orop
показати весь коментар26.02.2024 19:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і краще жити не стануть як були не цивілізованою країною 3 го світу так і лишаться , але ж здохнуть хочут і все
Цивільні, не постраждали …
Здохнете всі на нашій землі , бо у вас є кацапська !!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b0fmgq/ukrainian_drone_films_a_wounded_russian_soldier/
А чего народ боится? После того, что орки творили в той же Буче, вид разрывающегося кацапского мяса может хоть немного утолить жажду мести этим тварям.