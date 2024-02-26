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Аэробомберы 92-й ОШБр уничтожили штурмовую бронегруппу оккупантов. ВИДЕО

Бойцы первого батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили бронегруппу российских оккупантов: две боевые бронированные машины, грузовик с зениткой и около взвода – двадцати оккупантов - на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Морпехи уничтожили российскую пусковую установку "Ланцет" на Херсонском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) 92 отдельная штурмовая бригада (252)


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Топ комментарии
+17
Дрони ще треба? А немає. Шмигаль чергові 17 млрд. в асфальт закатав.
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26.02.2024 19:41
+9
Ювелірна робота. Оператор БПЛА - крута професія.А як міліон дронів, да по всій терріторії мордору ? Радує близькість зйомки та дінамічна смерть орків "за родину, руский мир і Хутіна Пуя "
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26.02.2024 19:49
+8
дохнуть і дохнуть без кінця і лізуть і лізуть ...
і краще жити не стануть як були не цивілізованою країною 3 го світу так і лишаться , але ж здохнуть хочут і все
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26.02.2024 19:46
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Дрони ще треба? А немає. Шмигаль чергові 17 млрд. в асфальт закатав.
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26.02.2024 19:41 Ответить
Йди вбийся об берізку, зелений посіпако. Кличко постійно передає в 92 бригаду дрони. І в інші бригади також. І це вже сртні дронів. Так що зтули пельку, бот подолячій.
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27.02.2024 06:59 Ответить
Якби ти міг "бачити", то бачив би як під таким же гаслом "крадія", Порошенка поміняли на "чєснавапарняізнарота". Як підсумок маємо тисячи гробів і нищення України. Але "піпел(і конкретно ти)хавє". Тому і далі можно годувати його зеленим всанням щоб прибрати до рук і Київ. Скинемо баригу Кличка, поставимо свого гарного парня, далі як завжди шашличкі, день пабєди... Все ніяк не наїстеся?..
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29.02.2024 07:23 Ответить
дохнуть і дохнуть без кінця і лізуть і лізуть ...
і краще жити не стануть як були не цивілізованою країною 3 го світу так і лишаться , але ж здохнуть хочут і все
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26.02.2024 19:46 Ответить
Усе добре зроблено Захисниками України, без шкоди довкіллю України! Екосистема, відновить шар гумусу!!
Цивільні, не постраждали …
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26.02.2024 19:46 Ответить
Ювелірна робота. Оператор БПЛА - крута професія.А як міліон дронів, да по всій терріторії мордору ? Радує близькість зйомки та дінамічна смерть орків "за родину, руский мир і Хутіна Пуя "
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26.02.2024 19:49 Ответить
Знатно.
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26.02.2024 19:53 Ответить
Два "бомбери" однієї з бригад знищили біля 700 орків (це 1,5 піхотного батальйону). Але в одному з вильотів вони втратили "пташку". За це їх перевели в піхоту, де вони у першому ж бою загинули...
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26.02.2024 20:11 Ответить
из словении все видно

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26.02.2024 20:59 Ответить
асфальт...шашлики...зрада..Це їх фішка..Вони з закордонними прапорцями найбільше переживають за Україну
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26.02.2024 21:21 Ответить
Как насчет фактчекинга?
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27.02.2024 03:33 Ответить
Що ти мелеш, боте? "Пташки" втрачаються щодня і не по одному, бо РЕБ у мокшів в наявності. Підготовлений екіпаж в піхоту ніхто не переведе. Так що запхни свою методичку собі в дупу.
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27.02.2024 07:07 Ответить
була стаття про таке пару тижнів тому, де два досвідчених пілота відправили як піхоту з іншими піхотинцями і вони загинули, але чи тому, що втратити пташки, навряд, просто тупість командира більш за все.
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27.02.2024 07:20 Ответить
Викладення події і її реальний перебіг можуть сильно різнитися. На війні може відбуватися все що завгодно. Уявити що в 92 можуть кинути в піхоту підготовлений та досвідчений екіпаж без їх згоди і бажання просто неможливо. Підготовлений екіпаж це купа витраченого часу і ресурсів. Плюс до того є таке поняття, як профпригодність (далеко не кожен зможе ефективно керувати безпілотником). Ну якщо командир повний йолоп...
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27.02.2024 07:34 Ответить
як відомо накази в армії не обговорюються, а виконуються. те, що таке сталося, то про це писали, я не думаю, що журналісти,, і повністю погоджуюсь, що командир, який віддав такий наказ іти їм як піхота не те, що йолоп, а взагалі кончене. як розказував мій швагро, а він служить, командування їм відразу сказало, що ви тут не для того, щоб думати, за вас вже все подумали, а ви виконуєте наказаи. проблем з командуванням вистачає від низів, до самого верху.
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27.02.2024 14:35 Ответить
Ну що , орки кляті , відчуваєте як під вами горить українська земля ?

Здохнете всі на нашій землі , бо у вас є кацапська !!
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26.02.2024 21:08 Ответить
Дякую за снодійне! Помолиться на ніч за нашіх хлопців і бай-бай....
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26.02.2024 21:27 Ответить
Мої компліменти операторам БПЛА. При цьому, наші втрати = 0, а втрати кацапів порахуйте самі. Ідеальне співвідношення, як мені бачиться. Якщо масштабуватися, то так можна і війну виграти.
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26.02.2024 21:56 Ответить
можна,, тільки кацапи так само роблять, ми просто тих відео не бачимо, а солдати розповідають, що небо аж гуде від їхніх дронів, санкції.
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27.02.2024 07:22 Ответить
92 мстить кацапам за своїх рзстріляних полонених!
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26.02.2024 22:49 Ответить
Соскучились по хорошим русским?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b0fmgq/ukrainian_drone_films_a_wounded_russian_soldier/
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26.02.2024 23:31 Ответить
Там прямо клондайк, вот еще неплохо: https://www.reddit.com/r/UkraineRussiaReport/comments/13dpn9j/ua_pov_russian_soldier_shoots_himself_in_the_head/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=ioscss&utm_content=1&utm_term=1
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27.02.2024 03:43 Ответить
Я постоянно даю ссылки на видео с этого сайта. Народ не ходит туда, боится. Цензор тоже выставляет видео оттуда. Там ежедневно море новых видео.
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27.02.2024 03:54 Ответить
А тут прямо кусок боя и взятие пленных: https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/14q8cfi/full_footage_translated_with_the_suicide_by/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=ioscss&utm_content=2&utm_term=1

А чего народ боится? После того, что орки творили в той же Буче, вид разрывающегося кацапского мяса может хоть немного утолить жажду мести этим тварям.
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27.02.2024 03:57 Ответить
Не знаю. Просто "на измене" . Американский сайт, мало ли? . Зато из "телеги" не вылазят.
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27.02.2024 04:02 Ответить
О, жареная кацапсятина. Спасибо, ребята, всегда поднимаете настроение!
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27.02.2024 03:32 Ответить
 
 