Аэробомберы 92-й ОШБр уничтожили штурмовую бронегруппу оккупантов. ВИДЕО
Бойцы первого батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили бронегруппу российских оккупантов: две боевые бронированные машины, грузовик с зениткой и около взвода – двадцати оккупантов - на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+17 Gary Grant
показать весь комментарий26.02.2024 19:41
+9 Elvis2
показать весь комментарий26.02.2024 19:49
+8 polini orop
показать весь комментарий26.02.2024 19:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і краще жити не стануть як були не цивілізованою країною 3 го світу так і лишаться , але ж здохнуть хочут і все
Цивільні, не постраждали …
Здохнете всі на нашій землі , бо у вас є кацапська !!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b0fmgq/ukrainian_drone_films_a_wounded_russian_soldier/
А чего народ боится? После того, что орки творили в той же Буче, вид разрывающегося кацапского мяса может хоть немного утолить жажду мести этим тварям.