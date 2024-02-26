Аэробомберы 92-й ОШБр уничтожили штурмовую бронегруппу оккупантов. ВИДЕО

Бойцы первого батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили бронегруппу российских оккупантов: две боевые бронированные машины, грузовик с зениткой и около взвода – двадцати оккупантов - на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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