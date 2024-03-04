Ворожа БМП роздавила ворожу "буханку" і поїхала далі. ВIДЕО

Окупанти на БМП переїхали окупантів, які рухалися на автомобілі УАЗ дорогою між Авдіївкою і Ласточкиним на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що екіпаж БМП не дуже переймався долею товаришів - бронемашина виїхала із узбіччя на дорогу і розпочала рух далі.

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