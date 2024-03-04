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Ворожа БМП роздавила ворожу "буханку" і поїхала далі. ВIДЕО

Окупанти на БМП переїхали окупантів, які рухалися на автомобілі УАЗ дорогою між Авдіївкою і Ласточкиним на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що екіпаж БМП не дуже переймався долею товаришів - бронемашина виїхала із узбіччя на дорогу і розпочала рух далі.

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Автор: 

армія рф (17551) ДТП (4473) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+21
Авжеж - сістєма "свой-чужой" ні сработала
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04.03.2024 19:48
+17
Ані пАдумалі шо то нє свАі
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04.03.2024 19:20
+14
Ібо нєгуй! (с)
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04.03.2024 19:19
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А як інакше?
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04.03.2024 19:17 Відповісти
Ібо нєгуй! (с)
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04.03.2024 19:19 Відповісти
ей тувінскій дєгєнєрат шойга-вадітєля бмп срочна наградіть...
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04.03.2024 19:19 Відповісти
Ані пАдумалі шо то нє свАі
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04.03.2024 19:20 Відповісти
Авжеж - сістєма "свой-чужой" ні сработала
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04.03.2024 19:48 Відповісти
мокшанска система дибил .. удобрение не сработало...
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04.03.2024 23:45 Відповісти
унічтожєно: 893 хімарса, 572 самольота, 329 петріотов.
патєрь нет.
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04.03.2024 19:26 Відповісти
"Буханок" (бабок) много, БМП ("Ява") у меня одна...
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04.03.2024 19:27 Відповісти
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04.03.2024 19:34 Відповісти
лише санітарні втрати...
це сказало *****
то **** тим що на бтр переживати.
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04.03.2024 19:35 Відповісти
ДАВИ ИХ, БЛДЬ !!!!!!

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04.03.2024 19:37 Відповісти
атрапартавали шо задавили взвод укропов на буханке
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04.03.2024 19:42 Відповісти
Больше буханок рашистских на поле
Больше дебилов у них за рулем
Больше экипажей БМП с глазами на жопе
Что своим БМП эту буханку въ..бет.
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04.03.2024 19:43 Відповісти
Згадалося: водій КРАЗу - і нікто нє узнаєт гдє магілка твая
Був такий дитячий віршик колись.
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04.03.2024 19:46 Відповісти
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04.03.2024 19:47 Відповісти
кацап це істота, яка не тільки весь світ ненавидить, але й іншого кацапа теж ненавидить
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04.03.2024 20:03 Відповісти
Ахаха ))) Смішно , і музика класна ! )))
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04.03.2024 20:07 Відповісти
Буквально закатали в українську землю. Це вже було в Другій Світовій. Скрєпи вони такі.
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04.03.2024 20:22 Відповісти
треба було їм добити живих в буханки, та не залишати свідків
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04.03.2024 20:27 Відповісти
А там в когось був шанс вижити????
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05.03.2024 07:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY
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04.03.2024 20:31 Відповісти
а то буханка мокрий слід як від равлика залишила?
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04.03.2024 21:29 Відповісти
Зі штанців натекло...
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04.03.2024 21:32 Відповісти
Ну вьі што ні панімаєтє, тімно ну бьіваєт. На пакован пельменів і успагойся
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04.03.2024 23:30 Відповісти
..дави мокшания мокшанское..
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04.03.2024 23:43 Відповісти
"..проізошла чудовіщная ошибка..."🤡
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05.03.2024 00:09 Відповісти
Просто не всі знайомі з правилами кацапського дорожнього руху: --- якщо машинка без мигалок, то перевагу має та ,в якої більша маса. Буханка мала б перечекати в лісополкє, сама винна.
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05.03.2024 09:01 Відповісти
Ніяка то не БМП а танк. Якщо порівняти габарити, та відстань, на яку він її протягнув, у БМП не вистачило б двигуна на таке.
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05.03.2024 10:39 Відповісти
 
 