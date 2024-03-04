Вражеская БМП раздавила вражескую "буханку" и поехала дальше. ВИДЕО
Оккупанты на БМП переехали оккупантов, которые двигались на автомобиле УАЗ по дороге между Авдеевкой и Ласточкиным на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что экипаж БМП не очень беспокоился о судьбе товарищей - бронемашина выехала с обочины на дорогу и начала движение дальше.
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патєрь нет.
це сказало *****
то **** тим що на бтр переживати.
Больше дебилов у них за рулем
Больше экипажей БМП с глазами на жопе
Что своим БМП эту буханку въ..бет.
Був такий дитячий віршик колись.