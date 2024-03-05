Оператор дрона поцілив в окупанта-мародера з мішком на плечах. ВIДЕО
Оператор українського безпілотника поцілив в окупанта-мародера, який біг через кущі з мішком на плечах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Якщо поблизу позицій росіян є населений пункт, вони завжди ходять туди мародерити, - стверджують пілоти ударної групи "Чорний Лебідь". - На відео черговий приклад того, за що окупанти готові віддавати життя - за мішок з тим, що вдалося винести з оселі однієї з українських сімей", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+19 Hulio
показати весь коментар05.03.2024 15:17
+16 Алекс Скела
показати весь коментар05.03.2024 15:15
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.03.2024 15:37
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Тяжкий мішок Мономаха ?))))
ускорено, не зрозуміло на скільки важкий мішок
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
Ну, тепер фсьо…