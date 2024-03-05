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Оператор дрона поцілив в окупанта-мародера з мішком на плечах. ВIДЕО

Оператор українського безпілотника поцілив в окупанта-мародера, який біг через кущі з мішком на плечах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Якщо поблизу позицій росіян є населений пункт, вони завжди ходять туди мародерити, - стверджують пілоти ударної групи "Чорний Лебідь". - На відео черговий приклад того, за що окупанти готові віддавати життя - за мішок з тим, що вдалося винести з оселі однієї з українських сімей", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти виносять уцілілу пралку із будинку в окупованій Авдіївці: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) мародерство (339) знищення (7355) дрони (4776)


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Топ коментарі
+19
Командир: "Б***ь! Тєбя только за смєртью посилать!"
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05.03.2024 15:17
+16
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05.03.2024 15:15
+14
Воравство убіваєт...
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05.03.2024 15:37
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05.03.2024 15:15 Відповісти
всьо, буде машка без крадених трусів ходити.... згоріли
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05.03.2024 15:16 Відповісти
Командир: "Б***ь! Тєбя только за смєртью посилать!"
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05.03.2024 15:17 Відповісти
микроволновку спер, падло
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05.03.2024 15:19 Відповісти
Одразу і присмажився)))
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05.03.2024 19:27 Відповісти
Ви круті, хлопці! А де наступний скид?
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05.03.2024 15:20 Відповісти
Надірвався
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05.03.2024 15:20 Відповісти
Може циган - куреи накрав
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05.03.2024 15:20 Відповісти
Mario Unfortunate...
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05.03.2024 15:24 Відповісти
Ну шо під@рок ?!
Тяжкий мішок Мономаха ?))))
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05.03.2024 15:34 Відповісти
...любимая Машка так и останеться, без бэушных трусов?
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05.03.2024 15:35 Відповісти
Воравство убіваєт...
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05.03.2024 15:37 Відповісти
миттєвий вирок ))
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05.03.2024 16:25 Відповісти
Мабуть був справжній кацапський прапорюга.
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05.03.2024 16:37 Відповісти
Тебя посодют, а ты не воруй! (из к/ф "Берегись автомобиля")
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05.03.2024 15:37 Відповісти
муравью жали канхветку.

ускорено, не зрозуміло на скільки важкий мішок
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05.03.2024 15:40 Відповісти
Неймовірна точність.
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05.03.2024 15:46 Відповісти
Воно сміття виносило!!! Ще й кубінець, або непалець!!! Фошизди расистьтки...
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05.03.2024 16:16 Відповісти
дивовижно неймовірна точність !!!

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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05.03.2024 16:20 Відповісти
оце точність! головне що мешок з українським майном не постраждав ))
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05.03.2024 16:23 Відповісти
чилавек взял сибе нимножка. ну и шта? имеит право. он жи асвабадитиль! а вы так жистока с ним(((((
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05.03.2024 16:24 Відповісти
жосско!
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05.03.2024 21:32 Відповісти
У них в раші є так звані уроки пам'яті.Тобто в якомусь умовному мухосранську на такому собі уроці пам'яті рашеським недорослям про цього "героя "будуть втюхувати - пагіб бросившись на амбразуру вражескага дзота.
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05.03.2024 16:31 Відповісти
Та деяких "вєтєранов сво ужо мочат в сартірах". "В волжском начался суд над падазрєваємімі в убійствє вєтєрана сво".
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05.03.2024 16:42 Відповісти
На украинской земле и мешки убивают...
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05.03.2024 16:54 Відповісти
Нікому лантух тягнути... носій втомився
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05.03.2024 17:24 Відповісти
да уж хохлы с вами разбагатеешь )))))
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05.03.2024 17:40 Відповісти
Це наш спеціальний Бандерівський мішок,демаскує ворога на відстані.Бігати з білим мішком на передку така собі затєя ))
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05.03.2024 17:44 Відповісти
Це воно бюлетні для виборів, несло з болота мацковскага…
Ну, тепер фсьо…
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05.03.2024 17:50 Відповісти
"нести свій мішок" - як гундяй вчив ))
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05.03.2024 20:41 Відповісти
Ткбя замочут - а ты не воруй!
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05.03.2024 21:32 Відповісти
Особь кацапская, небось и игрушек какого-нибудь украинского ребенка нагребла, чтоб своим личникам почтой отправить. После того, как убила родителей этого ребенка. Тьфу, мерзкие твари.
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05.03.2024 21:35 Відповісти
Муравей хренов!
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06.03.2024 08:43 Відповісти
 
 