Оператор дрона попал в оккупанта-мародера с мешком на плечах. ВИДЕО
Оператор украинского беспилотника попал в оккупанта-мародера, который бежал через кусты с мешком на плечах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликован в соцсетях.
"Если вблизи позиций россиян есть населенный пункт, они всегда ходят туда мародерить, - утверждают пилоты ударной группы "Черный Лебедь". - На видео очередной пример того, за что оккупанты готовы отдавать жизнь - за мешок с тем, что удалось вынести из дома одной из украинских семей", - отмечает автор публикации.
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+19 Hulio
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Тяжкий мішок Мономаха ?))))
ускорено, не зрозуміло на скільки важкий мішок
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
Ну, тепер фсьо…