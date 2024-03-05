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Новости Видео Война
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Оператор дрона попал в оккупанта-мародера с мешком на плечах. ВИДЕО

Оператор украинского беспилотника попал в оккупанта-мародера, который бежал через кусты с мешком на плечах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликован в соцсетях.

"Если вблизи позиций россиян есть населенный пункт, они всегда ходят туда мародерить, - утверждают пилоты ударной группы "Черный Лебедь". - На видео очередной пример того, за что оккупанты готовы отдавать жизнь - за мешок с тем, что удалось вынести из дома одной из украинских семей", - отмечает автор публикации.

Смотрите: Оккупанты выносят уцелевшую стиралку из дома в оккупированной Авдеевке: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) мародерство (461) уничтожение (7040) дроны (3986)


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Топ комментарии
+19
Командир: "Б***ь! Тєбя только за смєртью посилать!"
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05.03.2024 15:17
+16
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05.03.2024 15:15
+14
Воравство убіваєт...
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05.03.2024 15:37
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Правила форума Совет форумчан
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05.03.2024 15:15 Ответить
всьо, буде машка без крадених трусів ходити.... згоріли
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05.03.2024 15:16 Ответить
Командир: "Б***ь! Тєбя только за смєртью посилать!"
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05.03.2024 15:17 Ответить
микроволновку спер, падло
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05.03.2024 15:19 Ответить
Одразу і присмажився)))
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05.03.2024 19:27 Ответить
Ви круті, хлопці! А де наступний скид?
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05.03.2024 15:20 Ответить
Надірвався
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05.03.2024 15:20 Ответить
Може циган - куреи накрав
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05.03.2024 15:20 Ответить
Mario Unfortunate...
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05.03.2024 15:24 Ответить
Ну шо під@рок ?!
Тяжкий мішок Мономаха ?))))
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05.03.2024 15:34 Ответить
...любимая Машка так и останеться, без бэушных трусов?
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05.03.2024 15:35 Ответить
Воравство убіваєт...
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05.03.2024 15:37 Ответить
миттєвий вирок ))
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05.03.2024 16:25 Ответить
Мабуть був справжній кацапський прапорюга.
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05.03.2024 16:37 Ответить
Тебя посодют, а ты не воруй! (из к/ф "Берегись автомобиля")
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05.03.2024 15:37 Ответить
муравью жали канхветку.

ускорено, не зрозуміло на скільки важкий мішок
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05.03.2024 15:40 Ответить
Неймовірна точність.
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05.03.2024 15:46 Ответить
Воно сміття виносило!!! Ще й кубінець, або непалець!!! Фошизди расистьтки...
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05.03.2024 16:16 Ответить
дивовижно неймовірна точність !!!

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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05.03.2024 16:20 Ответить
оце точність! головне що мешок з українським майном не постраждав ))
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05.03.2024 16:23 Ответить
чилавек взял сибе нимножка. ну и шта? имеит право. он жи асвабадитиль! а вы так жистока с ним(((((
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05.03.2024 16:24 Ответить
жосско!
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05.03.2024 21:32 Ответить
У них в раші є так звані уроки пам'яті.Тобто в якомусь умовному мухосранську на такому собі уроці пам'яті рашеським недорослям про цього "героя "будуть втюхувати - пагіб бросившись на амбразуру вражескага дзота.
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05.03.2024 16:31 Ответить
Та деяких "вєтєранов сво ужо мочат в сартірах". "В волжском начался суд над падазрєваємімі в убійствє вєтєрана сво".
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05.03.2024 16:42 Ответить
На украинской земле и мешки убивают...
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05.03.2024 16:54 Ответить
Нікому лантух тягнути... носій втомився
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05.03.2024 17:24 Ответить
да уж хохлы с вами разбагатеешь )))))
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05.03.2024 17:40 Ответить
Це наш спеціальний Бандерівський мішок,демаскує ворога на відстані.Бігати з білим мішком на передку така собі затєя ))
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05.03.2024 17:44 Ответить
Це воно бюлетні для виборів, несло з болота мацковскага…
Ну, тепер фсьо…
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05.03.2024 17:50 Ответить
"нести свій мішок" - як гундяй вчив ))
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05.03.2024 20:41 Ответить
Ткбя замочут - а ты не воруй!
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05.03.2024 21:32 Ответить
Особь кацапская, небось и игрушек какого-нибудь украинского ребенка нагребла, чтоб своим личникам почтой отправить. После того, как убила родителей этого ребенка. Тьфу, мерзкие твари.
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05.03.2024 21:35 Ответить
Муравей хренов!
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06.03.2024 08:43 Ответить
 
 