Прикордонники уразили три бліндажі росіян на Харківщині. ВIДЕО

На тимчасово окупованій території Харківщини бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили три бліндажі росіян.

На відео, яке опублікували прикордонники, видно, як на російські позиції скидає боєприпаси з дронів. Було уражено три цілі, передає Цензор.НЕТ.

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