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Прикордонники уразили три бліндажі росіян на Харківщині. ВIДЕО

На тимчасово окупованій території Харківщини бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" знищили три бліндажі росіян.

На відео, яке опублікували прикордонники, видно, як на російські позиції скидає боєприпаси з дронів. Було уражено три цілі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники знищили три ворожі РСЗВ "Ураган" за допомогою "HIMARS". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) Харківщина (6054) знищення (7355)


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Крісі, пардон, міші...
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05.03.2024 23:15 Відповісти
Кацапів викурюють із бліндажів ,
як щурів смердючих відразу до пекла
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06.03.2024 00:42 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1765083868418494858 оптове знищення взводу кацапів
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06.03.2024 02:06 Відповісти
 
 