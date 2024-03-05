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Пограничники ударили в три блиндажа россиян на Харьковщине. ВИДЕО

На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады Гвардии наступления "Сталевий Кордон" уничтожили три блиндажа россиян.

На видео, опубликованном пограничниками, видно, как на российские позиции сбрасывают боеприпасы с дронов. Были поражены три цели, передает Цензор.НЕТ.

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Госпогранслужба (6484) Харьковщина (5577) уничтожение (7040)


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Крісі, пардон, міші...
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05.03.2024 23:15 Ответить
Кацапів викурюють із бліндажів ,
як щурів смердючих відразу до пекла
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06.03.2024 00:42 Ответить
https://twitter.com/i/status/1765083868418494858 оптове знищення взводу кацапів
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06.03.2024 02:06 Ответить
 
 