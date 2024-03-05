Пограничники ударили в три блиндажа россиян на Харьковщине. ВИДЕО
На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады Гвардии наступления "Сталевий Кордон" уничтожили три блиндажа россиян.
На видео, опубликованном пограничниками, видно, как на российские позиции сбрасывают боеприпасы с дронов. Были поражены три цели, передает Цензор.НЕТ.
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як щурів смердючих відразу до пекла