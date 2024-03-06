"Bradley" M2A2 впритул розстрілює ворожу БМП-2 поблизу Авдіївки. ВIДЕО
Український екіпаж американського M2A2 ODS-SA "Bradley" впритул розстріляв ворожу БМП-2 та позиції окупантів на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+32 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+28 Serhiy Talatynnik
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+19 Ник Литвиненко #400717
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на їх прапорі циганському є теж колесо..так само ,як на Індійському "колесо сансари"
бо на всякі тєлєграми та інстаграми не підписаний... А про це,розповідали,як Бредля розібрав картонну БМП.
молодці наші воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Наші хлопці і хороша техніка - чудовий тандем...! Слава ЗСУ...!!!
Полягали обоє.
Онуку не спиться, він і питає діда, - Діду, а в тебе була *****? -
Глухуватий дід перепитує онука, - Шо, ***? -
Онук, зрозумівши безперспективність діалогу ************, - Та спи, ***! -
Дід таки почув останню фразу і сердито буркнув, - Ооооо, *** -
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28 Сергей Ауслендер: БМП-3 - танк с картонной броней