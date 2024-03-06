"Bradley" M2A2 впритул розстрілює ворожу БМП-2 поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Український екіпаж американського M2A2 ODS-SA "Bradley" впритул розстріляв ворожу БМП-2 та позиції окупантів на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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