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"Bradley" M2A2 впритул розстрілює ворожу БМП-2 поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Український екіпаж американського M2A2 ODS-SA "Bradley" впритул розстріляв ворожу БМП-2 та позиції окупантів на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожа БМД-4М вибухає після влучання українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) БМП (414)


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Топ коментарі
+32
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06.03.2024 12:40
+28
Добре решито зробив ))) то файно дивишся і думаєш там були індуси чи нє в тій биемпе)))
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06.03.2024 12:37
+19
І куди там новітньому кацабському термінатору тягатися з "дідусем" Бредлі...?!
Наші хлопці і хороша техніка - чудовий тандем...! Слава ЗСУ...!!!
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06.03.2024 12:44
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Добре решито зробив ))) то файно дивишся і думаєш там були індуси чи нє в тій биемпе)))
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06.03.2024 12:37 Відповісти
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06.03.2024 12:40 Відповісти
Надивився на індусів в Європі і Британії. Підла і брехлива сволота. Але, на відміну від наших, допомагають своїм в усьому.
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06.03.2024 12:40 Відповісти
касти...то як цигани,нижчі касти,несуть барону данину.
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06.03.2024 12:43 Відповісти
А цигани це хто по твойому? Вихідці із північної Індії.
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06.03.2024 13:13 Відповісти
ромали.
на їх прапорі циганському є теж колесо..так само ,як на Індійському "колесо сансари"
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06.03.2024 13:17 Відповісти
будемо надіятись шо були...
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06.03.2024 12:41 Відповісти
Так і запишем …мінус індус 2 штука в решето. В дорозі до Індіри Ганді))))
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06.03.2024 12:47 Відповісти
Мальчіка в трусіках...
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06.03.2024 12:49 Відповісти
Там были рашисты. А это существа без национальностм и без присутствия головного мозга в своей черепной коробке.
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06.03.2024 13:11 Відповісти
Дякую ЗСУ
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06.03.2024 12:42 Відповісти
Гойдааа!
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06.03.2024 12:42 Відповісти
О...я на це відео...два дні чекав...
бо на всякі тєлєграми та інстаграми не підписаний... А про це,розповідали,як Бредля розібрав картонну БМП.
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06.03.2024 12:42 Відповісти
розповідали,що там бронебійні кулі застосовувались, зі збідненим ураном.щільність металу,цих куль перевищує броню в декілька разів і вони загоряються.....якось так.
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06.03.2024 12:48 Відповісти
Вражає 👍🏼👍🏼👍🏼
молодці наші воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.03.2024 12:43 Відповісти
Добре нашпигував "Братську Могилу Піхоти". Було б добре, щоб ще й з м'ясними фаршем.
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06.03.2024 12:44 Відповісти
І куди там новітньому кацабському термінатору тягатися з "дідусем" Бредлі...?!
Наші хлопці і хороша техніка - чудовий тандем...! Слава ЗСУ...!!!
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06.03.2024 12:44 Відповісти
Бредлі працює жорстко . Розбув орка(гусениця розлетілась і сповзла піся пострілу бушмастера) щоб не думав рипатися з місця ,де йому уготовлений кінець, без всяких варіантів.
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06.03.2024 12:52 Відповісти
О така "Бредля"! 👍
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06.03.2024 13:15 Відповісти
Шо "***"?!
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Це з анекдоту про діда, которий онука клав спати. "Поговорили":

Полягали обоє.
Онуку не спиться, він і питає діда, - Діду, а в тебе була *****? -
Глухуватий дід перепитує онука, - Шо, ***? -
Онук, зрозумівши безперспективність діалогу ************, - Та спи, ***! -
Дід таки почув останню фразу і сердито буркнув, - Ооооо, *** -
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06.03.2024 13:23 Відповісти
Дуже iнтелектуальний гумор
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06.03.2024 14:03 Відповісти
Mr. Brad Ley and Mrs Bushmaster at work 😁
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06.03.2024 14:19 Відповісти
Слава ЗСУ!
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06.03.2024 14:29 Відповісти
Смерть кацапам!
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06.03.2024 15:11 Відповісти
Так, до теми:
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28 Сергей Ауслендер: БМП-3 - танк с картонной броней
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06.03.2024 16:05 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=kphmqTUbkyI Кадры легендарного боя! БМП Bradley против Т-90: дерзкий прорыв под Авдеевкой
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06.03.2024 16:15 Відповісти
Як вони по тих полях не бояться їздити. Там же мiнами все засiяно.
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06.03.2024 18:39 Відповісти
Красиво, но похоже БМПшка брошенная, никакой реакции на Бредли и никакого движения рядом
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07.03.2024 01:01 Відповісти
 
 