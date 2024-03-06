"Bradley" M2A2 в упор расстреливает вражескую БМП-2 вблизи Авдеевки. ВИДЕО
Украинский экипаж американского M2A2 ODS-SA "Bradley" в упор расстрелял вражескую БМП-2 и позиции оккупантов на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
+32 ПАРАБЕЛЛУМ 777
+28 Serhiy Talatynnik
+19 Ник Литвиненко #400717
на їх прапорі циганському є теж колесо..так само ,як на Індійському "колесо сансари"
бо на всякі тєлєграми та інстаграми не підписаний... А про це,розповідали,як Бредля розібрав картонну БМП.
молодці наші воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Наші хлопці і хороша техніка - чудовий тандем...! Слава ЗСУ...!!!
Полягали обоє.
Онуку не спиться, він і питає діда, - Діду, а в тебе була *****? -
Глухуватий дід перепитує онука, - Шо, ***? -
Онук, зрозумівши безперспективність діалогу ************, - Та спи, ***! -
Дід таки почув останню фразу і сердито буркнув, - Ооооо, *** -
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28 Сергей Ауслендер: БМП-3 - танк с картонной броней