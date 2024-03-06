РУС
"Bradley" M2A2 в упор расстреливает вражескую БМП-2 вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Украинский экипаж американского M2A2 ODS-SA "Bradley" в упор расстрелял вражескую БМП-2 и позиции оккупантов на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

06.03.2024 12:40 Ответить
Добре решито зробив ))) то файно дивишся і думаєш там були індуси чи нє в тій биемпе)))
06.03.2024 12:37 Ответить
І куди там новітньому кацабському термінатору тягатися з "дідусем" Бредлі...?!
Наші хлопці і хороша техніка - чудовий тандем...! Слава ЗСУ...!!!
06.03.2024 12:44 Ответить
Добре решито зробив ))) то файно дивишся і думаєш там були індуси чи нє в тій биемпе)))
06.03.2024 12:37 Ответить
06.03.2024 12:40 Ответить
Надивився на індусів в Європі і Британії. Підла і брехлива сволота. Але, на відміну від наших, допомагають своїм в усьому.
06.03.2024 12:40 Ответить
касти...то як цигани,нижчі касти,несуть барону данину.
06.03.2024 12:43 Ответить
А цигани це хто по твойому? Вихідці із північної Індії.
показать весь комментарий
ромали.
на їх прапорі циганському є теж колесо..так само ,як на Індійському "колесо сансари"
06.03.2024 13:17 Ответить
будемо надіятись шо були...
06.03.2024 12:41 Ответить
Так і запишем …мінус індус 2 штука в решето. В дорозі до Індіри Ганді))))
06.03.2024 12:47 Ответить
Мальчіка в трусіках...
06.03.2024 12:49 Ответить
Там были рашисты. А это существа без национальностм и без присутствия головного мозга в своей черепной коробке.
06.03.2024 13:11 Ответить
Дякую ЗСУ
06.03.2024 12:42 Ответить
Гойдааа!
06.03.2024 12:42 Ответить
О...я на це відео...два дні чекав...
бо на всякі тєлєграми та інстаграми не підписаний... А про це,розповідали,як Бредля розібрав картонну БМП.
06.03.2024 12:42 Ответить
розповідали,що там бронебійні кулі застосовувались, зі збідненим ураном.щільність металу,цих куль перевищує броню в декілька разів і вони загоряються.....якось так.
06.03.2024 12:48 Ответить
Вражає 👍🏼👍🏼👍🏼
молодці наші воіни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
06.03.2024 12:43 Ответить
Добре нашпигував "Братську Могилу Піхоти". Було б добре, щоб ще й з м'ясними фаршем.
06.03.2024 12:44 Ответить
І куди там новітньому кацабському термінатору тягатися з "дідусем" Бредлі...?!
Наші хлопці і хороша техніка - чудовий тандем...! Слава ЗСУ...!!!
06.03.2024 12:44 Ответить
Бредлі працює жорстко . Розбув орка(гусениця розлетілась і сповзла піся пострілу бушмастера) щоб не думав рипатися з місця ,де йому уготовлений кінець, без всяких варіантів.
06.03.2024 12:52 Ответить
О така "Бредля"! 👍
06.03.2024 13:15 Ответить
Шо "***"?!
06.03.2024 13:17 Ответить
Це з анекдоту про діда, которий онука клав спати. "Поговорили":

Полягали обоє.
Онуку не спиться, він і питає діда, - Діду, а в тебе була *****? -
Глухуватий дід перепитує онука, - Шо, ***? -
Онук, зрозумівши безперспективність діалогу ************, - Та спи, ***! -
Дід таки почув останню фразу і сердито буркнув, - Ооооо, *** -
06.03.2024 13:23 Ответить
Дуже iнтелектуальний гумор
06.03.2024 14:03 Ответить
Mr. Brad Ley and Mrs Bushmaster at work 😁
06.03.2024 14:19 Ответить
Слава ЗСУ!
06.03.2024 14:29 Ответить
Смерть кацапам!
06.03.2024 15:11 Ответить
Так, до теми:
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28 Сергей Ауслендер: БМП-3 - танк с картонной броней
06.03.2024 16:05 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=kphmqTUbkyI Кадры легендарного боя! БМП Bradley против Т-90: дерзкий прорыв под Авдеевкой
06.03.2024 16:15 Ответить
Як вони по тих полях не бояться їздити. Там же мiнами все засiяно.
06.03.2024 18:39 Ответить
Красиво, но похоже БМПшка брошенная, никакой реакции на Бредли и никакого движения рядом
07.03.2024 01:01 Ответить
 
 