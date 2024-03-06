Момент вибуху на Шагонарській ТЕЦ у російській Туві. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху на Шагонарській ТЕЦ у російській Туві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як після вибуху над ТЕЦ здіймається високий клуб диму і вогню.
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...маленький пожар площадью 50м2 ло-кализован, пАтєрь нєт!