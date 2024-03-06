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Новини Відео Війна
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Момент вибуху на Шагонарській ТЕЦ у російській Туві. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент вибуху на Шагонарській ТЕЦ у російській Туві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як після вибуху над ТЕЦ здіймається високий клуб диму і вогню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Губернатор Гладков повідомив про НП на Бєлгородщині: Після вибуху горить інфраструктурний об’єкт. ФОТО

Автор: 

вибух (4487) ТЕЦ (459)


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Топ коментарі
+42
Во первых это красиво!
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06.03.2024 13:38
+38
Вся страна путенская зона.
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06.03.2024 13:38
+35
Кацапстан - суцільна зона
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06.03.2024 13:40
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Во первых это красиво!
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06.03.2024 13:38 Відповісти
Кацапстан - суцільна зона
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06.03.2024 13:40 Відповісти
Во вторых, очень мило!
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06.03.2024 14:16 Відповісти
еге ж красівоє...

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06.03.2024 14:22 Відповісти
Вся страна путенская зона.
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06.03.2024 13:38 Відповісти
Як добре, що ніхто не постраждав! 😁
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06.03.2024 13:38 Відповісти
Скоро літо - навіщо їм ТЕЦ?
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06.03.2024 13:38 Відповісти
А скільки там тої зими ? Сєнтябьрь-май та й весна 😂
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06.03.2024 14:48 Відповісти
А шо там такоє ?
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06.03.2024 13:39 Відповісти
красівоє
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07.03.2024 17:29 Відповісти
Тува замерзла під кінець зими Вирішили погріться!
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06.03.2024 13:39 Відповісти
З якогось концтабору знімали
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06.03.2024 13:39 Відповісти
Мабуиь ксцапозеки знімали вибух з території сусідньої зони.
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06.03.2024 18:17 Відповісти
То вони самі себе обстрілюють,, в них вже почалась війна за власність
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06.03.2024 13:39 Відповісти
Нахер ім та ТЕЦ - не жили багато - нєхрен починати
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06.03.2024 13:40 Відповісти
Китайці почали денацифікацію русні?
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06.03.2024 13:41 Відповісти
Там у них монголи поряд, але хід ваших думок мені подобається)
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06.03.2024 15:13 Відповісти
Вугольний пил.
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06.03.2024 13:41 Відповісти
Що не кажіть, вміють як хочуть! Добра новина!
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06.03.2024 13:44 Відповісти
А що, Тува є ще і не "російська"?
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06.03.2024 13:44 Відповісти
Савецкая 😁
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06.03.2024 14:13 Відповісти
Так тримати - вся росія повинна горіти і вибухати, бо нікому її охороняти - всі сили перемелюють в українській м'ясорубці.
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06.03.2024 13:45 Відповісти
Рвонули одночасно кацапські пердаки, всією зміною, коли дізналися, що ЗСУ потопили "сєргєя котова"
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06.03.2024 13:48 Відповісти
Дрон пташкового типу. Скидає вибухівку у вигляді нітрогліцеринового посліду.
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06.03.2024 13:52 Відповісти
Таке тільки в кацапстані, вибух за колючим дротом.
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06.03.2024 14:04 Відповісти

...маленький пожар площадью 50м2 ло-кализован, пАтєрь нєт!
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06.03.2024 14:07 Відповісти
На рашке началась гражданская вайна!
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06.03.2024 14:10 Відповісти
Шойгу не хочет кормить Герасимова...
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06.03.2024 14:21 Відповісти
Кацапи красивоє показують.
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06.03.2024 14:31 Відповісти
Судячи -з того , що почали знімати ДО вибуху, та йще шукали кращу композицію, про вибух знали, до відео підготувалися...
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06.03.2024 14:38 Відповісти
Оно само.
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06.03.2024 14:44 Відповісти
Сьогодні стільки вибухів у кацапстані, мабуть молоді республіки воюють між собою 😁
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06.03.2024 15:07 Відповісти
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06.03.2024 15:14 Відповісти
Красіво.
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07.03.2024 23:31 Відповісти
 
 