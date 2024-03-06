Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как после взрыва над ТЭЦ поднимается высокий клуб дыма и огня.
