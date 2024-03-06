РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8797 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 209 34

Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ в российской Туве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как после взрыва над ТЭЦ поднимается высокий клуб дыма и огня.

Также смотрите: Губернатор Гладков сообщил о ЧП на Белгородщине: После взрыва горит инфраструктурный объект. ФОТО

Автор: 

взрыв (6875) ТЭЦ (121)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Во первых это красиво!
показать весь комментарий
06.03.2024 13:38 Ответить
+38
Вся страна путенская зона.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:38 Ответить
+35
Кацапстан - суцільна зона
показать весь комментарий
06.03.2024 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во первых это красиво!
показать весь комментарий
06.03.2024 13:38 Ответить
Кацапстан - суцільна зона
показать весь комментарий
06.03.2024 13:40 Ответить
Во вторых, очень мило!
показать весь комментарий
06.03.2024 14:16 Ответить
еге ж красівоє...

показать весь комментарий
06.03.2024 14:22 Ответить
Вся страна путенская зона.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:38 Ответить
Як добре, що ніхто не постраждав! 😁
показать весь комментарий
06.03.2024 13:38 Ответить
Скоро літо - навіщо їм ТЕЦ?
показать весь комментарий
06.03.2024 13:38 Ответить
А скільки там тої зими ? Сєнтябьрь-май та й весна 😂
показать весь комментарий
06.03.2024 14:48 Ответить
А шо там такоє ?
показать весь комментарий
06.03.2024 13:39 Ответить
красівоє
показать весь комментарий
07.03.2024 17:29 Ответить
Тува замерзла під кінець зими Вирішили погріться!
показать весь комментарий
06.03.2024 13:39 Ответить
З якогось концтабору знімали
показать весь комментарий
06.03.2024 13:39 Ответить
Мабуиь ксцапозеки знімали вибух з території сусідньої зони.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:17 Ответить
То вони самі себе обстрілюють,, в них вже почалась війна за власність
показать весь комментарий
06.03.2024 13:39 Ответить
Нахер ім та ТЕЦ - не жили багато - нєхрен починати
показать весь комментарий
06.03.2024 13:40 Ответить
Китайці почали денацифікацію русні?
показать весь комментарий
06.03.2024 13:41 Ответить
Там у них монголи поряд, але хід ваших думок мені подобається)
показать весь комментарий
06.03.2024 15:13 Ответить
Вугольний пил.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:41 Ответить
Що не кажіть, вміють як хочуть! Добра новина!
показать весь комментарий
06.03.2024 13:44 Ответить
А що, Тува є ще і не "російська"?
показать весь комментарий
06.03.2024 13:44 Ответить
Савецкая 😁
показать весь комментарий
06.03.2024 14:13 Ответить
Так тримати - вся росія повинна горіти і вибухати, бо нікому її охороняти - всі сили перемелюють в українській м'ясорубці.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:45 Ответить
Рвонули одночасно кацапські пердаки, всією зміною, коли дізналися, що ЗСУ потопили "сєргєя котова"
показать весь комментарий
06.03.2024 13:48 Ответить
Дрон пташкового типу. Скидає вибухівку у вигляді нітрогліцеринового посліду.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:52 Ответить
Таке тільки в кацапстані, вибух за колючим дротом.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:04 Ответить

...маленький пожар площадью 50м2 ло-кализован, пАтєрь нєт!
показать весь комментарий
06.03.2024 14:07 Ответить
На рашке началась гражданская вайна!
показать весь комментарий
06.03.2024 14:10 Ответить
Шойгу не хочет кормить Герасимова...
показать весь комментарий
06.03.2024 14:21 Ответить
Кацапи красивоє показують.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:31 Ответить
Судячи -з того , що почали знімати ДО вибуху, та йще шукали кращу композицію, про вибух знали, до відео підготувалися...
показать весь комментарий
06.03.2024 14:38 Ответить
Оно само.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:44 Ответить
Сьогодні стільки вибухів у кацапстані, мабуть молоді республіки воюють між собою 😁
показать весь комментарий
06.03.2024 15:07 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 15:14 Ответить
Красіво.
показать весь комментарий
07.03.2024 23:31 Ответить
 
 