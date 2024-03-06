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Українські захисники знищили російську САУ "Мста-С" на Харківському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" трьома дронами-камікадзе знищили російську САУ "Мста-С" на Харківському напрямку.

Відповідне відео оприлюднене у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники беруть у полон росіянина: "Підніми руки, ти в мене на прицілі, лягай на спину, лежи, не вздумай вставать". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) знищення (7355) САУ (229)


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Трошки хреново що без детонації. Був би гарний салют в честь потопленого сраного кота.
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06.03.2024 21:14 Відповісти
Детонація буде хвилин через 5, коли вогонь дійде до паливних баків, а паливо підпалить б/к. Це ж дрони, а не ракети хаймарса.
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06.03.2024 22:32 Відповісти
По свіжих слідах(*Следопити*Ф.Купера),тепер правда зверху.
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06.03.2024 21:34 Відповісти
Дали САУ мсти.
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06.03.2024 21:53 Відповісти
Мало! С
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06.03.2024 22:20 Відповісти
Три дрона на одну ціль - це гарний результат.
Старій арті калібрів 122 чи 152 десь 10 вистрілів знадобилось би...
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06.03.2024 22:29 Відповісти
 
 