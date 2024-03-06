Українські захисники знищили російську САУ "Мста-С" на Харківському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" трьома дронами-камікадзе знищили російську САУ "Мста-С" на Харківському напрямку.
Відповідне відео оприлюднене у телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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