Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Харьковском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" тремя дронами-камикадзе уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Харьковском направлении.
Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Старій арті калібрів 122 чи 152 десь 10 вистрілів знадобилось би...