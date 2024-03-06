РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8837 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 410 6

Украинские защитники уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Харьковском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" тремя дронами-камикадзе уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Харьковском направлении.

Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пограничники берут в плен россиянина: "Подними руки, ты у меня на прицеле, ложись на спину, лежи, не вздумай вставать". ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6759) уничтожение (7679) САУ (222)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трошки хреново що без детонації. Був би гарний салют в честь потопленого сраного кота.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:14 Ответить
Детонація буде хвилин через 5, коли вогонь дійде до паливних баків, а паливо підпалить б/к. Це ж дрони, а не ракети хаймарса.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:32 Ответить
По свіжих слідах(*Следопити*Ф.Купера),тепер правда зверху.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:34 Ответить
Дали САУ мсти.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:53 Ответить
Мало! С
показать весь комментарий
06.03.2024 22:20 Ответить
Три дрона на одну ціль - це гарний результат.
Старій арті калібрів 122 чи 152 десь 10 вистрілів знадобилось би...
показать весь комментарий
06.03.2024 22:29 Ответить
 
 