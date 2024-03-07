Знищена ворожа БМП-2 та залишки російського десанту на донецькому напрямку. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа БМП-2 з десантом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, тіла трьох окупантів поблизу знищеної бронемашини. Помітно, що тіла двох загарбників дуже обгоріли.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.03.2024 16:26 Відповісти Посилання
+7 lex lexov
показати весь коментар07.03.2024 16:20 Відповісти Посилання
+7 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар07.03.2024 16:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это видео повышает устойчивость психики лиц с неустойчивой психикой.
все нормально і за планом - патерь нет .... солдати "другої армії світу" "відпочивають" на родючій Українській землі.
Слава Україні! Українці захищають СВОЇ РОДИНИ від орків!!
Демократы паникуют - повторяется 1968 год, Тогда на волне борьбы за гражданские права прекращение войны во Вьетнаме съезд Демпартии в Чикаго был ввергнут в полный хаос. Сейчас такой же хаос образуется из-за войны в Газе и Украине.