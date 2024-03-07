Знищена ворожа БМП-2 та залишки російського десанту на донецькому напрямку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа БМП-2 з десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, тіла трьох окупантів поблизу знищеної бронемашини. Помітно, що тіла двох загарбників дуже обгоріли.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "Град" знищили українські воїни поблизу Кремінної. ВIДЕО