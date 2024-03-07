УКР
Знищена ворожа БМП-2 та залишки російського десанту на донецькому напрямку. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована знищена ворожа БМП-2 з десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, тіла трьох окупантів поблизу знищеної бронемашини. Помітно, що тіла двох загарбників дуже обгоріли.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

армія рф (18477) знищення (7992) БМП (417)
Топ коментарі
+9
Як в тому анекдоті - заходить украінець у поізді в купе - а там 3 негри сидять - питає - хлопці шо в вас тут горіло
07.03.2024 16:26 Відповісти
+7
горячие головы
07.03.2024 16:20 Відповісти
+7
Дисклеймер должен быть следующим:
Это видео повышает устойчивость психики лиц с неустойчивой психикой.
07.03.2024 16:28 Відповісти
Нічого там 18+ немає. За два роки АКТИВНОЇ війни, там максимум 14+
показати весь коментар
07.03.2024 16:38 Відповісти
07.03.2024 16:39 Відповісти
Хробакам кацарилих вже смаженими подають- оце я розумію сервіс !
показати весь коментар
07.03.2024 16:42 Відповісти
Все добре, тільки мало їх підсмажилось.
показати весь коментар
07.03.2024 16:49 Відповісти
це ж залишки...
показати весь коментар
07.03.2024 16:54 Відповісти
Габон намерен конфисковать нефтяные танкеры которые находятся в их порту если выяснится их связь с российским собственником.
показати весь коментар
07.03.2024 17:03 Відповісти
Чому .... Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

все нормально і за планом - патерь нет .... солдати "другої армії світу" "відпочивають" на родючій Українській землі.
показати весь коментар
07.03.2024 18:40 Відповісти
За чим, з болота, вдерлося до Мирної України, оте убоге, від сруськага міра, те і отримало, від Мирних Хліборобів!!
Слава Україні! Українці захищають СВОЇ РОДИНИ від орків!!
показати весь коментар
07.03.2024 18:46 Відповісти
до квартир на Хрещатике и в Одессе чуть-чуть не добежали
показати весь коментар
07.03.2024 19:14 Відповісти
07.03.2024 19:35 Відповісти
Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великої Британії.- вот и нашли работу залужному вдалеке от родины
показати весь коментар
07.03.2024 19:21 Відповісти
Съезд Демократической партии запланирован на 18-22 августа в Чикаго
Демократы паникуют - повторяется 1968 год, Тогда на волне борьбы за гражданские права прекращение войны во Вьетнаме съезд Демпартии в Чикаго был ввергнут в полный хаос. Сейчас такой же хаос образуется из-за войны в Газе и Украине.
показати весь коментар
07.03.2024 19:30 Відповісти
+18 уже можно забыть, жизнь другая.
показати весь коментар
07.03.2024 20:27 Відповісти
 
 