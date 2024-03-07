Власниця фірми, яка вже отримала підряди від каналу Рада на 350 млн грн, Дроздова співпрацювала з компанією партнера Зеленського Міндіча. ВIДЕО

Власниця компанії "Кінокіт", яка третій рік поспіль отримує мільйонні підряди від державного телеканалу "Рада", була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського. Інформацію про півтора роки співпраці з цим бізнесом Юлія Дроздова зазначила у своєму профілі в LinkedIn – соцмережі для ділового спілкування, пошуку співробітників та відкритих вакансій.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Компанія "Кінокіт" була створена у 2017-му році. Участь у державних закупівлях почала брати у 2019-му, після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Наприклад, саме цей продакшн займався технічним забезпеченням та трансляцією пресмарафону Володимира Зеленського у 2019-му році та урочистостей до 30-ої річниці Незалежності України.

В кінці 2021-го року "Кінокіт" отримав 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу "Рада" на розробку концепції та нові програми. В момент укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом у "Кінокіта" змінилися засновники.

Власницею продакшну стала Юлія Дроздова. До того, як увійти в цей успішний бізнес, Дроздова була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч.

Тімур Міндіч – кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95", співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Саме на Мерседесі Міндіча під час передвиборчої кампанії їздив Зеленський та саме в квартирі Міндіча, як зафіксували журналісти програми "Схеми", президенту влаштовували сюрприз на день народження в розпал карантину у 2021-му.

На питання журналістів Bihus.Info, як Юлія Дроздова стала власницею продакшна, вона відповіла, що купила цю компанію. На уточнення, чому вирішила змінити напрямок роботи, якщо раніше працювала юррадницею британської фірми Міндіча, Дроздова сказала, що не працювала там. Після того, як журналісти Bihus.Info зауважили, що про цю співпрацю вказано у її резюме – попросила написати всі запитання у письмовому вигляді.

На запитання щодо того, чи залучені кошти інших інвесторів в "Кінокіт", Юлія відповіла, що в неї договір про нерозголошення. Також зауважила, що її прихід в компанію і перші "радівські" контракти – не пов’язані процеси. На питання чи має стосунок Тімур Міндіч до компанії "Кінокіт" Юлія повідомила: "Я надаю юридичні послуги з 2020 року, в тому числі для Meylor Global та інших клієнтів. Ні Тімур, ні жодна інша особа не має впливу на діяльність ТОВ "Кінокіт".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Кінокіт" долучили до створення контенту, який транслює державний телеканал "Рада" в рамках телемарафону "Єдині новини". За останні три роки компанія "Кінокіт" підписала угод з державним телеканалом "Рада" на понад 350 мільйонів гривень. Останній договір підписали у січні 2024-го. Йдеться про 104,9 млн грн на рік.

У відповідь на запит Bihus.Info до державного телеканалу "Рада" там зазначили, що угоду з "Кінокітом" підписали після перемоги продакшну на мистецькому конкурсі, участь у якому брали ще дві компанії – "Сан Філмс" та "Файно-Компані". Перша компанія за власним бажанням відмовилася від участі ще до оголошення результатів. Друга – програла "Кінокіту" за критеріями конкурсу.

Відповідно до поданих на конкурс документів, "Кінокіт" – це продакшн з власними студіями (зокрема, і резервної студії у бомбосховищі) і технікою. До роботи "Кіноніта" залучено понад 200 співробітників.