Власниця фірми, яка вже отримала підряди від каналу Рада на 350 млн грн, Дроздова співпрацювала з компанією партнера Зеленського Міндіча. ВIДЕО
Власниця компанії "Кінокіт", яка третій рік поспіль отримує мільйонні підряди від державного телеканалу "Рада", була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського. Інформацію про півтора роки співпраці з цим бізнесом Юлія Дроздова зазначила у своєму профілі в LinkedIn – соцмережі для ділового спілкування, пошуку співробітників та відкритих вакансій.
Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Компанія "Кінокіт" була створена у 2017-му році. Участь у державних закупівлях почала брати у 2019-му, після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Наприклад, саме цей продакшн займався технічним забезпеченням та трансляцією пресмарафону Володимира Зеленського у 2019-му році та урочистостей до 30-ої річниці Незалежності України.
В кінці 2021-го року "Кінокіт" отримав 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу "Рада" на розробку концепції та нові програми. В момент укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом у "Кінокіта" змінилися засновники.
Власницею продакшну стала Юлія Дроздова. До того, як увійти в цей успішний бізнес, Дроздова була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч.
Тімур Міндіч – кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95", співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Саме на Мерседесі Міндіча під час передвиборчої кампанії їздив Зеленський та саме в квартирі Міндіча, як зафіксували журналісти програми "Схеми", президенту влаштовували сюрприз на день народження в розпал карантину у 2021-му.
На питання журналістів Bihus.Info, як Юлія Дроздова стала власницею продакшна, вона відповіла, що купила цю компанію. На уточнення, чому вирішила змінити напрямок роботи, якщо раніше працювала юррадницею британської фірми Міндіча, Дроздова сказала, що не працювала там. Після того, як журналісти Bihus.Info зауважили, що про цю співпрацю вказано у її резюме – попросила написати всі запитання у письмовому вигляді.
На запитання щодо того, чи залучені кошти інших інвесторів в "Кінокіт", Юлія відповіла, що в неї договір про нерозголошення. Також зауважила, що її прихід в компанію і перші "радівські" контракти – не пов’язані процеси. На питання чи має стосунок Тімур Міндіч до компанії "Кінокіт" Юлія повідомила: "Я надаю юридичні послуги з 2020 року, в тому числі для Meylor Global та інших клієнтів. Ні Тімур, ні жодна інша особа не має впливу на діяльність ТОВ "Кінокіт".
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Кінокіт" долучили до створення контенту, який транслює державний телеканал "Рада" в рамках телемарафону "Єдині новини". За останні три роки компанія "Кінокіт" підписала угод з державним телеканалом "Рада" на понад 350 мільйонів гривень. Останній договір підписали у січні 2024-го. Йдеться про 104,9 млн грн на рік.
У відповідь на запит Bihus.Info до державного телеканалу "Рада" там зазначили, що угоду з "Кінокітом" підписали після перемоги продакшну на мистецькому конкурсі, участь у якому брали ще дві компанії – "Сан Філмс" та "Файно-Компані". Перша компанія за власним бажанням відмовилася від участі ще до оголошення результатів. Друга – програла "Кінокіту" за критеріями конкурсу.
Відповідно до поданих на конкурс документів, "Кінокіт" – це продакшн з власними студіями (зокрема, і резервної студії у бомбосховищі) і технікою. До роботи "Кіноніта" залучено понад 200 співробітників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі, ********, це він вже барІга та торгує на крові чі ще ні?
"... кангрес нідайот нам дєнєг..."
ЗЕ-шапіто робить це все свідомо...АБСОЛЮТНО свідомо....
щоб різні лаврови з нібєнзями та іншими адептами руZZкого міра розносили ЦЮ "інфу" по-світу, куди діваються гроші платників податків їхніх країн....
xитрий план....
оманський план...
А гроші? А гроші якась чергова мама "ріма" вишнею-черешнею насобирала, а папа кастрюлив, мабуть, на старій "жигі 2101".
5 апреля 2019,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211363/
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду ніколи НЕ приховував:
"...я ваш ВИРОК...."
кричав він лохторату на стадіоні...
Я здивуюся коли ті цапи добровільно підуть з влади.
І хотілося б у цьому процесі взяти участь ...
Крім того, Бєня каже, шо Міндічь певний час був нареченим його дочки. Тобто, таки свой в доску. "Із наших", як казала колись Єлєна Бонер. )))
"Ранее в качестве учредителей в реестре были указаны четверо участников "Квартала-95":
Владимир Зеленский - 300 евро,
Андрей Яковлев - 100 евро,
Сергей и Борис Шефиры - 300+300 евро.
Пятым соучредителем был соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич -1000 евро.
Сейчас доли в Green Family LTD распределены так:
Андрей Яковлев - 400 евро,
Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро,
Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро. "....
Доступным языком - судя по схеме, Беня через своего смотрящего Миндича в фирме Green Family Ltd и других офшорах полностью контролирует весь бизнес и недвижимость "95 квартала" (50% акций в учредителе) оформленные на офшорные фирмы.
Кстати через Миндича Беня контролирует не только "квартал", а весь свой медиахолдинг, и "плюсы" в том числе
Статутний капітал - 0 гривень, 0 копійок. )))
- і ета он єщьо нє начінал...
напевне, вже після 20 травня усі (хто здатен) побачать ху із Зе, бо навряд чи він порозумнішав за 5 років прездобольства
Прокурори та судді саджають за звонком з ОПЗЄ, а не за законами.
Бігус, до речі, за кацапським задумом, теж мався бути використаний при цьому.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/План_«Шатун»
24 жовтня 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 хакерське угрупування «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 КіберХунта » заявило, що зламало поштові скриньки [email protected] і [email protected] й оприлюднило фрагменти листування Суркова з його помічником Павлом Карповим.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-2 [2] Серед файлів знайдений план із дестабілізації України «Шатун»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] .
Оприлюднений документ має заголовок "План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя на Україні «Шатун»". Згідно з планом пропонується:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3-4 [4]
1. залучити до масових акцій окремі українські політичні партії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%C2%BB «Опоблок» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальна партія Олега Ляшка )
2. для формування відповідної громадської думки «використати втемну» народних депутатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%94%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0 Мустафу Найєма , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Лещенка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Світлану Заліщук та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ольгу Червакову . Їм мали бути «злиті» дані для «масштабних розслідувань корупційної діяльності Порошенка». Заради цієї ж мети запропоновано залучити громадських діячів і журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD Віталія Шабуніна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Гнапа , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Бігуса , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Дубінського , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Олексія Шалайського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Шарія .
3. запровадити в середовище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014%E2%80%922016) волонтерів російських агентів, щоб сіяти паніку.
4. організація розслідувань корупційної діяльності президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка і його оточення, таємних домовленостей і лобіювання бізнес-інтересів
5. організація «Тарифного майдану» (Майдану-3), підготовка фінансової бази протестів в усіх обласних центрах України
6. активна критика соціально-економічної політики центральної та місцевої влади
7. проведення хресних ходів
8. активізація діяльності сепаратистських рухів у регіонах.
ЗУБ ДАЮ! ТЕ ЩО В УКРАЇНІ ЦІЛКОВИТО НЕ МАЄ НІЯКОЇ КОРУПЦІЇ. НАВІТЬ МОЖУТЬ ПІДТВЕРДИТИ НАЙЧЕСНІШІ В СВІТІ МОІ БРАТАНИ-КОЛЕГИ. ДЕРМАК, ПАДАЛЯК, РІЗНЯК, ТАТАРМОН...А ТАКОЖ І ВСІ -ВСІ ПРАВООХОРОНІ І СУДОВІ ОРГАНИ, ЯКІ ТІЛЬКИ Є В УКРАЇНІ .