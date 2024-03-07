УКР
Власниця фірми, яка вже отримала підряди від каналу Рада на 350 млн грн, Дроздова співпрацювала з компанією партнера Зеленського Міндіча. ВIДЕО

Власниця компанії "Кінокіт", яка третій рік поспіль отримує мільйонні підряди від державного телеканалу "Рада", була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського. Інформацію про півтора роки співпраці з цим бізнесом Юлія Дроздова зазначила у своєму профілі в LinkedIn – соцмережі для ділового спілкування, пошуку співробітників та відкритих вакансій.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Компанія "Кінокіт" була створена у 2017-му році. Участь у державних закупівлях почала брати у 2019-му, після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Наприклад, саме цей продакшн займався технічним забезпеченням та трансляцією пресмарафону Володимира Зеленського у 2019-му році та урочистостей до 30-ої річниці Незалежності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимур Міндич - партнер Зеленського та Коломойського, отримав частку в бурштиновому бізнесі на мільярд, - Наші гроші

В кінці 2021-го року "Кінокіт" отримав 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу "Рада" на розробку концепції та нові програми. В момент укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом у "Кінокіта" змінилися засновники.

Власницею продакшну стала Юлія Дроздова. До того, як увійти в цей успішний бізнес, Дроздова була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч.

Власниця

Тімур Міндіч – кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95", співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Саме на Мерседесі Міндіча під час передвиборчої кампанії їздив Зеленський та саме в квартирі Міндіча, як зафіксували журналісти програми "Схеми", президенту влаштовували сюрприз на день народження в розпал карантину у 2021-му.

Кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95" Тімур Міндіч

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партнер олігарха Коломойського Міндич був спеціальним гостем на дні народження глави ОП Єрмака, - ЗМІ

На питання журналістів Bihus.Info, як Юлія Дроздова стала власницею продакшна, вона відповіла, що купила цю компанію. На уточнення, чому вирішила змінити напрямок роботи, якщо раніше працювала юррадницею британської фірми Міндіча, Дроздова сказала, що не працювала там. Після того, як журналісти Bihus.Info зауважили, що про цю співпрацю вказано у її резюме – попросила написати всі запитання у письмовому вигляді.

На запитання щодо того, чи залучені кошти інших інвесторів в "Кінокіт", Юлія відповіла, що в неї договір про нерозголошення. Також зауважила, що її прихід в компанію і перші "радівські" контракти – не пов’язані процеси. На питання чи має стосунок Тімур Міндіч до компанії "Кінокіт" Юлія повідомила: "Я надаю юридичні послуги з 2020 року, в тому числі для Meylor Global та інших клієнтів. Ні Тімур, ні жодна інша особа не має впливу на діяльність ТОВ "Кінокіт".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Кінокіт" долучили до створення контенту, який транслює державний телеканал "Рада" в рамках телемарафону "Єдині новини". За останні три роки компанія "Кінокіт" підписала угод з державним телеканалом "Рада" на понад 350 мільйонів гривень. Останній договір підписали у січні 2024-го. Йдеться про 104,9 млн грн на рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Юрчишин просить перевірити ефективність використання коштів на інформполітику

У відповідь на запит Bihus.Info до державного телеканалу "Рада" там зазначили, що угоду з "Кінокітом" підписали після перемоги продакшну на мистецькому конкурсі, участь у якому брали ще дві компанії – "Сан Філмс" та "Файно-Компані". Перша компанія за власним бажанням відмовилася від участі ще до оголошення результатів. Друга – програла "Кінокіту" за критеріями конкурсу.

Відповідно до поданих на конкурс документів, "Кінокіт" – це продакшн з власними студіями (зокрема, і резервної студії у бомбосховищі) і технікою. До роботи "Кіноніта" залучено понад 200 співробітників.

Автор: 

держбюджет (2482) телебачення (1175) Міндіч Тимур (18)
+43
Та я вас благаю, хтось здивований? Я ні.
До речі, ********, це він вже барІга та торгує на крові чі ще ні?
показати весь коментар
07.03.2024 21:24 Відповісти
+30
Да уж. Вот бы сейчас Зелю загнать на стадион и задать бы ему все его вопросы.
показати весь коментар
07.03.2024 21:31 Відповісти
+19
показати весь коментар
07.03.2024 21:39 Відповісти
Та я вас благаю, хтось здивований? Я ні.
До речі, ********, це він вже барІга та торгує на крові чі ще ні?
показати весь коментар
07.03.2024 21:24 Відповісти
Да уж. Вот бы сейчас Зелю загнать на стадион и задать бы ему все его вопросы.
показати весь коментар
07.03.2024 21:31 Відповісти
Та ви, шановний, мрійник. Вову і на стадіон, ЗАРАЗ!
показати весь коментар
07.03.2024 21:34 Відповісти
Та да. А как бы хотелось.
показати весь коментар
07.03.2024 21:35 Відповісти
лучше на ***...можно без вопросов-ответов...
показати весь коментар
07.03.2024 22:00 Відповісти
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду ніколи НЕ приховував: "...я ваш ВИРОК...." кричав він лохторату на стадіоні...
показати весь коментар
07.03.2024 22:05 Відповісти
Удівітєльноє рядом.
показати весь коментар
07.03.2024 21:43 Відповісти
Дивовижне поруч.
показати весь коментар
07.03.2024 21:45 Відповісти
а потім арахамії з єрмачками та стефанчуками з шифірами та татаравими ставлять питання:
"... кангрес нідайот нам дєнєг..."

ЗЕ-шапіто робить це все свідомо...АБСОЛЮТНО свідомо....
щоб різні лаврови з нібєнзями та іншими адептами руZZкого міра розносили ЦЮ "інфу" по-світу, куди діваються гроші платників податків їхніх країн....

xитрий план....

оманський план...
показати весь коментар
07.03.2024 22:11 Відповісти
"Участь у державних закупівлях почала брати у 2019-му, після приходу до влади команди Володимира Зеленського" - ну ось же, свіже, не займане, не "кумАвство"! Просто проходила мимо, а тут щось валяється, підняла і тут...джекпот!! І помітьте - не насосала у Міндіча(не факт!), а "купила цю компанію"...у нього! Ну чесна ж...давалка! Їй богу!
А гроші? А гроші якась чергова мама "ріма" вишнею-черешнею насобирала, а папа кастрюлив, мабуть, на старій "жигі 2101".
показати весь коментар
07.03.2024 22:19 Відповісти
Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что в случае избрания его главой государства, не допустит назначения родственников или кумовьев на государственные должности.
5 апреля 2019,
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/5/7211363/
показати весь коментар
07.03.2024 22:38 Відповісти
"...ета всьо для лахов...."
Голобородько-Янелох-Боневтік-Херпіду ніколи НЕ приховував:
"...я ваш ВИРОК...."
кричав він лохторату на стадіоні...
показати весь коментар
08.03.2024 08:56 Відповісти
Б/ \ЯДІ-СУІ< И-ТВАРІ- щоб вас розірвало, щоб з вами як в казочці "ЗАЛОТА АНТИЛОПА"
показати весь коментар
08.03.2024 00:15 Відповісти
Їм можна.
показати весь коментар
07.03.2024 21:24 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 21:27 Відповісти
АБСОЛЮТНО!ТОЧНО ПЕРЕДАНА АСОЦІАЦІЯ ОПАРИШАМИ !
показати весь коментар
08.03.2024 00:17 Відповісти
Я вже ''коникам'' які викидує зелена влада не дивуюся.
Я здивуюся коли ті цапи добровільно підуть з влади.
показати весь коментар
07.03.2024 21:28 Відповісти
вже навіть їжакам зрозуміло що добровільно не пвдуть ніколи
показати весь коментар
07.03.2024 21:36 Відповісти
Не підуть, більш того, і вигнать навряд чи вийде. Я не вірю, що збереться Майдан. А хотілось би, вони його заслуговують вдесятеро більше, ніж яник.
показати весь коментар
07.03.2024 21:51 Відповісти
Якщо відкинути всі рефлексії, то суд Лінча стане гідною "нагородою" для "слуг".
І хотілося б у цьому процесі взяти участь ...
показати весь коментар
07.03.2024 23:37 Відповісти
, скільки тобі років, що ти в казки віриш? РЕВАНШИСТИ риги ТАТАРОВ ДЕРЬМОЕРМАК , Шурма , смірнов, ОПЗЖопа -кістьми ляжуть , а КОРИТО НЕ ВІДДАДУТЬ , вони врахували всі помилки Бандюковича , працюють на випередження ! Мафіі чим більше вб'ють пассіонаріев , тим краще, для них війна - мати рідна !
показати весь коментар
07.03.2024 22:21 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 10:09 Відповісти
Своїм - все, а мудрому наріду - окопи під Авдіївкою.
показати весь коментар
07.03.2024 21:29 Відповісти
Миндич - это не просто партнер, это смотрящий от Бени за его бизнесами. Ему принадлежат 50% всех квартальных фирм.
показати весь коментар
07.03.2024 21:29 Відповісти
Саме Міндічь познайомив Зєліка з Бєнціоном нашим Коломийським у 2008 році.
Крім того, Бєня каже, шо Міндічь певний час був нареченим його дочки. Тобто, таки свой в доску. "Із наших", як казала колись Єлєна Бонер. )))

показати весь коментар
07.03.2024 21:53 Відповісти
Да, доверенное лицо, решала Бени. Помните историю как Зеленский вышел из числа владельцев фирмы Green Family Ltd, снимающей фильмы в России."? Там на самом деле очень интересная статистика: ...

"Ранее в качестве учредителей в реестре были указаны четверо участников "Квартала-95":

Владимир Зеленский - 300 евро,
Андрей Яковлев - 100 евро,
Сергей и Борис Шефиры - 300+300 евро.
Пятым соучредителем был соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич -1000 евро.

Сейчас доли в Green Family LTD распределены так:

Андрей Яковлев - 400 евро,
Борис Шефир - 300 евро, Сергей Шефир - 300 евро,
Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро. "....

Доступным языком - судя по схеме, Беня через своего смотрящего Миндича в фирме Green Family Ltd и других офшорах полностью контролирует весь бизнес и недвижимость "95 квартала" (50% акций в учредителе) оформленные на офшорные фирмы.

Кстати через Миндича Беня контролирует не только "квартал", а весь свой медиахолдинг, и "плюсы" в том числе
показати весь коментар
07.03.2024 23:51 Відповісти
У Міндіча, крім інших, також є благодійна конТОРА, - називається "Київ ТОРА Центр".
Статутний капітал - 0 гривень, 0 копійок. )))
показати весь коментар
08.03.2024 00:15 Відповісти
Дружина Міндіча Єкатєріна (родом з москви, уроджена Вербер) обіймає Зеленського.

показати весь коментар
07.03.2024 22:01 Відповісти
короче, все свои, из Хайфы
показати весь коментар
07.03.2024 22:41 Відповісти
Так таки так. )))
показати весь коментар
07.03.2024 22:59 Відповісти
миндичи-шминдичи, шурмы-шаурмы... кручу-верчу, запутать хочу...
показати весь коментар
07.03.2024 21:32 Відповісти
Де ще то зелене гівно не всралось.
показати весь коментар
07.03.2024 21:36 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 21:39 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 21:40 Відповісти
...а брехунцю - як солов"ю - усьо по..ю
- і ета он єщьо нє начінал...
напевне, вже після 20 травня усі (хто здатен) побачать ху із Зе, бо навряд чи він порозумнішав за 5 років прездобольства
показати весь коментар
07.03.2024 21:49 Відповісти
А Зє ***** на всі ваші розслідування ще з часів Пандора-Пейперс та Вагнергейту.

Прокурори та судді саджають за звонком з ОПЗЄ, а не за законами.
показати весь коментар
07.03.2024 21:50 Відповісти
Щоб ви вдавились, гниди!
показати весь коментар
07.03.2024 21:52 Відповісти
Да Вова бы в носу колупался и "дурак включил",если бы сейчас на стадионе в новых дебатах учавствовать.Но у него новый,хотя и "ненавистный", кумир-тоже Вовка и тоже очень маленький.Последний ни в каких дебатах кроме как "нести всякую чушь" для расейскава пипла не участвует.Боюсь,что этот пример и для маленького "Вашего" Вовки стал заразителен.Собирает "закрытые" встречи с журналами и перед тем как впустить их в "свой мирок",требует с них подписей о "неразглашении".Вот вам и новый Вовчик ..
показати весь коментар
07.03.2024 21:56 Відповісти
ми то вважали що це шмаркля Тимошенко бабло косить, а то сам Зеледент підхарчовується. І не забудьте по подякувати команді розслідувачів
показати весь коментар
07.03.2024 21:59 Відповісти
А вы, тепрпилы, дальше донатьте на армию. Ха-ха.
показати весь коментар
07.03.2024 22:00 Відповісти
До чого тут донати і армія? Просто народ знову привів до влади моральних уродів тільки тепер під соусом "нові обличчя".
показати весь коментар
07.03.2024 22:11 Відповісти
Можно сказати БИДЛО73% , кушайте ШАШЛИЧКІ з путлером , а « какая разніца» , « хуже не БУДЕТ», « лишь-би не Порошенко», …………
показати весь коментар
07.03.2024 22:29 Відповісти
Телеканал "Рада". Никто в Украине его не смотрит! Ни один человек! И вот подряд от государственного телеканала какой-то левой фирме на 350 млн. гривень! Понятно, что через огромный откат! Тупое, примитивное разворовывание государственных денег. Во время тяжёлой, кровопролитной войны, когда число погибших граждан Украины превысило 100 тысяч, когда оккупировано 20% территории, когда экономика уничтожена. Это шизофрения какая-то! Мы 32 года живём в тотальной шизофрении! И выхода из этого безумия нет!
показати весь коментар
07.03.2024 22:31 Відповісти
Перемога в війніУкраїни - СМЕРТЬ ЗЕІУДИ І ОЙГО ПОПЛІЧНИКІВ ! Тому ніякої перемоги не чекайте!
показати весь коментар
07.03.2024 22:32 Відповісти
Жлоб на жлобу і жлобом поганяє.
показати весь коментар
07.03.2024 22:35 Відповісти
Не розкачуйте "теплу ванночку",Володька нервується,тупає ніжкою,йому після публікацій на Цензорі сняться жахливі сни про Майдан-3;як Бігус і Бутусов ведуть нашу бубочку в кандалах по Хрищатику,бойові бригати бо дві сторони вулиці,голосно аплодують,а на Незалежності клятий Поршенко вже споруджує капище і поруч стоїть генерал Залужний з смолоскипом...Наталка Мосейчук вже за@балась теплу водичку підливати,щоб заспокоїти нашого Кім Чен Зе
показати весь коментар
07.03.2024 22:35 Відповісти
дійсно, ребьоночка разом з водою з ванночки виплєснєм
показати весь коментар
07.03.2024 22:42 Відповісти
Майдан-3 колись називався план "Шатун", - проти Петра Олексійовича Порошенка.
Бігус, до речі, за кацапським задумом, теж мався бути використаний при цьому.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/План_«Шатун»

24 жовтня 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80 хакерське угрупування «https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 КіберХунта » заявило, що зламало поштові скриньки [email protected] і [email protected] й оприлюднило фрагменти листування Суркова з його помічником Павлом Карповим.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-2 [2] Серед файлів знайдений план із дестабілізації України «Шатун»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] .

Оприлюднений документ має заголовок "План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя на Україні «Шатун»". Згідно з планом пропонується:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%92%D0%92%D0%A1-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%C2%BB#cite_note-%D0%A1%D0%91%D0%A3-4 [4]
1. залучити до масових акцій окремі українські політичні партії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%C2%BB «Опоблок» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 Радикальна партія Олега Ляшка )

2. для формування відповідної громадської думки «використати втемну» народних депутатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%94%D0%BC_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0 Мустафу Найєма , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Лещенка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Світлану Заліщук та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ольгу Червакову . Їм мали бути «злиті» дані для «масштабних розслідувань корупційної діяльності Порошенка». Заради цієї ж мети запропоновано залучити громадських діячів і журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD Віталія Шабуніна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Гнапа , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дениса Бігуса , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександра Дубінського , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Олексія Шалайського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолія Шарія .

3. запровадити в середовище https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(2014%E2%80%922016) волонтерів російських агентів, щоб сіяти паніку.

4. організація розслідувань корупційної діяльності президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка і його оточення, таємних домовленостей і лобіювання бізнес-інтересів

5. організація «Тарифного майдану» (Майдану-3), підготовка фінансової бази протестів в усіх обласних центрах України

6. активна критика соціально-економічної політики центральної та місцевої влади

7. проведення хресних ходів

8. активізація діяльності сепаратистських рухів у регіонах.
показати весь коментар
07.03.2024 23:13 Відповісти
Так Скруджу Олексійовичу хватило мозгів фейки не називати Майданом,а оточенню Кім Чен Зе,з колишніх ригів не хватило мозгу.Та й Скрудж Олексійович свій "Шатун" раз вкинув,поняв,що це навпаки його рейтинг добиває,і більше до цього не повертався,а тупі риги Зеленського Майданом пугають бубочку щоразу,як тільки треба прикрити черговий великий зашквар,недоганяючи,що роблять з Зе посьміховисько і знищують його політичні амбіції.
показати весь коментар
07.03.2024 23:23 Відповісти
какаяразница
показати весь коментар
07.03.2024 23:26 Відповісти
Єто другоє, єто нє то что ви подумалі
показати весь коментар
07.03.2024 23:33 Відповісти
Хочу бути багатим як вони.
показати весь коментар
07.03.2024 23:46 Відповісти
фамилие твае и праисхаждение не саатветствуют тваим хателкам
показати весь коментар
08.03.2024 12:08 Відповісти
ну так я о том же -- у моего кума кобель кличка ..телумехтар.. а у соседа ******** маленький кличка ..умбардакил.. прикольный такой . ничего личного как хотят так и называют --демократия
показати весь коментар
08.03.2024 17:16 Відповісти

ЗУБ ДАЮ! ТЕ ЩО В УКРАЇНІ ЦІЛКОВИТО НЕ МАЄ НІЯКОЇ КОРУПЦІЇ. НАВІТЬ МОЖУТЬ ПІДТВЕРДИТИ НАЙЧЕСНІШІ В СВІТІ МОІ БРАТАНИ-КОЛЕГИ. ДЕРМАК, ПАДАЛЯК, РІЗНЯК, ТАТАРМОН...А ТАКОЖ І ВСІ -ВСІ ПРАВООХОРОНІ І СУДОВІ ОРГАНИ, ЯКІ ТІЛЬКИ Є В УКРАЇНІ .
показати весь коментар
08.03.2024 08:27 Відповісти
Ви не розумієте, етА друХоє
показати весь коментар
08.03.2024 09:04 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 12:20 Відповісти
 
 