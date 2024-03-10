УКР
19 622 33

Українські захисники знищили дві колони ворожої техніки, що рухалися у напрямку наших позицій. ВIДЕО

Нацгвардійці аеророзвідки бригади "Спартан" знищили дві колони ворожої техніки, які рухалися у напрямку позицій наших військ. Точний вогонь артилерії вніс хаос у рух бронетехніки супротивника, а пілоти ударних дронів завершили розпочате точковими добиваннями машин та особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дві одиниці ворожої техніки були уражені пілотами ударних авіаційних комплексів, ще дві одиниці були знищені за допомогою артилерії.

Автор: 

армія рф (18526) знищення (8053)
Топ коментарі
+41
10.03.2024 12:11 Відповісти
+29
По перше, це красиво…, по друге, не #уй шастать…
10.03.2024 12:10 Відповісти
+28
Наші захисники Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
10.03.2024 12:11 Відповісти
По перше, це красиво…, по друге, не #уй шастать…
10.03.2024 12:10 Відповісти
Таргани якісь. Бігають хаотично. Ну вже дохлі. Це красиво.
10.03.2024 12:41 Відповісти
Ну посліднього кацапотварюку можна було залишити хоча б трьохсотим щоб доповів по коавнді:" Ввєрєная воєнная тєхніка і лічний састав к параду у кабздоха пастроєна!"
10.03.2024 12:56 Відповісти
То зайве. Та архаїчно. Тоталітарних часів, коли не було туалетного паперу, якісного м'яса і сиру, дронів, смартфонів і ютюба. А зараз нехай Цензор дивятся, що у русні з ******* трапилось. Через VPN зрозуміло. Наскільки мені відомо, в аду і мордорі VPN ще не відключили, а чєбурнет ще не підключили.
10.03.2024 13:32 Відповісти
Наші захисники Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
10.03.2024 12:11 Відповісти
10.03.2024 12:11 Відповісти
Що за танчик і дві ББМ по боках на 0:57?
10.03.2024 12:12 Відповісти
Наша німецька та американська гуманітарка
10.03.2024 12:14 Відповісти
Я теж звернув увагу на прямокутну башту
10.03.2024 16:34 Відповісти
мабуть Леопард-2 і дві М-113 а четвертий рдянський БТР - всі чотири- в одному місці- дуже дивно-розбиті....
10.03.2024 21:29 Відповісти
10.03.2024 12:12 Відповісти
Стерненко підтверджує ,що Украна почала більше виробляти власних дронів,та передавати на війну.Але цього недостатньо,адже немає поставок снарядів в необхідній кількості.
10.03.2024 12:13 Відповісти
снаряди вже пішли і арта запрацювала
10.03.2024 21:30 Відповісти
На жаль" Леопард " і два М113 також потрапили в кадр
10.03.2024 12:14 Відповісти
Навпаки, Це показово - за дедываивале-кадры. Прiсь ейбочки, фрицы стали какими-то нерешительными потворами.
10.03.2024 12:20 Відповісти
Як окопи зигзагом,які також були нашими.
10.03.2024 12:51 Відповісти
Потеплело на душе. Смерть душегубам ! Слава защитникам, дай Бог вам здоровья и удачи, дай Бог вам вернуться домой с Победой в этом году !!!
10.03.2024 12:14 Відповісти
До речі, - Спартан це ті самі "мєнти" які мають воювати поки ухилянти відпочивають в кабаках...
10.03.2024 12:14 Відповісти
Скільки в Україні ментів? А скільки їх у 2х бригадах? А інші що - ухилянти? А чом би ТЦК не вартувати саме біля кабаків, якщо там ухилянти збираються?
10.03.2024 12:21 Відповісти
Не в двох а в шести.
В шести бригадах приблизно 30.000 чоловік.
Кількість всієї поліції - 110.000 чоловіків/жінок на 2022 рік...
10.03.2024 12:27 Відповісти
Яких ще 6? Бригада Нацполу - це Лють. Ви кажете про Спартан, нижче заперечують.
Бо ви якось дивно рахуєте - НАцгвардія - це не поліція.
І так, щодо чисельності поліції - на офіційному сайті написано "Кількість співробітників: 191 431"
10.03.2024 13:43 Відповісти
І я мав на увазі улюблену відмазку ухилянта - "хай менти воюють". Так от, вони воюють...
10.03.2024 12:30 Відповісти
ну дык это правильно, люди с оружием знакомы изначально, стрелять\целиться умеют, понимают (наверное) цену жизни, имеют (скорее всего) какую-то физподготовку, общую организационную структуру и т.п. только в начале полномасштабки почему-то свалили первыми, а воевать помирать остались условные Мыколы с лопатами и коктейлями Молотова которые и винтовки в руках не держали.
10.03.2024 13:45 Відповісти
ну дак правильно. мкетом працювати повинен тепер тільки той що воював всі інші- повинні бути звільнені. Відео з Дніпра- як менти полку спецпризначення відмовились їхати взщагалі на фронт- показово
10.03.2024 21:32 Відповісти
Бригада "Спартан" из нацгвардии, из полицаев есть только одна "Лють".
10.03.2024 13:05 Відповісти
Где-то в кацапии матрёны потирают руки. Бабло намечается. Путинский подгон..
10.03.2024 12:19 Відповісти
чекають китайських мужчин
10.03.2024 14:08 Відповісти
Мабуть, десь там і резніков з бакановим та іншими призначенцями зелі, …. Захищають Україну?
10.03.2024 13:04 Відповісти
Неужели москали уничтожили Петриот,везде стоит визг на ррусняцких
каналах.
10.03.2024 13:15 Відповісти
Відосік кацапи показують (попадання в одну машину, яка була в кучній колонні із п'яти машин), але то може бути попадання в макет (бо колонна не рухалась, машини стояли занадто скучено, не було вторинних вибухів і самозапусків ракет), або то може бути не Петріот, а С-300. А якщо й так, то незрозуміло, як постраждали остальні машини коллони крім тієї однієї підірваної
10.03.2024 13:42 Відповісти
Кацапські курви вже забули, куди їхали.
10.03.2024 13:23 Відповісти
На жаль на 57й секунде видим Леопард и два амеровских М113, а вот четвёртую не идентифицировал, то ли БТР-4, то ли Страйкер, но точно не совецких времён
10.03.2024 14:35 Відповісти
Лемінги на техніці залишаються лемінгами...
10.03.2024 14:49 Відповісти
 
 