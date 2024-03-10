Українські захисники знищили дві колони ворожої техніки, що рухалися у напрямку наших позицій. ВIДЕО
Нацгвардійці аеророзвідки бригади "Спартан" знищили дві колони ворожої техніки, які рухалися у напрямку позицій наших військ. Точний вогонь артилерії вніс хаос у рух бронетехніки супротивника, а пілоти ударних дронів завершили розпочате точковими добиваннями машин та особового складу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дві одиниці ворожої техніки були уражені пілотами ударних авіаційних комплексів, ще дві одиниці були знищені за допомогою артилерії.
Топ коментарі
+41 Yevgeny Myronov
показати весь коментар10.03.2024 12:11 Відповісти Посилання
+29 Hanka Panyanka
показати весь коментар10.03.2024 12:10 Відповісти Посилання
+28 Amber
показати весь коментар10.03.2024 12:11 Відповісти Посилання
В шести бригадах приблизно 30.000 чоловік.
Кількість всієї поліції - 110.000 чоловіків/жінок на 2022 рік...
Бо ви якось дивно рахуєте - НАцгвардія - це не поліція.
І так, щодо чисельності поліції - на офіційному сайті написано "Кількість співробітників: 191 431"
воеватьпомирать остались условные Мыколы с лопатами и коктейлями Молотова которые и винтовки в руках не держали.
каналах.