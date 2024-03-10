Українські захисники знищили дві колони ворожої техніки, що рухалися у напрямку наших позицій. ВIДЕО

Нацгвардійці аеророзвідки бригади "Спартан" знищили дві колони ворожої техніки, які рухалися у напрямку позицій наших військ. Точний вогонь артилерії вніс хаос у рух бронетехніки супротивника, а пілоти ударних дронів завершили розпочате точковими добиваннями машин та особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дві одиниці ворожої техніки були уражені пілотами ударних авіаційних комплексів, ще дві одиниці були знищені за допомогою артилерії.

Дивіться також: Російський солдат бігає навколо БМП, намагаючись втекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО