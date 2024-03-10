РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5048 посетителей онлайн
Новости Видео Война
19 621 33

Украинские защитники уничтожили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении наших позиций. ВИДЕО

Нацгвардейцы аэроразведки бригады "Спартан" уничтожили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении позиций наших войск. Точный огонь артиллерии внес хаос в движение бронетехники противника, а пилоты ударных дронов завершили начатое точечными добиваниями машин и личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, еще две единицы были уничтожены с помощью артиллерии.

Смотрите также: Российский солдат бегает вокруг БМП, пытаясь скрыться от дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20363) уничтожение (7726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
10.03.2024 12:11 Ответить
+29
По перше, це красиво…, по друге, не #уй шастать…
показать весь комментарий
10.03.2024 12:10 Ответить
+28
Наші захисники Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
10.03.2024 12:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По перше, це красиво…, по друге, не #уй шастать…
показать весь комментарий
10.03.2024 12:10 Ответить
Таргани якісь. Бігають хаотично. Ну вже дохлі. Це красиво.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:41 Ответить
Ну посліднього кацапотварюку можна було залишити хоча б трьохсотим щоб доповів по коавнді:" Ввєрєная воєнная тєхніка і лічний састав к параду у кабздоха пастроєна!"
показать весь комментарий
10.03.2024 12:56 Ответить
То зайве. Та архаїчно. Тоталітарних часів, коли не було туалетного паперу, якісного м'яса і сиру, дронів, смартфонів і ютюба. А зараз нехай Цензор дивятся, що у русні з ******* трапилось. Через VPN зрозуміло. Наскільки мені відомо, в аду і мордорі VPN ще не відключили, а чєбурнет ще не підключили.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:32 Ответить
Наші захисники Герої , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
10.03.2024 12:11 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 12:11 Ответить
Що за танчик і дві ББМ по боках на 0:57?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:12 Ответить
Наша німецька та американська гуманітарка
показать весь комментарий
10.03.2024 12:14 Ответить
Я теж звернув увагу на прямокутну башту
показать весь комментарий
10.03.2024 16:34 Ответить
мабуть Леопард-2 і дві М-113 а четвертий рдянський БТР - всі чотири- в одному місці- дуже дивно-розбиті....
показать весь комментарий
10.03.2024 21:29 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 12:12 Ответить
Стерненко підтверджує ,що Украна почала більше виробляти власних дронів,та передавати на війну.Але цього недостатньо,адже немає поставок снарядів в необхідній кількості.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:13 Ответить
снаряди вже пішли і арта запрацювала
показать весь комментарий
10.03.2024 21:30 Ответить
На жаль" Леопард " і два М113 також потрапили в кадр
показать весь комментарий
10.03.2024 12:14 Ответить
Навпаки, Це показово - за дедываивале-кадры. Прiсь ейбочки, фрицы стали какими-то нерешительными потворами.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:20 Ответить
Як окопи зигзагом,які також були нашими.
показать весь комментарий
10.03.2024 12:51 Ответить
Потеплело на душе. Смерть душегубам ! Слава защитникам, дай Бог вам здоровья и удачи, дай Бог вам вернуться домой с Победой в этом году !!!
показать весь комментарий
10.03.2024 12:14 Ответить
До речі, - Спартан це ті самі "мєнти" які мають воювати поки ухилянти відпочивають в кабаках...
показать весь комментарий
10.03.2024 12:14 Ответить
Скільки в Україні ментів? А скільки їх у 2х бригадах? А інші що - ухилянти? А чом би ТЦК не вартувати саме біля кабаків, якщо там ухилянти збираються?
показать весь комментарий
10.03.2024 12:21 Ответить
Не в двох а в шести.
В шести бригадах приблизно 30.000 чоловік.
Кількість всієї поліції - 110.000 чоловіків/жінок на 2022 рік...
показать весь комментарий
10.03.2024 12:27 Ответить
Яких ще 6? Бригада Нацполу - це Лють. Ви кажете про Спартан, нижче заперечують.
Бо ви якось дивно рахуєте - НАцгвардія - це не поліція.
І так, щодо чисельності поліції - на офіційному сайті написано "Кількість співробітників: 191 431"
показать весь комментарий
10.03.2024 13:43 Ответить
І я мав на увазі улюблену відмазку ухилянта - "хай менти воюють". Так от, вони воюють...
показать весь комментарий
10.03.2024 12:30 Ответить
ну дык это правильно, люди с оружием знакомы изначально, стрелять\целиться умеют, понимают (наверное) цену жизни, имеют (скорее всего) какую-то физподготовку, общую организационную структуру и т.п. только в начале полномасштабки почему-то свалили первыми, а воевать помирать остались условные Мыколы с лопатами и коктейлями Молотова которые и винтовки в руках не держали.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:45 Ответить
ну дак правильно. мкетом працювати повинен тепер тільки той що воював всі інші- повинні бути звільнені. Відео з Дніпра- як менти полку спецпризначення відмовились їхати взщагалі на фронт- показово
показать весь комментарий
10.03.2024 21:32 Ответить
Бригада "Спартан" из нацгвардии, из полицаев есть только одна "Лють".
показать весь комментарий
10.03.2024 13:05 Ответить
Где-то в кацапии матрёны потирают руки. Бабло намечается. Путинский подгон..
показать весь комментарий
10.03.2024 12:19 Ответить
чекають китайських мужчин
показать весь комментарий
10.03.2024 14:08 Ответить
Мабуть, десь там і резніков з бакановим та іншими призначенцями зелі, …. Захищають Україну?
показать весь комментарий
10.03.2024 13:04 Ответить
Неужели москали уничтожили Петриот,везде стоит визг на ррусняцких
каналах.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:15 Ответить
Відосік кацапи показують (попадання в одну машину, яка була в кучній колонні із п'яти машин), але то може бути попадання в макет (бо колонна не рухалась, машини стояли занадто скучено, не було вторинних вибухів і самозапусків ракет), або то може бути не Петріот, а С-300. А якщо й так, то незрозуміло, як постраждали остальні машини коллони крім тієї однієї підірваної
показать весь комментарий
10.03.2024 13:42 Ответить
Кацапські курви вже забули, куди їхали.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:23 Ответить
На жаль на 57й секунде видим Леопард и два амеровских М113, а вот четвёртую не идентифицировал, то ли БТР-4, то ли Страйкер, но точно не совецких времён
показать весь комментарий
10.03.2024 14:35 Ответить
Лемінги на техніці залишаються лемінгами...
показать весь комментарий
10.03.2024 14:49 Ответить
 
 