Украинские защитники уничтожили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении наших позиций. ВИДЕО
Нацгвардейцы аэроразведки бригады "Спартан" уничтожили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении позиций наших войск. Точный огонь артиллерии внес хаос в движение бронетехники противника, а пилоты ударных дронов завершили начатое точечными добиваниями машин и личного состава.
Как сообщает Цензор.НЕТ, две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, еще две единицы были уничтожены с помощью артиллерии.
В шести бригадах приблизно 30.000 чоловік.
Кількість всієї поліції - 110.000 чоловіків/жінок на 2022 рік...
Бо ви якось дивно рахуєте - НАцгвардія - це не поліція.
І так, щодо чисельності поліції - на офіційному сайті написано "Кількість співробітників: 191 431"
воеватьпомирать остались условные Мыколы с лопатами и коктейлями Молотова которые и винтовки в руках не держали.
