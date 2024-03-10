Украинские защитники уничтожили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении наших позиций. ВИДЕО

Нацгвардейцы аэроразведки бригады "Спартан" уничтожили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении позиций наших войск. Точный огонь артиллерии внес хаос в движение бронетехники противника, а пилоты ударных дронов завершили начатое точечными добиваниями машин и личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, еще две единицы были уничтожены с помощью артиллерии.

Смотрите также: Российский солдат бегает вокруг БМП, пытаясь скрыться от дрона-камикадзе.. ВИДЕО