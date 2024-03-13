Поранений окупант доходить у канаві при дорозі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні хвилини життя російського окупанта на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як оператори українського дрона кілька разів завдають значні ушкодження загарбнику, але той ще продовжує подавати ознаки життя та врешті завмирає в канаві на узбіччі польової дороги.

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