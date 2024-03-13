Поранений окупант доходить у канаві при дорозі. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні хвилини життя російського окупанта на українській землі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як оператори українського дрона кілька разів завдають значні ушкодження загарбнику, але той ще продовжує подавати ознаки життя та врешті завмирає в канаві на узбіччі польової дороги.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+23 Ex perd
показати весь коментар13.03.2024 14:58 Посилання
+22 Iron Man #581918
показати весь коментар13.03.2024 14:58 Посилання
+18 Леонід #587957
показати весь коментар13.03.2024 15:00 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
орки ж за бабки тут
Хай здохне в ямі при дорозі
Едут за тысячи километров, чтобы сдохнуть в страшных муках в канаве
От навіщо воно йому було? За що мУки, за що віддав життя на чужбині? Дійсно, безмозглі тварини.
Як жити по сусідству з рабами?
Жил бы ты в деревне
Пас бы ты коров
Имел маньку с фермы
Был бы ты здоров...
Вроде как добивать раненых - не рационально?
Це ж надихаюче відео!!