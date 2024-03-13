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Поранений окупант доходить у канаві при дорозі. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні хвилини життя російського окупанта на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як оператори українського дрона кілька разів завдають значні ушкодження загарбнику, але той ще продовжує подавати ознаки життя та врешті завмирає в канаві на узбіччі польової дороги.

Дивіться: Поранений окупант горить у спальному мішку. ВIДЕО 18+

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин про ситуацію в Кринках: "Хохлы бомбят без остановки. Пацанов дох#я положили, 28 двухсотых, остальные все трехсотые". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) 92 окрема штурмова бригада (256) дрони (4844)


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Топ коментарі
+23
Другий скид шкода, мабуть зайвий був.
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13.03.2024 14:58
+22
Ногами робить такі викрутаси наче волочкова.
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13.03.2024 14:58
+18
Кацапа звідусіль жени
Хай здохне в ямі при дорозі
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13.03.2024 15:00
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Другий скид шкода, мабуть зайвий був.
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13.03.2024 14:58 Відповісти
Та він якийсь зомбі. Чому не втратив свідомість від болю. Якось промахнувся молотком та зі всієї сили вдарив по пальцю то в очах одразу потемніння і майже не втратив свідомість. А тут при таких пораненнях і при свідомості. Мабуть у кожної людини свій поріг болю для втрати свідомості..
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13.03.2024 16:06 Відповісти
Таблетка капторан: це бойовий наркотик (в Сирії продають на кожному кроці, в інших арабських країнах він теж є, хоча і рідше зустрічається). Тому не варто порівнювати себе з солдатом, якій воює на адреналіні та під дією різної наркоти
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13.03.2024 16:38 Відповісти
Живуче падло! Та оператору респект - дав насолодитися як ота худоба конає...
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13.03.2024 16:11 Відповісти
Ногами робить такі викрутаси наче волочкова.
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13.03.2024 14:58 Відповісти
Ві молодець. 😊 Хотів скотитися на саме дно. Щоб тим, хто прибирати за тими зайдами буде, було менше роботи - трошки присипати зверху - і все, навіть торкатися не треба.
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13.03.2024 15:17 Відповісти
Не останні хвилини а перші миті зустрічі з кобзоном…
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13.03.2024 14:59 Відповісти
аде встиг порахувати зарплату
орки ж за бабки тут
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14.03.2024 09:10 Відповісти
Гнучкість в ногах хороша - міг би в бАльшом театрє в балєті виступати!
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13.03.2024 14:59 Відповісти
- В тєлє пріятная гібкость образовалась ©
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13.03.2024 17:53 Відповісти
Кацапа звідусіль жени
Хай здохне в ямі при дорозі
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13.03.2024 15:00 Відповісти
Сємачкі засіяв... Хвермєром мабуть був, тепер зрвтєль у накабздона.
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13.03.2024 15:02 Відповісти
Накрилася квартирка на Позняках ехх
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13.03.2024 15:11 Відповісти
На расее можуть бути тільки "паазняаки"
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13.03.2024 15:31 Відповісти
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13.03.2024 15:11 Відповісти
Шкода другого снаряду... міг би другому пригодитись
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13.03.2024 15:15 Відповісти
Ножки заплелись.
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13.03.2024 15:16 Відповісти
Русские... что тут еще сказать... Насколько же они ******** народ.
Едут за тысячи километров, чтобы сдохнуть в страшных муках в канаве
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13.03.2024 15:18 Відповісти
Вони про це мріють
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13.03.2024 15:33 Відповісти
Таку можливість стати дідами на паличках кацапи не змарнують...
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13.03.2024 17:25 Відповісти
Ну прям по Шевченко.
От навіщо воно йому було? За що мУки, за що віддав життя на чужбині? Дійсно, безмозглі тварини.
Як жити по сусідству з рабами?
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13.03.2024 15:18 Відповісти
З Агресивними зомбі-рабами. Якби просто раби були, то хрін з ними...
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13.03.2024 15:52 Відповісти
Мамкам оце потрібно показати, рашистським мамкам. Можуть же наші специ зламати їх телебачення. Нехай подивляться і всім розкажуть, як гинуть їхні сини. І за що, чи за кого?
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14.03.2024 01:32 Відповісти
навіщо другий раз був? і так подохне істота, а ********* шкода, на відміну від того ******** кацапсячого.
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13.03.2024 15:18 Відповісти
Поранений окупант доходить у канаві --- він не доходить - він милується Українськими краєвидами на узбіччі дороги - за не законний перехід державного кордону ... щиро вірить у ЗСУ.
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13.03.2024 15:20 Відповісти
Вторая граната была лишьней. Пускай бы падло подыхало долго и подумало еще зачем оно сюда прилезло.
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13.03.2024 15:20 Відповісти
Недержат ногі трясутса рукі
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13.03.2024 15:27 Відповісти
Дуже позитивне відео. Ось тільки сконав він швидко. Так шоб години дві, а краще три б це продовжувалось.
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13.03.2024 15:28 Відповісти
Ну - і навіщо було проявлять надмірну "гуманність"? І добивать "недобитка"? Хай-би здихав і так! Адже видно, що вже "не жилец"! Не добивали-б - була-б подвійна користь: і ********* зберігся для ще одного кацапа, і з цим (якби до госпіталю довезли) поморочилися-б Витратили час, медикаменти, їжу та "койко-місце" А тим часом медперсонал був задіяний на його лікування та йому-б не вистачило часу на надання меддопомоги іншим А вижив-би - РФ на пенсію витрачалася-б А він своїми "обрубками" й дітей лякав на вулицях
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13.03.2024 15:32 Відповісти
Який розумний,аж страшно! Відверто кажучи ці глибоко тилові,диванні експерти з усього на світі вже навіть і не веселять...Але Оврагу Прохладному можна,він казав,що він на афганських фронтах ранений....
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13.03.2024 18:29 Відповісти
"Малко"! У тебе черговий приступ "словесної діареї"?! Чи Жінка до чарки не підпускає? Я ж тобі вже давно сказав - не рвися "розум показувать" - у тебе його нема Ти здатен у форумчан лише "лайном плюваться" на форумі
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13.03.2024 18:46 Відповісти
буратіно на полі чудес
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13.03.2024 15:40 Відповісти
Он умер.
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13.03.2024 15:44 Відповісти
Ні, він дуба врізав. Або сконав, як собака. Або лапті протягнув.
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13.03.2024 19:32 Відповісти
Навідь цигарку не викурив, дуже поспішав на концерт!😁
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13.03.2024 15:54 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбов...
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13.03.2024 15:59 Відповісти
Мало помучався курва! Замля Українська тобі бетоном, ****!
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13.03.2024 16:18 Відповісти
Та не, попереривав бы тех монтеров видосика , кацап ще шевелився, як видосик закончился , тыць, та й розвиднiлось , на самом интересном. Каароч видосик с завязкой, но без развязки... йо-пэ-рэ-сэ-тэ.
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13.03.2024 17:39 Відповісти
Эх ваня, ваня....

Жил бы ты в деревне
Пас бы ты коров
Имел маньку с фермы
Был бы ты здоров...
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13.03.2024 16:25 Відповісти
воно хотіло українскої землі-воно її отримало...
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13.03.2024 16:39 Відповісти
Красівоє...
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13.03.2024 17:25 Відповісти
Та і йух з ним!
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13.03.2024 17:26 Відповісти
Э-эх!!! Гойда!!!
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13.03.2024 17:35 Відповісти
Живучий денацификатор попался, не хотел дохнуть в муках, но пришлось. Зато семье радость - новая Лада-калина.
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13.03.2024 17:39 Відповісти
Навiщо стiльки бомб втрачати на одного урода? Невже не зрозумiло що вiн все одно подох би?
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13.03.2024 17:40 Відповісти
та він би вижив,якби не допомогли бомбочки...
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13.03.2024 17:44 Відповісти
Бажаю,щоб так всі кацапи та їх рідні і близькі мучилися перед смертю!
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13.03.2024 17:43 Відповісти
Не понимаю...
Вроде как добивать раненых - не рационально?
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13.03.2024 18:05 Відповісти
ну, тіпа є така х#йня як Женевська конвенція про поліпшення долі поранених на полі бою 1864 року, але кого то все їбе)
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14.03.2024 10:24 Відповісти
На нього,що-петарди скидають?
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13.03.2024 18:22 Відповісти
ну, це маленьки воги, вони розраховані на виведення з ладу і смерть від кровотечі. І це працює.
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14.03.2024 17:20 Відповісти
цікаво, мантки на раші бачать такі відоси... ??? Що їм приходить на думку... чи все витравили вже телевізором? А взагалі - жах, ми - мирні нормальні люди - дивимося, як подихає організм.... це аномально, але спіймав себе на думці - не коробить і не бентежить...
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13.03.2024 18:25 Відповісти
Пригорело Ванюша? Не может бьіть уважения к *********.
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13.03.2024 20:40 Відповісти
Русоскот хотел себе стиралку или унитаз... не фортануло, здох. Вот подрастеш Ванятка и тьі попробуешь.
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13.03.2024 21:20 Відповісти
Тримайся, "бгггат". ***** своїх не кидає. Після виборів приїдуть і за тобою ! З бюлетнем.
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13.03.2024 19:29 Відповісти
Треба просити хакерів щоб тулили такі відео у всі інформаційні шпарини Кацапстану...
Це ж надихаюче відео!!
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13.03.2024 19:39 Відповісти
він жив фігово, а помер як герой
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13.03.2024 20:28 Відповісти
не, не герой. Герой был тот, который после попадания посмотрел на дрон и показал большой палец. Этот- просто лежал и сдыхал.
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14.03.2024 17:18 Відповісти
Хіба можна в такому вигляді ходить на людях?..він себе в дзеркало бачив?..от мурло..
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13.03.2024 21:42 Відповісти
Нелюдь.... Це ж взагалі нема мізків, щоб прийти в чужу країну і так загинути.... там таких виродків більшість
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13.03.2024 22:35 Відповісти
Последняя граната зря совсем. И показывать не стоит такое. Вот если бы все смерти всех погибших на войне показывали, но все, войн бы не было. А когда вот так, тогда желание убивать возникает. И снова война.
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13.03.2024 22:56 Відповісти
Русня дохнет на Украинской земле... Не нравиться?
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13.03.2024 23:10 Відповісти
глупый ты. это именно акт милосердия. Добили. Именно чтоб меньше мучился.
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14.03.2024 17:17 Відповісти
Call Putin to get your mom a sack of potatoes and a raccoon fur coat.
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13.03.2024 23:11 Відповісти
Схоже одна ніжка тю-тю, майже відірвалася .... Нуууу....., нічого, бо "хАрАшО тАмУ жИвЄтЦа, у кАгО аДнА нАгА, и АдНо яйцО нЄ трЄЦа і нЄ нАдА сАпАгА".
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13.03.2024 23:33 Відповісти
один тяжелораненый кацап лучше двух убитых, зачем было гранату тратить?
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13.03.2024 23:45 Відповісти
А кацап нога задрал и помрал.....
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14.03.2024 01:37 Відповісти
хоспаді! ванятка, да на тєбє ліца нєту!
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14.03.2024 09:28 Відповісти
дали би померти чоловіку спокійно... вони ні своїх ні наших не вивозять поранених. а так, лише зафільмували акт садизму
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14.03.2024 10:12 Відповісти
де ж тут садизм? Садизм- це коли цивільних катують. На війні - то зовсім інше. Добивали, шоб не мучився. Це- гуманізм.
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14.03.2024 17:15 Відповісти
Колись ця війна офіційно закінчиться. Але я не вірю, що ми перестанемо їх вбивати. Навіть тоді.
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14.03.2024 17:14 Відповісти
 
 