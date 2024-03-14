Окупанти "задвохсотили" двох своїх бійців, які хотіли здатися у полон. ВIДЕО безпілотника
Окупанти ліквідували двох своїх бійців, які хотіли здатися у полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двом окупантам з українського дрона саме скинули інструкцію про те, як здатися. Ті почали повзти у вказаному напрямку. Це помітили інші окупанти. Вони спочатку кинули гранату у втікачів, а потім розстріляли їх зі стрілецької зброї.
Топ коментарі
+30 Komunalnyk
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+25 Амандрапапупа
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+22 Амандрапапупа
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угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын).
Хоча солженніцин теж була імперська кацапська сволота.
Запитайте себе чого Сікорський емігрував у США
Я міг би розповісти історію своє родини, але категорично цього робити не буду, бо вже маю гіркий досвід на ЦН, коли щось розповів з історії своєї родини, як раптом понабігали невігласи і просто падонки, захейтили, наплювали та наригали в душу, потопталися по пам'яті.
І про українців ви підло набрехали, так як абсолютно не знаєте історії України. Щоб українці робили те що ви описали,то московити не душили б їх голодами та Голодомором, не було б примусових масових заслань до Сибіру і т. д. і т. п.
Одним словом, тавасчь під канадським прапором ВИ ПІДЛО ОББРЕХАЛИ УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ!.
А коли так, то в ігнор. Мені просто гидко з таким спілкуватися.
кацапи, ви гірше диких тварин.. - самі по-людські не живете і іншим не даєте
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....