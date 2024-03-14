Окупанти "задвохсотили" двох своїх бійців, які хотіли здатися у полон. ВIДЕО безпілотника

Окупанти ліквідували двох своїх бійців, які хотіли здатися у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двом окупантам з українського дрона саме скинули інструкцію про те, як здатися. Ті почали повзти у вказаному напрямку. Це помітили інші окупанти. Вони спочатку кинули гранату у втікачів, а потім розстріляли їх зі стрілецької зброї.

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