Снайпери ССО ліквідували шістьох окупантів на Херсонському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи снайперів ССО на Херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано шість влучних пострілів українських воїнів.

"На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь. Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника" - зазначається у коментарі до відео.

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