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Новини Відео Війна
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Снайпери ССО ліквідували шістьох окупантів на Херсонському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи снайперів ССО на Херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано шість влучних пострілів українських воїнів.

"На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь. Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника" - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер-прикордонник знешкодив двох піхотинців РФ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17816) знищення (7551) снайпери (363) Херсонська область (5876)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Україна переможе, а прутін здохне, як Чаушеску чи Каддафі ….!

Це аксіома, щоб оті приблуди95, не робили проти України!

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів!
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18.03.2024 10:56 Відповісти
З Австрії Austria, пильніше вслідкуйтеся за приблудами ,

А як там на смак пиво Ottakringer Vienna Lager ?
та Венские сосиски.(Wiener Würstel) ...
Венский гуляш. ...
Спробували вже Венский шницель (Wiener Schnitzel) або щось заважає....

Дякуємо Батальонам "МОНАКО" у Вені (Австрії)...
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18.03.2024 14:43 Відповісти
Вам видніше… Усе буде Україна, не переймайтеся
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18.03.2024 14:50 Відповісти
Військовий - це професія, а воїн - людське покликання. Можна бути військовим, але не воїном.
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18.03.2024 14:56 Відповісти
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18.03.2024 15:02 Відповісти
Прорідили
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18.03.2024 10:56 Відповісти
схоже, що б'ють з великої відстані. гарно вкладаються на грунт.
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18.03.2024 11:12 Відповісти
"...Служили два товарища, ага...

...Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...

...Тады ему я руку протянул,
Ему я руку протянул - он руку не берёт..."

-Служили два товарища-
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18.03.2024 11:57 Відповісти
Гарна робота!
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18.03.2024 20:27 Відповісти
 
 