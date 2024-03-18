Снайпери ССО ліквідували шістьох окупантів на Херсонському напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи снайперів ССО на Херсонському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано шість влучних пострілів українських воїнів.
"На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь. Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника" - зазначається у коментарі до відео.
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Україна переможе, а прутін здохне, як Чаушеску чи Каддафі ….!
Це аксіома, щоб оті приблуди95, не робили проти України!
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів!
А як там на смак пиво Ottakringer Vienna Lager ?
та Венские сосиски.(Wiener Würstel) ...
Венский гуляш. ...
Спробували вже Венский шницель (Wiener Schnitzel) або щось заважає....
Дякуємо Батальонам "МОНАКО" у Вені (Австрії)...
...Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...
...Тады ему я руку протянул,
Ему я руку протянул - он руку не берёт..."
-Служили два товарища-