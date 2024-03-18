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Новости Видео Война
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Снайперы ССО ликвидировали шестерых оккупантов на херсонском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы снайперов ССО на херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано шесть точных выстрелов украинских воинов.

"На Херсонском направлении во время наблюдения за враждебными позициями наши воины заметили движение со стороны противника и сразу открыли огонь. В результате точной работы снайперы Сил специальных операций уничтожили шесть военнослужащих противника" - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (19674) уничтожение (7249) снайперы (488) Херсонская область (4891)


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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Україна переможе, а прутін здохне, як Чаушеску чи Каддафі ….!

Це аксіома, щоб оті приблуди95, не робили проти України!

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів!
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18.03.2024 10:56 Ответить
З Австрії Austria, пильніше вслідкуйтеся за приблудами ,

А як там на смак пиво Ottakringer Vienna Lager ?
та Венские сосиски.(Wiener Würstel) ...
Венский гуляш. ...
Спробували вже Венский шницель (Wiener Schnitzel) або щось заважає....

Дякуємо Батальонам "МОНАКО" у Вені (Австрії)...
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18.03.2024 14:43 Ответить
Вам видніше… Усе буде Україна, не переймайтеся
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18.03.2024 14:50 Ответить
Військовий - це професія, а воїн - людське покликання. Можна бути військовим, але не воїном.
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18.03.2024 14:56 Ответить
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18.03.2024 15:02 Ответить
Прорідили
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18.03.2024 10:56 Ответить
схоже, що б'ють з великої відстані. гарно вкладаються на грунт.
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18.03.2024 11:12 Ответить
"...Служили два товарища, ага...

...Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...

...Тады ему я руку протянул,
Ему я руку протянул - он руку не берёт..."

-Служили два товарища-
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18.03.2024 11:57 Ответить
Гарна робота!
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18.03.2024 20:27 Ответить
 
 