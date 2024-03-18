Снайперы ССО ликвидировали шестерых оккупантов на херсонском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы снайперов ССО на херсонском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано шесть точных выстрелов украинских воинов.
"На Херсонском направлении во время наблюдения за враждебными позициями наши воины заметили движение со стороны противника и сразу открыли огонь. В результате точной работы снайперы Сил специальных операций уничтожили шесть военнослужащих противника" - отмечается в комментарии к видео.
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Україна переможе, а прутін здохне, як Чаушеску чи Каддафі ….!
Це аксіома, щоб оті приблуди95, не робили проти України!
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського!
Пильнуймо Україну від приблуд95 та московитів!
А як там на смак пиво Ottakringer Vienna Lager ?
та Венские сосиски.(Wiener Würstel) ...
Венский гуляш. ...
Спробували вже Венский шницель (Wiener Schnitzel) або щось заважає....
Дякуємо Батальонам "МОНАКО" у Вені (Австрії)...
...Вот пуля пролетела и - ага...
Вот пуля пролетела и товарищ мой упал...
...Тады ему я руку протянул,
Ему я руку протянул - он руку не берёт..."
-Служили два товарища-