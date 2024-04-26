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18 202 24

Росіянин в окопі взяв палицю та імітує стрільбу із автомата в український дрон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант намагається налякати палицею оператора українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник бере до рук палицю і направляє її у напрямку дрона, імітуючи стрільбу зі стрілецької зброї. Утім, за кілька секунд, росіянин покинув дрюка і став тікати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант махає рукою безпілотнику за мить до смерті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) росія (65129) знищення (7221) дрони (4690)


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Топ коментарі
+42
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26.04.2024 14:37
+20
Утім, за кілька секунд, росіянин покинув дрюка і став тікати

Або набої в дрюкові скінчилися, або заїло!
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26.04.2024 14:38
+18
Ще треба було її поміж ноги узяти та поскакати як на конику 😁
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26.04.2024 14:36
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Ще треба було її поміж ноги узяти та поскакати як на конику 😁
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26.04.2024 14:36 Відповісти
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26.04.2024 14:37 Відповісти
Ви не зрозуміли, це нові технології, під прикриттям. Аналоговнєти!
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26.04.2024 14:38 Відповісти
Транклюкатор
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27.04.2024 07:20 Відповісти
Шуганули "сладкую парочку"
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26.04.2024 14:38 Відповісти
Утім, за кілька секунд, росіянин покинув дрюка і став тікати

Або набої в дрюкові скінчилися, або заїло!
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26.04.2024 14:38 Відповісти
побіг перезаряджати
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26.04.2024 17:34 Відповісти
профі....
маскування, постріл, зміна позиції...
а ****...
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26.04.2024 14:50 Відповісти
14:40



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/26/7453119/ ГУР заявило об уничтожении в Москве вертолета Ка-32
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26.04.2024 15:10 Відповісти
схоже не влучив ))) а от дрон навпаки влучив )
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26.04.2024 15:24 Відповісти
А потім українські військові виходять дають інтерв'ю українській правді та іншим і розказують,що не такі вже кацапи і тупі, і коптерів в них більше,і ребу,і вчаться на помилках і є підготовка
Тому такі відосики "орки,ваньки,макаки,дебіли руські" створюють міф про слабку армію росії, насправді ж це не так,і українські військові гинуть сотнями , щоб не дати прорвати обооону тощо
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26.04.2024 15:28 Відповісти
Примат спробував еволюціонувати у людину, але нічого не вийшло-кацапи, сер !
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26.04.2024 15:38 Відповісти
це був посох Ху..ларона, але поломаний
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26.04.2024 16:52 Відповісти
ипанько
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26.04.2024 16:56 Відповісти
Вначале ему кинули палку, а на выходе из борделя - он кинул палку.
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26.04.2024 17:13 Відповісти
Щось та лишня хромосома геть з глузду з'їхала...
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26.04.2024 17:19 Відповісти
Джентльмены не удачи...........
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26.04.2024 17:57 Відповісти
Нема спокою ї#бонутим.
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26.04.2024 18:17 Відповісти
Типовий орк московський, вдерся в Україну, по наказу прутіна, за гроші убивати Українців ….
Мабуть, для цього, за поясненням до прутіна їх участі у війні, з ВРУ і літали оті опозажопники на московію, мало не щотижнЯ!!
Бойко з шуфричем та львочкині і рабінович, можуть підтвердити, разом з Стефанчуком !!?
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26.04.2024 20:56 Відповісти
Було б смішно якби не їхній вдалий наступ, щодня просуваються, ефективно вибивають ЗСУ з позицій такі от росіянці, до того ж дуже живучі, постійно навчаються і пристосовуються
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26.04.2024 21:22 Відповісти
за наявності необхідної номенклатури зброї - ніякі росянці нікуди не просуваються!
росіянці просуваються виключно тоді, коли їм вдається заблокувати капельну західну допомогу
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27.04.2024 07:54 Відповісти
це стьоб від орка. по відео це очевидно. вони живі свалили.
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26.04.2024 22:30 Відповісти
Цікаво, а шо оркам вже автомати не дають?
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27.04.2024 15:10 Відповісти
 
 