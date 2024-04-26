Росіянин в окопі взяв палицю та імітує стрільбу із автомата в український дрон. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант намагається налякати палицею оператора українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник бере до рук палицю і направляє її у напрямку дрона, імітуючи стрільбу зі стрілецької зброї. Утім, за кілька секунд, росіянин покинув дрюка і став тікати.
Топ коментарі
+42 частный сектор
показати весь коментар26.04.2024 14:37
+20 Алекс Скела
показати весь коментар26.04.2024 14:38
+18 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар26.04.2024 14:36
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Або набої в дрюкові скінчилися, або заїло!
маскування, постріл, зміна позиції...
а ****...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/26/7453119/ ГУР заявило об уничтожении в Москве вертолета Ка-32
Тому такі відосики "орки,ваньки,макаки,дебіли руські" створюють міф про слабку армію росії, насправді ж це не так,і українські військові гинуть сотнями , щоб не дати прорвати обооону тощо
Мабуть, для цього, за поясненням до прутіна їх участі у війні, з ВРУ і літали оті опозажопники на московію, мало не щотижнЯ!!
Бойко з шуфричем та львочкині і рабінович, можуть підтвердити, разом з Стефанчуком !!?
росіянці просуваються виключно тоді, коли їм вдається заблокувати капельну західну допомогу