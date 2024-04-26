Росіянин в окопі взяв палицю та імітує стрільбу із автомата в український дрон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант намагається налякати палицею оператора українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі загарбник бере до рук палицю і направляє її у напрямку дрона, імітуючи стрільбу зі стрілецької зброї. Утім, за кілька секунд, росіянин покинув дрюка і став тікати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант махає рукою безпілотнику за мить до смерті. ВIДЕО