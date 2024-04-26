Россиянин в окопе взял палку и имитирует стрельбу из автомата по украинскому дрону. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант пытается напугать палкой оператора украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик берет в руки палку и направляет ее в направлении дрона, имитируя стрельбу из стрелкового оружия. Впрочем, через несколько секунд, россиянин бросил палку и начал убегать.

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