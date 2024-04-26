Россиянин в окопе взял палку и имитирует стрельбу из автомата по украинскому дрону. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант пытается напугать палкой оператора украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик берет в руки палку и направляет ее в направлении дрона, имитируя стрельбу из стрелкового оружия. Впрочем, через несколько секунд, россиянин бросил палку и начал убегать.
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+42 частный сектор
показать весь комментарий26.04.2024 14:37
+20 Алекс Скела
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+18 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий26.04.2024 14:36
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Або набої в дрюкові скінчилися, або заїло!
маскування, постріл, зміна позиції...
а ****...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/26/7453119/ ГУР заявило об уничтожении в Москве вертолета Ка-32
Тому такі відосики "орки,ваньки,макаки,дебіли руські" створюють міф про слабку армію росії, насправді ж це не так,і українські військові гинуть сотнями , щоб не дати прорвати обооону тощо
Мабуть, для цього, за поясненням до прутіна їх участі у війні, з ВРУ і літали оті опозажопники на московію, мало не щотижнЯ!!
Бойко з шуфричем та львочкині і рабінович, можуть підтвердити, разом з Стефанчуком !!?
росіянці просуваються виключно тоді, коли їм вдається заблокувати капельну західну допомогу