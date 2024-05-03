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Будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях, - Міноборони. ВIДЕО

У п’яти областях України добігає завершення будівництво оборонних споруд.

Про це повідомили в Міноборони, опублікувавши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві заявили, що до завершення підходить будівництво оборонних фортифікацій у таких областях:

  • Сумська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Херсонська;
  • Харківська.

Читайте: Відступати небезпечно: військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР

Раніше наприкінці квітня прем’єр Шмигаль заявив, що фортифікації зводять у 14 областях, і лише останнім часом уряд виділив на них 38 млрд грн.

Assotiated Press з посиланням на десятки українських військовослужбовців, чиновників та будівельників повідомило, що лінії оборони на фронті являють собою ями замість окопів та траншей, а в тилу - будуються з великим відставанням.

Автор: 

Міноборони (7361) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+11
Перепрошую, таки будівництво реальних споруд і укріплень, а чи освоєння бабла?
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03.05.2024 11:53
+10
А тим часом: Українські військові повідомляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, через що відступ з поточних позицій є небезпечним, йдеться у матеріалі Associated Press.
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03.05.2024 11:59
+6
не знаю, як там в других областях, але те, що в Сумській називають фортифікаціями, по факту є "фортифікаціями", які кацапи навіть не помітять. кожен день бачу ці "фортифікації", тому знаю, про що кажу.
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03.05.2024 11:55
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а волынська с их 1 миллиардом?)
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03.05.2024 11:51 Відповісти
Перепрошую, таки будівництво реальних споруд і укріплень, а чи освоєння бабла?
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03.05.2024 11:53 Відповісти
50/50 в лучшем случаи для нас...а так бабло даже в юса попили бы правда с другим процентом)95/5)
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03.05.2024 11:55 Відповісти
А Закарпатье? Тамошним большим пацанам тоже хотелось бы что-то такое построить. Укрепиться. Чем они хуже харьковских или херсонских?
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03.05.2024 11:55 Відповісти
не знаю, як там в других областях, але те, що в Сумській називають фортифікаціями, по факту є "фортифікаціями", які кацапи навіть не помітять. кожен день бачу ці "фортифікації", тому знаю, про що кажу.
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03.05.2024 11:55 Відповісти
смотря на каком участке,есть еще не достроили а есть норм с бетоном и дзотами)то же самое и по чернигову,
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03.05.2024 11:57 Відповісти
ділянка від Білопільської громади в бік Сум. немає там ніякого бетону, в більшості всі ці "фортифікації" - траншея, викопана екскаваторами, Краснопільська громада - така ж сама хєрня, Охтирка - таке саме.
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03.05.2024 12:04 Відповісти
А тим часом: Українські військові повідомляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, через що відступ з поточних позицій є небезпечним, йдеться у матеріалі Associated Press.
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03.05.2024 11:59 Відповісти
Хто там куди добігає? - головне шоб ці укріплення рашковани не перебігали
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03.05.2024 12:02 Відповісти
знаєте. скажу страшне.
але, я сцикую, що б ці "фортифікації", не стали у нагоді для кацапів.
бо автобани для їхньої техніки вже будували.
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03.05.2024 12:17 Відповісти
НЕ ПОВІРЮ!
Поки Притула не покаже ці фортифікації зі свого СУПУТНИКА!
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03.05.2024 12:18 Відповісти
Тобто в Дніпропетровську область після Покровська - Дабро пажалавать? Поверніть Корбана!
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03.05.2024 12:32 Відповісти
Під час війни будівництво оборонних довгострокових фортифікаційних споруд не повинно добігати кінця, інакше кінець добіжить державі.
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03.05.2024 12:38 Відповісти
Патужное видево
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03.05.2024 13:16 Відповісти
Головне потім не віддати ці позиції, бо орків з них вже не вибити, Очеретино тому приклад
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03.05.2024 13:23 Відповісти
Брешете. Ці всі споруди- "потьомкинська деревня". Цирк. Майже не від чого не захистять людей. Вони витримають снаряд, міну, дрона??? Ви там зробили перекриття мінимум в 4 стовбури деревини, як цього вимагає любий військовий підручник -ніт. Ви зробили бетонні бункери, бетонні кулеметні дзоти, мініфортеці? Теж ніт. Це просто показуха, яка майже не збереже життя особового складу. Бетону не вистачає, чи деревини, чи " політичної волі"? Чи "баби нарожають"?
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03.05.2024 13:37 Відповісти
Вирили канаву посередині відкритого голого поля- кажуть ми зробили оборонні фортифікації. Ганьба. А Зеленський з Єрмаком самі не хочуть в цій "фортифікації" посидіти потім?? Все ж зроблене для людей, надійно, безпечно, як бункер в ОП.
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03.05.2024 13:41 Відповісти
Ви добре розумієтесь на військовій фортифікації?
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03.05.2024 14:08 Відповісти
Краще за Зеленського і Єрмака точно.
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03.05.2024 15:05 Відповісти
Захист від снарядів і мін вже напрацьований віками. Будь який військовий підручник на цю тему відкрийте. Все вже придумано до нас.
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03.05.2024 15:09 Відповісти
Рашисти на окупованій території все це намагаються робити А ми на своїй землі! І не можемо збудувати нормальних фортецій, не бережемо людей. Чому?
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03.05.2024 15:17 Відповісти
 
 