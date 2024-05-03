Будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях, - Міноборони. ВIДЕО
У п’яти областях України добігає завершення будівництво оборонних споруд.
Про це повідомили в Міноборони, опублікувавши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві заявили, що до завершення підходить будівництво оборонних фортифікацій у таких областях:
- Сумська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Херсонська;
- Харківська.
Раніше наприкінці квітня прем’єр Шмигаль заявив, що фортифікації зводять у 14 областях, і лише останнім часом уряд виділив на них 38 млрд грн.
Assotiated Press з посиланням на десятки українських військовослужбовців, чиновників та будівельників повідомило, що лінії оборони на фронті являють собою ями замість окопів та траншей, а в тилу - будуються з великим відставанням.
Топ коментарі
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але, я сцикую, що б ці "фортифікації", не стали у нагоді для кацапів.
бо автобани для їхньої техніки вже будували.
Поки Притула не покаже ці фортифікації зі свого СУПУТНИКА!