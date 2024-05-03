Будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях, - Міноборони. ВIДЕО

У п’яти областях України добігає завершення будівництво оборонних споруд.

Про це повідомили в Міноборони, опублікувавши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві заявили, що до завершення підходить будівництво оборонних фортифікацій у таких областях:

Сумська;

Запорізька;

Донецька;

Херсонська;

Харківська.

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Раніше наприкінці квітня прем’єр Шмигаль заявив, що фортифікації зводять у 14 областях, і лише останнім часом уряд виділив на них 38 млрд грн.

Assotiated Press з посиланням на десятки українських військовослужбовців, чиновників та будівельників повідомило, що лінії оборони на фронті являють собою ями замість окопів та траншей, а в тилу - будуються з великим відставанням.