Строительство фортификаций подходит к завершению в 5 областях, - Минобороны. ВИДЕО

В пяти областях Украины подходит к завершению строительство оборонительных сооружений.

Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве заявили, что к завершению подходит строительство оборонительных фортификаций в следующих областях:

Сумская;

Запорожская;

Донецкая;

Херсонская;

Харьковская.

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Ранее, в конце апреля, премьер Шмыгаль заявил, что фортификации возводят в 14 областях, и только в последнее время правительство выделило на них 38 млрд грн.

Assotiated Press, со ссылкой на десятки украинских военнослужащих, чиновников и строителей, сообщило, что линии обороны на фронте представляют собой ямы вместо окопов и траншей, а в тылу строятся с большим отставанием.