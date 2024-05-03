Строительство фортификаций подходит к завершению в 5 областях, - Минобороны. ВИДЕО
В пяти областях Украины подходит к завершению строительство оборонительных сооружений.
Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве заявили, что к завершению подходит строительство оборонительных фортификаций в следующих областях:
- Сумская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Херсонская;
- Харьковская.
Ранее, в конце апреля, премьер Шмыгаль заявил, что фортификации возводят в 14 областях, и только в последнее время правительство выделило на них 38 млрд грн.
Assotiated Press, со ссылкой на десятки украинских военнослужащих, чиновников и строителей, сообщило, что линии обороны на фронте представляют собой ямы вместо окопов и траншей, а в тылу строятся с большим отставанием.
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але, я сцикую, що б ці "фортифікації", не стали у нагоді для кацапів.
бо автобани для їхньої техніки вже будували.
Поки Притула не покаже ці фортифікації зі свого СУПУТНИКА!