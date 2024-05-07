На Одещині знищено морську якірну міну, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО
Сьогодні на Одещині було виявлено якірну міну, яку винесло на узбережжя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.
Боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.
Як зазначають у ВМС, за час війни з РФ військовими моряками уже знищено десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя.
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Котяра Бегемот
показати весь коментар07.05.2024 16:56 Відповісти Мені подобається 2
ZoV KobZona
показати весь коментар07.05.2024 16:58 Відповісти Мені подобається 2
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