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На Одещині знищено морську якірну міну, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Сьогодні на Одещині було виявлено якірну міну, яку винесло на узбережжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Цензор.НЕТ Зображення

Як зазначають у ВМС, за час війни з РФ військовими моряками уже знищено десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя.

Також дивіться: Міноборони започатковує угруповання протимінних сил у Чорному морі. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1384) Одеська область (3210) розмінування (989) міна (342)


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Жаль, що не привязали до тієї міни кацапів, нехай-би летіли на концерт до йосі какабздона
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07.05.2024 16:56 Відповісти
С ******#ем впридачу и его слегка разорванным кацапами очком.
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07.05.2024 16:58 Відповісти
 
 