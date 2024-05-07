На Одещині знищено морську якірну міну, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Сьогодні на Одещині було виявлено якірну міну, яку винесло на узбережжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву.

Як зазначають у ВМС, за час війни з РФ військовими моряками уже знищено десятки подібних мін – як під водою, так і дрейфуючих чи тих, які винесло на узбережжя.

Також дивіться: Міноборони започатковує угруповання протимінних сил у Чорному морі. ФОТОрепортаж