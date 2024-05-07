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На Одесщине уничтожена морская якорная мина, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Сегодня в Одесской области была обнаружена якорная мина, которую вынесло на побережье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

Цензор.НЕТ Зображення

Как отмечают в ВМС, за время войны с РФ военными моряками уже уничтожены десятки подобных мин - как под водой, так и дрейфующих, или тех, которые вынесло на побережье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания передала Украине два минных тральщика

Автор: 

ВМС (1466) Одесская область (3567) разминирование (713) мина (277)


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Жаль, що не привязали до тієї міни кацапів, нехай-би летіли на концерт до йосі какабздона
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07.05.2024 16:56 Ответить
С ******#ем впридачу и его слегка разорванным кацапами очком.
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07.05.2024 16:58 Ответить
 
 