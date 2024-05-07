На Одесщине уничтожена морская якорная мина, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

Сегодня в Одесской области была обнаружена якорная мина, которую вынесло на побережье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва.

Как отмечают в ВМС, за время войны с РФ военными моряками уже уничтожены десятки подобных мин - как под водой, так и дрейфующих, или тех, которые вынесло на побережье.

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