Окупант у гідрокостюмі та з ластами у руках біжить лісом, марно намагаючись утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 38-ї окремої бригади морської піхоти ліквідував окупанта, який біг переліском у гідрокостюмі та з ластами у руках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. Ймовірно, загарбник мав намір швидко дістатися до річки та переправитися через неї.
"Окупант-аквалангіст був ліквідований на тимчасово окупованій частині Херсонської області. "Іхтіандр" навіть не встиг добігти до водної стихії, як склеїв ласти просто в лісі після прильоту дрона-камікадзе операторів 38-ї окремої бригади морської піхоти", - зазначає у коментарі автор публікації.
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ідіот якийсь)
все, більше нічого не треба.
це закінчене, самодостатнє, речення.
і, в цьому реченні, прекрасно кожне слово!
Это вам не то и там это не сдесь!