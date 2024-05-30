Окупант у гідрокостюмі та з ластами у руках біжить лісом, марно намагаючись утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 38-ї окремої бригади морської піхоти ліквідував окупанта, який біг переліском у гідрокостюмі та з ластами у руках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. Ймовірно, загарбник мав намір швидко дістатися до річки та переправитися через неї.

"Окупант-аквалангіст був ліквідований на тимчасово окупованій частині Херсонської області. "Іхтіандр" навіть не встиг добігти до водної стихії, як склеїв ласти просто в лісі після прильоту дрона-камікадзе операторів 38-ї окремої бригади морської піхоти", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку окупанти використали ванну для логістики на полі бою. ВIДЕО