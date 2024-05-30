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Окупант у гідрокостюмі та з ластами у руках біжить лісом, марно намагаючись утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 38-ї окремої бригади морської піхоти ліквідував окупанта, який біг переліском у гідрокостюмі та з ластами у руках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. Ймовірно, загарбник мав намір швидко дістатися до річки та переправитися через неї.

"Окупант-аквалангіст був ліквідований на тимчасово окупованій частині Херсонської області. "Іхтіандр" навіть не встиг добігти до водної стихії, як склеїв ласти просто в лісі після прильоту дрона-камікадзе операторів 38-ї окремої бригади морської піхоти", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку окупанти використали ванну для логістики на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) дрони (4706) 38 окрема бригада морської піхоти (28) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+33
аткинул ласты...
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30.05.2024 15:12
+24
або склеїв.... варіантів багато, фінал один...
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30.05.2024 15:15
+24
Всі ви тут безграмотні і пишете неправильно.
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30.05.2024 16:16
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аткинул ласты...
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30.05.2024 15:12 Відповісти
або склеїв.... варіантів багато, фінал один...
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30.05.2024 15:15 Відповісти
ласти можуть склеїтись, якщо попадуть у зону високої температури вибуху. А якщо не попадуть, то просто будуть відкинуті вибуховою хвилею, і тоді інший кацап буде мати змогу з ними побігати.
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30.05.2024 15:20 Відповісти
Аткідивают капита, ласти можна тільки склєіть. Але треба віддати належне "служивому" - не кинув "казьонава імущєства", зберіг старшині для звітності.
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30.05.2024 15:39 Відповісти
Мабуть це ближче до процесу вулканізації ласт. Бо клей кацапу ще треба встигнути нанести...
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30.05.2024 15:44 Відповісти
та там ще і гідрокостюм від вибуху привулканізувався.
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30.05.2024 15:50 Відповісти
потому шо - гідропідар
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30.05.2024 16:02 Відповісти
Всі ви тут безграмотні і пишете неправильно.
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30.05.2024 16:16 Відповісти
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30.05.2024 16:53 Відповісти
це вузькоспеціалізовані - для моря Лаптєвих.
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30.05.2024 22:10 Відповісти
Берега попутал. Думал Тису переплывает.
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30.05.2024 21:14 Відповісти
там ласти не годяться, там треба надувні вуточки з клєйонки.
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30.05.2024 22:12 Відповісти
Не туди пірнув.
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30.05.2024 15:15 Відповісти
Ихтиандра задвухсотили
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30.05.2024 16:45 Відповісти
кацапський підводний човен в степах України?? Що, Чорне море вже набридло?))
ідіот якийсь)
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30.05.2024 15:17 Відповісти
С политикой ОПы к своим гражданам скоро будет-"Ухилянт у гідрокостюмі та з ластами у руках біжить лісом, марно намагаючись утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО"
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30.05.2024 15:18 Відповісти
Судячи з відосіків, кацапи вже форсують Дніпро...
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30.05.2024 15:18 Відповісти
но есть нюанс
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30.05.2024 15:22 Відповісти
ще б надувний матрац за собоя потягнув)
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30.05.2024 15:18 Відповісти
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30.05.2024 15:19 Відповісти
От довбень, ласти то треба було не у руках тримати а на ноги одягти. Вониж для ніг а не для рук.
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30.05.2024 15:19 Відповісти
от дурний треба було ласти надіти і видавати себе за тюленя - наші хлопці більш жалкують тварин ніж кацапів
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30.05.2024 15:20 Відповісти
А ви точно впевнені, що відео не сплутали з мисливством на ухилянта від прикодонників із вінницького чи одеського погранотряда?
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30.05.2024 15:22 Відповісти
а яка різниця ? що то що то - гімно
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30.05.2024 15:24 Відповісти
Склеїв ласти
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30.05.2024 15:31 Відповісти
Напевне Тису шукав.
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30.05.2024 15:33 Відповісти
Окупант у гідрокостюмі та з ластами у руках біжить лісом

все, більше нічого не треба.
це закінчене, самодостатнє, речення.
і, в цьому реченні, прекрасно кожне слово!
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30.05.2024 15:34 Відповісти
А якби ще й лижі на ноги!
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30.05.2024 15:44 Відповісти
Да! "Стою на асфальте в лыжи обутый..."
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30.05.2024 18:51 Відповісти
в класиці - не вистачає ще сапки в дупі...
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31.05.2024 18:01 Відповісти
Це шедевр!!!
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30.05.2024 15:49 Відповісти
Це мені нагадало анекдот з дитинства. Аквалангіст в повному спорядженні йде по пустелі і зустрічає караван верблюдів та питає у них чи далеко до моря, йому відправляють що приблизно 200 кілометрів, а він такий здивований - ого який ви тут собі пляж з гарним пісочному побудували..
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30.05.2024 16:07 Відповісти
А якою снарягою, цікаво, лишньохромосомні під водою плавають?
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30.05.2024 15:39 Відповісти
Мабуть, від Beuchat.
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30.05.2024 15:48 Відповісти
Це він з підводного човна в степах України?
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30.05.2024 15:53 Відповісти
Нє, його відрядили шукати стоянку тих човнів.
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30.05.2024 17:54 Відповісти
Зклеїв ласти.
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30.05.2024 15:57 Відповісти
не там вынырнул
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30.05.2024 15:58 Відповісти
думается мне, что пакет таки ему не нужен
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30.05.2024 16:05 Відповісти
Щось він занадто цілий. Мо прикинувся жмуром ?
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30.05.2024 16:22 Відповісти
Вначале он обосрался в гидрокостюм
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30.05.2024 16:26 Відповісти
Да сльоз 😂
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30.05.2024 16:31 Відповісти
Лапатний іхтіандр-zдох...
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30.05.2024 16:49 Відповісти
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30.05.2024 16:56 Відповісти
Стою на асфальті я в лижви обутий
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30.05.2024 17:35 Відповісти
В ластах надо было бежать, дятел.
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30.05.2024 18:22 Відповісти
Использовал гидрокостюм как турникет
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30.05.2024 19:06 Відповісти
На войне бегать нада в лыжах!!
Это вам не то и там это не сдесь!
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30.05.2024 19:17 Відповісти
надеюсь тип покрасил траву беред забегом по ней.
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30.05.2024 19:25 Відповісти
провал штірліца.бімба
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30.05.2024 19:40 Відповісти
 
 