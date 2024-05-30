РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10915 посетителей онлайн
Новости Видео Война
17 626 51

Оккупант в гидрокостюме и с ластами в руках бежит по лесу, тщетно пытаясь убежать от дрона-камикадзе.. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировал оккупанта, который бежал по перелеску в гидрокостюме и с ластами в руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. Вероятно, захватчик намеревался быстро добраться до реки и переправиться через нее.

"Оккупант-аквалангист был ликвидирован на временно оккупированной части Херсонской области. "Ихтиандр" даже не успел добежать до водной стихии, как склеил ласты прямо в лесу после прилета дрона-камикадзе операторов 38-й отдельной бригады морской пехоты", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: На оккупированных территориях Запорожья мужчин 60-65 лет заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977) 38 отдельная бригада морской пехоты (30) Херсонская область (4807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
аткинул ласты...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:12
+24
або склеїв.... варіантів багато, фінал один...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:15
+24
Всі ви тут безграмотні і пишете неправильно.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аткинул ласты...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:12 Ответить
або склеїв.... варіантів багато, фінал один...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:15 Ответить
ласти можуть склеїтись, якщо попадуть у зону високої температури вибуху. А якщо не попадуть, то просто будуть відкинуті вибуховою хвилею, і тоді інший кацап буде мати змогу з ними побігати.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:20 Ответить
Аткідивают капита, ласти можна тільки склєіть. Але треба віддати належне "служивому" - не кинув "казьонава імущєства", зберіг старшині для звітності.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:39 Ответить
Мабуть це ближче до процесу вулканізації ласт. Бо клей кацапу ще треба встигнути нанести...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:44 Ответить
та там ще і гідрокостюм від вибуху привулканізувався.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:50 Ответить
потому шо - гідропідар
показать весь комментарий
30.05.2024 16:02 Ответить
Всі ви тут безграмотні і пишете неправильно.
показать весь комментарий
30.05.2024 16:16 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 16:53 Ответить
це вузькоспеціалізовані - для моря Лаптєвих.
показать весь комментарий
30.05.2024 22:10 Ответить
Берега попутал. Думал Тису переплывает.
показать весь комментарий
30.05.2024 21:14 Ответить
там ласти не годяться, там треба надувні вуточки з клєйонки.
показать весь комментарий
30.05.2024 22:12 Ответить
Не туди пірнув.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:15 Ответить
Ихтиандра задвухсотили
показать весь комментарий
30.05.2024 16:45 Ответить
кацапський підводний човен в степах України?? Що, Чорне море вже набридло?))
ідіот якийсь)
показать весь комментарий
30.05.2024 15:17 Ответить
С политикой ОПы к своим гражданам скоро будет-"Ухилянт у гідрокостюмі та з ластами у руках біжить лісом, марно намагаючись утекти від дрона-камікадзе. ВIДЕО"
показать весь комментарий
30.05.2024 15:18 Ответить
Судячи з відосіків, кацапи вже форсують Дніпро...
показать весь комментарий
30.05.2024 15:18 Ответить
но есть нюанс
показать весь комментарий
30.05.2024 15:22 Ответить
ще б надувний матрац за собоя потягнув)
показать весь комментарий
30.05.2024 15:18 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 15:19 Ответить
От довбень, ласти то треба було не у руках тримати а на ноги одягти. Вониж для ніг а не для рук.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:19 Ответить
от дурний треба було ласти надіти і видавати себе за тюленя - наші хлопці більш жалкують тварин ніж кацапів
показать весь комментарий
30.05.2024 15:20 Ответить
А ви точно впевнені, що відео не сплутали з мисливством на ухилянта від прикодонників із вінницького чи одеського погранотряда?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:22 Ответить
а яка різниця ? що то що то - гімно
показать весь комментарий
30.05.2024 15:24 Ответить
Склеїв ласти
показать весь комментарий
30.05.2024 15:31 Ответить
Напевне Тису шукав.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:33 Ответить
Окупант у гідрокостюмі та з ластами у руках біжить лісом

все, більше нічого не треба.
це закінчене, самодостатнє, речення.
і, в цьому реченні, прекрасно кожне слово!
показать весь комментарий
30.05.2024 15:34 Ответить
А якби ще й лижі на ноги!
показать весь комментарий
30.05.2024 15:44 Ответить
Да! "Стою на асфальте в лыжи обутый..."
показать весь комментарий
30.05.2024 18:51 Ответить
в класиці - не вистачає ще сапки в дупі...
показать весь комментарий
31.05.2024 18:01 Ответить
Це шедевр!!!
показать весь комментарий
30.05.2024 15:49 Ответить
Це мені нагадало анекдот з дитинства. Аквалангіст в повному спорядженні йде по пустелі і зустрічає караван верблюдів та питає у них чи далеко до моря, йому відправляють що приблизно 200 кілометрів, а він такий здивований - ого який ви тут собі пляж з гарним пісочному побудували..
показать весь комментарий
30.05.2024 16:07 Ответить
А якою снарягою, цікаво, лишньохромосомні під водою плавають?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:39 Ответить
Мабуть, від Beuchat.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:48 Ответить
Це він з підводного човна в степах України?
показать весь комментарий
30.05.2024 15:53 Ответить
Нє, його відрядили шукати стоянку тих човнів.
показать весь комментарий
30.05.2024 17:54 Ответить
Зклеїв ласти.
показать весь комментарий
30.05.2024 15:57 Ответить
не там вынырнул
показать весь комментарий
30.05.2024 15:58 Ответить
думается мне, что пакет таки ему не нужен
показать весь комментарий
30.05.2024 16:05 Ответить
Щось він занадто цілий. Мо прикинувся жмуром ?
показать весь комментарий
30.05.2024 16:22 Ответить
Вначале он обосрался в гидрокостюм
показать весь комментарий
30.05.2024 16:26 Ответить
Да сльоз 😂
показать весь комментарий
30.05.2024 16:31 Ответить
Лапатний іхтіандр-zдох...
показать весь комментарий
30.05.2024 16:49 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2024 16:56 Ответить
Стою на асфальті я в лижви обутий
показать весь комментарий
30.05.2024 17:35 Ответить
В ластах надо было бежать, дятел.
показать весь комментарий
30.05.2024 18:22 Ответить
Использовал гидрокостюм как турникет
показать весь комментарий
30.05.2024 19:06 Ответить
На войне бегать нада в лыжах!!
Это вам не то и там это не сдесь!
показать весь комментарий
30.05.2024 19:17 Ответить
надеюсь тип покрасил траву беред забегом по ней.
показать весь комментарий
30.05.2024 19:25 Ответить
провал штірліца.бімба
показать весь комментарий
30.05.2024 19:40 Ответить
 
 