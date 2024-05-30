Оккупант в гидрокостюме и с ластами в руках бежит по лесу, тщетно пытаясь убежать от дрона-камикадзе.. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировал оккупанта, который бежал по перелеску в гидрокостюме и с ластами в руках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. Вероятно, захватчик намеревался быстро добраться до реки и переправиться через нее.
"Оккупант-аквалангист был ликвидирован на временно оккупированной части Херсонской области. "Ихтиандр" даже не успел добежать до водной стихии, как склеил ласты прямо в лесу после прилета дрона-камикадзе операторов 38-й отдельной бригады морской пехоты", - отмечает в комментарии автор публикации.
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ідіот якийсь)
все, більше нічого не треба.
це закінчене, самодостатнє, речення.
і, в цьому реченні, прекрасно кожне слово!
Это вам не то и там это не сдесь!