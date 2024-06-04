УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11361 відвідувач онлайн
Новини Відео
11 621 36

Поліцейський женеться за чоловіком, який вибіг на центральну площу Улан-Батора з прапором України під час візиту Лукашенка у Монголію. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому монгольський поліцейський ловить на центральній площі столиці Монголії Улан-Батора чоловіка, який біжить з українським прапором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чи наздогнали "монголобандерівця", по запису, сказати не можливо, однак український прапор у нього точно відібрали. Інцидент стався під час візиту у Монголію білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко будує величезну резиденцію в горах поблизу Сочі, - ЗМІ. ФОТО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія стала обходити санкції через Монголію – везуть автомобілі з Японії та обладнання з Китаю

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) Правоохоронні органи (2708) прапор (485) Монголія (43)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
Прапор країни ООН десь заборонений, де нота протесту?
показати весь коментар
04.06.2024 13:59
+27
Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн перед началом визита Лукашенко в эту страну https://mb6k2s-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/mb6k2s.c97.org/ru/news/2024/5/31/597199/ призвал нынешние власти страны арестовать Александра Лукашенко . Но этим не ограничился.

Вчера монгольский экс-президент в социальной сети X снова высказался о Лукашенко, обратив внимание на его нелегитимность:

«Белорусский диктатор Лукашенко, который приехал в Монголию, является самозванцем и не представляет белорусский народ… Встреча с Лукашенко только позорно легитимизирует войну и террор его режима. Ему место в тюрьме, а не у власти».
показати весь коментар
04.06.2024 14:06
+14
"золотого Тамерлана онучата голі" сидять затиснуті міш киташкою та рашкою - там не сіпнешся
показати весь коментар
04.06.2024 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим ми вже цим абізянам не догодили??
показати весь коментар
04.06.2024 13:58 Відповісти
Прапор країни ООН десь заборонений, де нота протесту?
показати весь коментар
04.06.2024 13:59 Відповісти
Не рівняй гімно з конфетою, кацапе!
показати весь коментар
04.06.2024 14:55 Відповісти
повертаю свій коментар
розширено
підарасія не заборонена ООН
але вийдіть з її прапором в Києві
ви дивитеся і не бачите, що аргумент не той
порівнювати потрібно не тільки рівноцінне а і за спільними ознаками
як би коментар, на який ми всі відповідаємо, а деякі мамкині вояки проявили таку ерекцію, звучав приблизно так :
" а хіба Україна веде агресивні війни?"
" а хіба Україна посварилася з Монголією?"
було б зрозуміло
а так, ви достатньо показали свою невихованість, тупість та неосвіченість
просто ідіть на хєр
показати весь коментар
04.06.2024 21:31 Відповісти
Біжи Форест, біжи!
показати весь коментар
04.06.2024 14:00 Відповісти
Это у них народная забава такая - пробеги с прапором Украины ... В конце уже полицейский рванул стометровку ...
показати весь коментар
04.06.2024 14:11 Відповісти
Ага. Тобто це естафета!
показати весь коментар
04.06.2024 14:23 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 14:15 Відповісти
"золотого Тамерлана онучата голі" сидять затиснуті міш киташкою та рашкою - там не сіпнешся
показати весь коментар
04.06.2024 14:00 Відповісти
Тупі чи що? Навіщо взагалі його чіпали?
показати весь коментар
04.06.2024 14:01 Відповісти
Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн перед началом визита Лукашенко в эту страну https://mb6k2s-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/mb6k2s.c97.org/ru/news/2024/5/31/597199/ призвал нынешние власти страны арестовать Александра Лукашенко . Но этим не ограничился.

Вчера монгольский экс-президент в социальной сети X снова высказался о Лукашенко, обратив внимание на его нелегитимность:

«Белорусский диктатор Лукашенко, который приехал в Монголию, является самозванцем и не представляет белорусский народ… Встреча с Лукашенко только позорно легитимизирует войну и террор его режима. Ему место в тюрьме, а не у власти».
показати весь коментар
04.06.2024 14:06 Відповісти
Поліцейський женеться за чоловіком з прапором України Джерело:
*************

показати весь коментар
04.06.2024 14:08 Відповісти
Почекаємо - коли ти поміняєш свою думку - коли тобі наб"ють морду та пограбують
показати весь коментар
04.06.2024 14:23 Відповісти
посьміхнуло...
показати весь коментар
04.06.2024 14:20 Відповісти
Монголи - це ті ж самі буряти, але не зросійщені. Тож, поліцейський навздогін - це так, для драйву.
П.С. Український прапор з вершником на коні було б ще більш видовищніше.
показати весь коментар
04.06.2024 14:28 Відповісти
Товстопузий ледь догнав, мабудь фізо провтикав.
показати весь коментар
04.06.2024 14:35 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 14:39 Відповісти
в данному випадку треба було з біло-чєрвоно-білим бігти
показати весь коментар
04.06.2024 14:53 Відповісти
Наш человек в Улан-баторе.
показати весь коментар
04.06.2024 14:55 Відповісти
НОТА ПРОТЕСТУ БУДЕ???? ЧИ КУЛЕБА НЕ ПОБПЧИТЬ?? МОНГОЛ-ШУДАН РАШИСТАМ ПРЕ ПІДСАНКЦІЙНІ ТОВАРИ ДЛЯ ОЗБРОЄНЯ...РОЗРИВАТИ ПОТРІБНО ДИПЮВІДНОШЕННЯ І З НИМИ І З ІРАНОМ І З УСІМА ХТО ДОПОМАГАЄ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ КА..АПАМ
показати весь коментар
04.06.2024 14:57 Відповісти
А чим займається дипломатичний корпус? ходить по елітним бутікам чи жарять шльондр у сауні
показати весь коментар
04.06.2024 14:59 Відповісти
Ти "шльондр монгольських" хоч раз бачив? Запах їх чув? Монголка "правовірна" миється тричі в житті : Коли народжується Коли заміж виходить І коли помирає! Миття - це "змивання щастя"! Коло неї усидіть неможливо А ти про якусь "сауну"!
показати весь коментар
04.06.2024 17:35 Відповісти
Для такої категорії знайдуть чистих і підмитих...
показати весь коментар
04.06.2024 17:45 Відповісти
Я таких не зустрічав!
показати весь коментар
04.06.2024 17:59 Відповісти
Молодець! І мєнт трохи розімʼявся
показати весь коментар
04.06.2024 15:24 Відповісти
Я в том городе пять лет с родителями прожил а первый раз три года вообще в пустыни и так все детство то Львов,то Монголия и наоборот.
показати весь коментар
04.06.2024 15:54 Відповісти
А Монголію не запросили в самміт миру?
показати весь коментар
04.06.2024 17:43 Відповісти
Ну що тут можна сказати-Гером слава!
показати весь коментар
04.06.2024 18:59 Відповісти
Так, це там де Америку ненавидять, А бакси дуже *******...Ну , ось про це у них говорити заборонено!
показати весь коментар
04.06.2024 20:03 Відповісти
 
 