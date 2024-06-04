Поліцейський женеться за чоловіком, який вибіг на центральну площу Улан-Батора з прапором України під час візиту Лукашенка у Монголію. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому монгольський поліцейський ловить на центральній площі столиці Монголії Улан-Батора чоловіка, який біжить з українським прапором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чи наздогнали "монголобандерівця", по запису, сказати не можливо, однак український прапор у нього точно відібрали. Інцидент стався під час візиту у Монголію білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

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