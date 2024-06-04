Полицейский гонится за мужчиной с флагом Украины, выбежавшим на центральную площадь Улан-Батора во время визита Лукашенко в Монголию. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой монгольский полицейский ловит на центральной площади столицы Монголии Улан-Батора мужчину, который бежит с украинским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, догнали ли "монголобандеровца", по записи, сказать не возможно, однако украинский флаг у него точно отобрали. Инцидент произошел во время визита в Монголию белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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