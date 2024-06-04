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Полицейский гонится за мужчиной с флагом Украины, выбежавшим на центральную площадь Улан-Батора во время визита Лукашенко в Монголию. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой монгольский полицейский ловит на центральной площади столицы Монголии Улан-Батора мужчину, который бежит с украинским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, догнали ли "монголобандеровца", по записи, сказать не возможно, однако украинский флаг у него точно отобрали. Инцидент произошел во время визита в Монголию белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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Также смотрите: В российском Барнауле лучших школьников отметили грамотами с украинской символикой. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7893) Лукашенко Александр (3613) правоохранительные органы (2970) флаг (934) Монголия (43)


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Топ комментарии
+34
Прапор країни ООН десь заборонений, де нота протесту?
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04.06.2024 13:59
+27
Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн перед началом визита Лукашенко в эту страну https://mb6k2s-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/mb6k2s.c97.org/ru/news/2024/5/31/597199/ призвал нынешние власти страны арестовать Александра Лукашенко . Но этим не ограничился.

Вчера монгольский экс-президент в социальной сети X снова высказался о Лукашенко, обратив внимание на его нелегитимность:

«Белорусский диктатор Лукашенко, который приехал в Монголию, является самозванцем и не представляет белорусский народ… Встреча с Лукашенко только позорно легитимизирует войну и террор его режима. Ему место в тюрьме, а не у власти».
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04.06.2024 14:06
+14
"золотого Тамерлана онучата голі" сидять затиснуті міш киташкою та рашкою - там не сіпнешся
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04.06.2024 14:00
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Чим ми вже цим абізянам не догодили??
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04.06.2024 13:58 Ответить
Прапор країни ООН десь заборонений, де нота протесту?
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04.06.2024 13:59 Ответить
Не рівняй гімно з конфетою, кацапе!
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04.06.2024 14:55 Ответить
повертаю свій коментар
розширено
підарасія не заборонена ООН
але вийдіть з її прапором в Києві
ви дивитеся і не бачите, що аргумент не той
порівнювати потрібно не тільки рівноцінне а і за спільними ознаками
як би коментар, на який ми всі відповідаємо, а деякі мамкині вояки проявили таку ерекцію, звучав приблизно так :
" а хіба Україна веде агресивні війни?"
" а хіба Україна посварилася з Монголією?"
було б зрозуміло
а так, ви достатньо показали свою невихованість, тупість та неосвіченість
просто ідіть на хєр
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04.06.2024 21:31 Ответить
Біжи Форест, біжи!
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04.06.2024 14:00 Ответить
Это у них народная забава такая - пробеги с прапором Украины ... В конце уже полицейский рванул стометровку ...
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04.06.2024 14:11 Ответить
Ага. Тобто це естафета!
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04.06.2024 14:23 Ответить
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04.06.2024 14:15 Ответить
"золотого Тамерлана онучата голі" сидять затиснуті міш киташкою та рашкою - там не сіпнешся
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04.06.2024 14:00 Ответить
Тупі чи що? Навіщо взагалі його чіпали?
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04.06.2024 14:01 Ответить
Бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн перед началом визита Лукашенко в эту страну https://mb6k2s-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/mb6k2s.c97.org/ru/news/2024/5/31/597199/ призвал нынешние власти страны арестовать Александра Лукашенко . Но этим не ограничился.

Вчера монгольский экс-президент в социальной сети X снова высказался о Лукашенко, обратив внимание на его нелегитимность:

«Белорусский диктатор Лукашенко, который приехал в Монголию, является самозванцем и не представляет белорусский народ… Встреча с Лукашенко только позорно легитимизирует войну и террор его режима. Ему место в тюрьме, а не у власти».
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04.06.2024 14:06 Ответить
Поліцейський женеться за чоловіком з прапором України Джерело:
*************

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04.06.2024 14:08 Ответить
Почекаємо - коли ти поміняєш свою думку - коли тобі наб"ють морду та пограбують
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04.06.2024 14:23 Ответить
посьміхнуло...
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04.06.2024 14:20 Ответить
Монголи - це ті ж самі буряти, але не зросійщені. Тож, поліцейський навздогін - це так, для драйву.
П.С. Український прапор з вершником на коні було б ще більш видовищніше.
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04.06.2024 14:28 Ответить
Товстопузий ледь догнав, мабудь фізо провтикав.
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04.06.2024 14:35 Ответить
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04.06.2024 14:39 Ответить
в данному випадку треба було з біло-чєрвоно-білим бігти
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04.06.2024 14:53 Ответить
Наш человек в Улан-баторе.
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04.06.2024 14:55 Ответить
НОТА ПРОТЕСТУ БУДЕ???? ЧИ КУЛЕБА НЕ ПОБПЧИТЬ?? МОНГОЛ-ШУДАН РАШИСТАМ ПРЕ ПІДСАНКЦІЙНІ ТОВАРИ ДЛЯ ОЗБРОЄНЯ...РОЗРИВАТИ ПОТРІБНО ДИПЮВІДНОШЕННЯ І З НИМИ І З ІРАНОМ І З УСІМА ХТО ДОПОМАГАЄ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ КА..АПАМ
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04.06.2024 14:57 Ответить
А чим займається дипломатичний корпус? ходить по елітним бутікам чи жарять шльондр у сауні
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04.06.2024 14:59 Ответить
Ти "шльондр монгольських" хоч раз бачив? Запах їх чув? Монголка "правовірна" миється тричі в житті : Коли народжується Коли заміж виходить І коли помирає! Миття - це "змивання щастя"! Коло неї усидіть неможливо А ти про якусь "сауну"!
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04.06.2024 17:35 Ответить
Для такої категорії знайдуть чистих і підмитих...
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04.06.2024 17:45 Ответить
Я таких не зустрічав!
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04.06.2024 17:59 Ответить
Молодець! І мєнт трохи розімʼявся
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04.06.2024 15:24 Ответить
Я в том городе пять лет с родителями прожил а первый раз три года вообще в пустыни и так все детство то Львов,то Монголия и наоборот.
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04.06.2024 15:54 Ответить
А Монголію не запросили в самміт миру?
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04.06.2024 17:43 Ответить
Ну що тут можна сказати-Гером слава!
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04.06.2024 18:59 Ответить
Так, це там де Америку ненавидять, А бакси дуже *******...Ну , ось про це у них говорити заборонено!
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04.06.2024 20:03 Ответить
 
 