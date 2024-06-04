Полицейский гонится за мужчиной с флагом Украины, выбежавшим на центральную площадь Улан-Батора во время визита Лукашенко в Монголию. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой монгольский полицейский ловит на центральной площади столицы Монголии Улан-Батора мужчину, который бежит с украинским флагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, догнали ли "монголобандеровца", по записи, сказать не возможно, однако украинский флаг у него точно отобрали. Инцидент произошел во время визита в Монголию белорусского диктатора Александра Лукашенко.
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підарасія не заборонена ООН
але вийдіть з її прапором в Києві
ви дивитеся і не бачите, що аргумент не той
порівнювати потрібно не тільки рівноцінне а і за спільними ознаками
як би коментар, на який ми всі відповідаємо, а деякі мамкині вояки проявили таку ерекцію, звучав приблизно так :
" а хіба Україна веде агресивні війни?"
" а хіба Україна посварилася з Монголією?"
було б зрозуміло
а так, ви достатньо показали свою невихованість, тупість та неосвіченість
просто ідіть на хєр
Вчера монгольский экс-президент в социальной сети X снова высказался о Лукашенко, обратив внимание на его нелегитимность:
«Белорусский диктатор Лукашенко, который приехал в Монголию, является самозванцем и не представляет белорусский народ… Встреча с Лукашенко только позорно легитимизирует войну и террор его режима. Ему место в тюрьме, а не у власти».
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П.С. Український прапор з вершником на коні було б ще більш видовищніше.