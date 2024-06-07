Вантажівка із російським танком переїхала легковий автомобіль з чотирма військовими армії РФ. ВIДЕО 18+

Вантажівка, яка транспортувала російський танк, переїхала легковий автомобіль, у якому перебувало четверо військовослужбовців армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі із місця ДТП видно, що один із росіян ще подає ознаки життя.

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