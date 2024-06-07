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Вантажівка із російським танком переїхала легковий автомобіль з чотирма військовими армії РФ. ВIДЕО 18+

Вантажівка, яка транспортувала російський танк, переїхала легковий автомобіль, у якому перебувало четверо військовослужбовців армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі із місця ДТП видно, що один із росіян ще подає ознаки життя.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трал із "черепахотанком" та вантажівка з курми зіштовхнулися на Бєлгородщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17502) ДТП (4471) танк (2071)


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Топ коментарі
+73
аж настрій піднявся!
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07.06.2024 16:25
+61
Відео рекомендоване всім, хто ненавидить кацапських загарбників.
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07.06.2024 16:47
+59
Недоіхали - таи добре
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07.06.2024 16:22
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Недоіхали - таи добре
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07.06.2024 16:22 Відповісти
Там один пасажир ще дихав. Кацапи - звірі. Добити треба було!
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07.06.2024 16:44 Відповісти
Додушити - самии нагляднии урок
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07.06.2024 16:47 Відповісти
Душити - це втрачати дорогоцінний час. Впевнений, у них були монтіровки.
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07.06.2024 18:06 Відповісти
краще підпалити їх,бензин же є в бакові.
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07.06.2024 19:14 Відповісти
Прикладом или лопатой разве что
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07.06.2024 17:25 Відповісти
то рефлекторно від звички: коли чечен розстабіє ширінку, у кацапа відкривається рот. 5-й закон мєндєля.
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07.06.2024 17:50 Відповісти
то вже агонія
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07.06.2024 19:44 Відповісти
Відео рекомендоване всім, хто ненавидить кацапських загарбників.
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07.06.2024 16:47 Відповісти
👍
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07.06.2024 17:53 Відповісти
Страаайк
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07.06.2024 16:25 Відповісти
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07.06.2024 17:23 Відповісти
аж настрій піднявся!
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07.06.2024 16:25 Відповісти
То саме!
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07.06.2024 17:19 Відповісти
Люкс!!! Ось якраз це - саме для ,,нестійкої психики"! Бо стає стійкою!!!
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07.06.2024 16:26 Відповісти
Просто оторвался тромб у водія трала, на трошки відірвався
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07.06.2024 16:26 Відповісти
Як відомо, "бродяга Байкал пєрєєхал", гулє там якусь автівку переїхати!
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07.06.2024 16:27 Відповісти
Напевно танкісти-рашисти думали, що в тачці солдати НАТО.
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07.06.2024 16:29 Відповісти
Работайте браття, в рот вас *****, ****** каЦапи, козел баян, попу гармонь,.....!!!!!!!
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07.06.2024 16:27 Відповісти
Икону попуасу...Тут головне не переплутати..
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07.06.2024 16:33 Відповісти
Ну, якщо ікони нема, то накошена трава і вінок також підійдуть 😂
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07.06.2024 16:39 Відповісти
...а в ідеалі - галюциногенний овес.
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07.06.2024 20:15 Відповісти
На танковий біатлон відправте цих танкістів! Рівень володіння танками отріцатєльно росте у кацапні. Даві єво, даві! (С).
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07.06.2024 16:28 Відповісти
Стали хорошими руськими
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07.06.2024 16:28 Відповісти
ой, такі молоденькі.
один, ще дихає.
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07.06.2024 16:30 Відповісти
А які ж ще й гарні! Надивитися просто не можу!
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07.06.2024 20:30 Відповісти
Прєвєнтівно унічтожени, це просто пісня!
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07.06.2024 16:30 Відповісти
Ехаль ванька убивать,а його убили...Смерть свинособакам!
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07.06.2024 16:31 Відповісти
Мехвод напевно санкційних курей і гусей давив.А тут бачить пєтухи їдуть.От на автоматі й розкатав
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07.06.2024 16:40 Відповісти
ай да вадила!!!!
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07.06.2024 16:31 Відповісти
героя рашки йому !!!!!!!!!

тільки чому танк не спалив ?
у слєдкома будуть вапроси
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07.06.2024 16:35 Відповісти
Вадила - заслуженный давила!
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07.06.2024 17:54 Відповісти
Побільше щоб так їздили!
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07.06.2024 16:32 Відповісти
понабирали, панімаєшь, по об*явам
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07.06.2024 16:32 Відповісти
Справжні роZZіяни поряд - отойди, отойди єтот еще живой - дай поснимать
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07.06.2024 16:32 Відповісти
Росіянам усім один на одного абсолютно пох.

".. О, етот іщо живой..."

І пішло далі собі..
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07.06.2024 16:35 Відповісти
Так то ж зкріпа така!
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07.06.2024 20:16 Відповісти
На не сестер могли быть солдаты Наты.
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07.06.2024 16:38 Відповісти
На ее месте могли быть солдаты Наты
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07.06.2024 16:39 Відповісти
мабуть водій вантіжівки думав що в лєгковухє їдуть українські цивільні

отака в них психологія садістов
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07.06.2024 16:41 Відповісти
Враховуючи, що і всі учасники дтп кацапи - а це без виключення потомственно опущені лишньохромі біосміттьєві виродки то думати там не було чим, нікому, а так картина гарна прям ням - ням!
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07.06.2024 16:57 Відповісти
Правильно, нахрена так довго свиноматці ладу каліну ждати... Ще в Україну їхати, а тут всьо на мєстьє парьєшалі...
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07.06.2024 16:41 Відповісти
Здоровья Погибшим
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07.06.2024 16:43 Відповісти
Эти четверо уже никогда не будут воевать с НАТО
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07.06.2024 16:44 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк....

хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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07.06.2024 16:45 Відповісти
А пишут, что парашные танки ничего не могут сделать. А ведь могут !!!
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07.06.2024 16:45 Відповісти
Художнік Літров-Стекломоєв, "Распятіе в трусіках".
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07.06.2024 16:45 Відповісти
Дуже красіві
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07.06.2024 16:46 Відповісти
Мабуть в автівці були вчителі на дорозі, тормознули перед тралом, а водій тралу - візьми да й сплутай педалі (газ/тормоз).
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07.06.2024 16:47 Відповісти
"Етат єщьо живой" каже орчий танкіст, потім вимикає камеру, закурює і ліниво стягує "сучку" з плеча 😆
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07.06.2024 16:48 Відповісти
Яке їхало таке здибало…
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07.06.2024 16:53 Відповісти
Сказочное превращение плохих орков в хороших.
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07.06.2024 17:04 Відповісти
Хорошего орка не видно в тепловизоре!
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07.06.2024 17:13 Відповісти
Перед ним двери супермаркета не раскрываются, и если подышит на стекло след не остается
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07.06.2024 17:32 Відповісти
РуZZкий Карфаген будет разрушен!
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07.06.2024 17:11 Відповісти
Екіпаж машини боєвой...
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07.06.2024 17:13 Відповісти
одне з істот щось ще хотіло тявкнути, видно " за родину, за карліка і гундяя "
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07.06.2024 17:23 Відповісти
то він хрипів "ГОЙДАААА"
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08.06.2024 10:21 Відповісти
Які чудові кадри! Просто хочеться співати:
- придавили москаля край дороги,
- видно руки, видон ноги, видно роги!
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07.06.2024 17:25 Відповісти
Водиле героя раиси дать. Сразу четырех фошистов денацифицировал
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07.06.2024 17:27 Відповісти
мнясо
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07.06.2024 17:32 Відповісти
Піду абрикоску зʼїм під це відео
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07.06.2024 17:44 Відповісти
Гурманюк!
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07.06.2024 17:55 Відповісти
вони ще зелені)
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08.06.2024 00:58 Відповісти
Респект Водителю! Настоящий патриот. Герой Украины.
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07.06.2024 17:52 Відповісти
Скільки ці хробаки встигли горя наробити...але карма, вона така. Тому которой як насос дихав, хоч би цигарку дали, жлоби .
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07.06.2024 17:55 Відповісти
Это видео - лучшее завершение рабочей недели! Обязательно перед сном пересмотрю, что бы еще такое и приснилось!
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07.06.2024 17:56 Відповісти
Шумахери.
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07.06.2024 18:20 Відповісти
Любим на шикардосе ездить , с ветерком , ну , сучня , в нем и сдохните , карма , карма....
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07.06.2024 18:35 Відповісти
"А как дисал, как дисал"©
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07.06.2024 18:45 Відповісти
Видать сабвуфером перебор , громковат. Хоть пуль не тратили , на эту мразь....
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07.06.2024 18:45 Відповісти
Разом з нюзою про десяткою жмурів під Вовчанськом , це здається топ новини.
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07.06.2024 18:45 Відповісти
Свиноматки схоже денех не получат..
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07.06.2024 18:46 Відповісти
біосміття для біореактору
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07.06.2024 18:55 Відповісти
Мінуси є?
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07.06.2024 18:59 Відповісти
Яка краса!!!
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07.06.2024 19:23 Відповісти
🤣
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07.06.2024 19:35 Відповісти
Дивишся на це,,,,і якось шкода............шкода чому так мало? Чому так мало ?треба ще більше, як вошей давити.
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07.06.2024 20:20 Відповісти
От така кацапня мені подобається!
Парні відчули смак війни у повній мірі: хруст власних кісток, булькання крові... Можетє павтаріть?
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07.06.2024 20:23 Відповісти
Если бы не трал с танком, это сделали бы солдаты НАТО
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07.06.2024 20:31 Відповісти
чи українці з FPV )))
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07.06.2024 22:02 Відповісти
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07.06.2024 21:40 Відповісти
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07.06.2024 22:15 Відповісти
Воділі премію, за економію наших ***********.
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07.06.2024 22:22 Відповісти
И шо?
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07.06.2024 23:52 Відповісти
А я свое восхищение - рифмой, шобы так было на постое...
Сыграни мне , братан , блюзец,
Чтобы лука мене захотелось,
Чтоб ни спалось ни пилось, ни елось,
Чтобы кукишем стал капец,
Сыграни мне, братан блюзец.
Сыграни... Ай, неэ-нэ ты мое ка-ка-нэ...

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08.06.2024 00:35 Відповісти
как, как у них такое получается?
что за нация дебилов?
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08.06.2024 08:16 Відповісти
Чик-чирик, ******-куку.
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08.06.2024 08:46 Відповісти
Живой? Непорядок, надо добіть Але дуже добре шо пі*арів подавило
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08.06.2024 10:18 Відповісти
Як казали у совєтський час: " бойся вора, прокурора и военного шофера! "
Мабуть дєди скрєпу не передали, от і добре.
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08.06.2024 11:20 Відповісти
яке щастя що подохли не від руки солдата НАТО... а все ж таки від своїх рідних...
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08.06.2024 12:52 Відповісти
UA vs RUS 4:0 😜
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08.06.2024 15:54 Відповісти
Чи це не сам Буданов був за кермом вантажівки? Присвоїти йому другого Героя!
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08.06.2024 19:10 Відповісти
 
 