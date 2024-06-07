Вантажівка із російським танком переїхала легковий автомобіль з чотирма військовими армії РФ. ВIДЕО 18+
Вантажівка, яка транспортувала російський танк, переїхала легковий автомобіль, у якому перебувало четверо військовослужбовців армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі із місця ДТП видно, що один із росіян ще подає ознаки життя.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+73 саша паламарчук
показати весь коментар07.06.2024 16:25
+61 Alexandr Петров
показати весь коментар07.06.2024 16:47
+59 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.06.2024 16:22
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один, ще дихає.
тільки чому танк не спалив ?
у слєдкома будуть вапроси
".. О, етот іщо живой..."
І пішло далі собі..
отака в них психологія садістов
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
- придавили москаля край дороги,
- видно руки, видон ноги, видно роги!
Парні відчули смак війни у повній мірі: хруст власних кісток, булькання крові... Можетє павтаріть?
Сыграни мне , братан , блюзец,
Чтобы лука мене захотелось,
Чтоб ни спалось ни пилось, ни елось,
Чтобы кукишем стал капец,
Сыграни мне, братан блюзец.
Сыграни... Ай, неэ-нэ ты мое ка-ка-нэ...
что за нация дебилов?
Мабуть дєди скрєпу не передали, от і добре.