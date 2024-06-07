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Новости Видео Война
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Грузовик с российским танком переехал легковой автомобиль с четырьмя военными армии РФ. ВИДЕО 18+

Грузовик, транспортировавший российский танк, переехал легковой автомобиль, в котором находилось четверо военнослужащих армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с места ДТП видно, что один из россиян еще подает признаки жизни.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Оккупант бросает свой мотоцикл и оружие и убегает перелеском, увидев украинский дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) ДТП (7676) танк (2260)


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Топ комментарии
+73
аж настрій піднявся!
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07.06.2024 16:25
+61
Відео рекомендоване всім, хто ненавидить кацапських загарбників.
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07.06.2024 16:47
+59
Недоіхали - таи добре
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07.06.2024 16:22
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Недоіхали - таи добре
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07.06.2024 16:22 Ответить
Там один пасажир ще дихав. Кацапи - звірі. Добити треба було!
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07.06.2024 16:44 Ответить
Додушити - самии нагляднии урок
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07.06.2024 16:47 Ответить
Душити - це втрачати дорогоцінний час. Впевнений, у них були монтіровки.
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07.06.2024 18:06 Ответить
краще підпалити їх,бензин же є в бакові.
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07.06.2024 19:14 Ответить
Прикладом или лопатой разве что
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07.06.2024 17:25 Ответить
то рефлекторно від звички: коли чечен розстабіє ширінку, у кацапа відкривається рот. 5-й закон мєндєля.
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07.06.2024 17:50 Ответить
то вже агонія
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07.06.2024 19:44 Ответить
Відео рекомендоване всім, хто ненавидить кацапських загарбників.
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07.06.2024 16:47 Ответить
👍
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07.06.2024 17:53 Ответить
Страаайк
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07.06.2024 16:25 Ответить
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07.06.2024 17:23 Ответить
аж настрій піднявся!
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07.06.2024 16:25 Ответить
То саме!
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07.06.2024 17:19 Ответить
Люкс!!! Ось якраз це - саме для ,,нестійкої психики"! Бо стає стійкою!!!
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07.06.2024 16:26 Ответить
Просто оторвался тромб у водія трала, на трошки відірвався
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07.06.2024 16:26 Ответить
Як відомо, "бродяга Байкал пєрєєхал", гулє там якусь автівку переїхати!
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07.06.2024 16:27 Ответить
Напевно танкісти-рашисти думали, що в тачці солдати НАТО.
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07.06.2024 16:29 Ответить
Работайте браття, в рот вас *****, ****** каЦапи, козел баян, попу гармонь,.....!!!!!!!
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07.06.2024 16:27 Ответить
Икону попуасу...Тут головне не переплутати..
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07.06.2024 16:33 Ответить
Ну, якщо ікони нема, то накошена трава і вінок також підійдуть 😂
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07.06.2024 16:39 Ответить
...а в ідеалі - галюциногенний овес.
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07.06.2024 20:15 Ответить
На танковий біатлон відправте цих танкістів! Рівень володіння танками отріцатєльно росте у кацапні. Даві єво, даві! (С).
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07.06.2024 16:28 Ответить
Стали хорошими руськими
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07.06.2024 16:28 Ответить
ой, такі молоденькі.
один, ще дихає.
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07.06.2024 16:30 Ответить
А які ж ще й гарні! Надивитися просто не можу!
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07.06.2024 20:30 Ответить
Прєвєнтівно унічтожени, це просто пісня!
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07.06.2024 16:30 Ответить
Ехаль ванька убивать,а його убили...Смерть свинособакам!
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07.06.2024 16:31 Ответить
Мехвод напевно санкційних курей і гусей давив.А тут бачить пєтухи їдуть.От на автоматі й розкатав
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07.06.2024 16:40 Ответить
ай да вадила!!!!
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07.06.2024 16:31 Ответить
героя рашки йому !!!!!!!!!

тільки чому танк не спалив ?
у слєдкома будуть вапроси
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07.06.2024 16:35 Ответить
Вадила - заслуженный давила!
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07.06.2024 17:54 Ответить
Побільше щоб так їздили!
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07.06.2024 16:32 Ответить
понабирали, панімаєшь, по об*явам
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07.06.2024 16:32 Ответить
Справжні роZZіяни поряд - отойди, отойди єтот еще живой - дай поснимать
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07.06.2024 16:32 Ответить
Росіянам усім один на одного абсолютно пох.

".. О, етот іщо живой..."

І пішло далі собі..
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07.06.2024 16:35 Ответить
Так то ж зкріпа така!
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07.06.2024 20:16 Ответить
На не сестер могли быть солдаты Наты.
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07.06.2024 16:38 Ответить
На ее месте могли быть солдаты Наты
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07.06.2024 16:39 Ответить
мабуть водій вантіжівки думав що в лєгковухє їдуть українські цивільні

отака в них психологія садістов
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07.06.2024 16:41 Ответить
Враховуючи, що і всі учасники дтп кацапи - а це без виключення потомственно опущені лишньохромі біосміттьєві виродки то думати там не було чим, нікому, а так картина гарна прям ням - ням!
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07.06.2024 16:57 Ответить
Правильно, нахрена так довго свиноматці ладу каліну ждати... Ще в Україну їхати, а тут всьо на мєстьє парьєшалі...
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07.06.2024 16:41 Ответить
Здоровья Погибшим
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07.06.2024 16:43 Ответить
Эти четверо уже никогда не будут воевать с НАТО
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07.06.2024 16:44 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк....

хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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07.06.2024 16:45 Ответить
А пишут, что парашные танки ничего не могут сделать. А ведь могут !!!
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07.06.2024 16:45 Ответить
Художнік Літров-Стекломоєв, "Распятіе в трусіках".
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07.06.2024 16:45 Ответить
Дуже красіві
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07.06.2024 16:46 Ответить
Мабуть в автівці були вчителі на дорозі, тормознули перед тралом, а водій тралу - візьми да й сплутай педалі (газ/тормоз).
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07.06.2024 16:47 Ответить
"Етат єщьо живой" каже орчий танкіст, потім вимикає камеру, закурює і ліниво стягує "сучку" з плеча 😆
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07.06.2024 16:48 Ответить
Яке їхало таке здибало…
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07.06.2024 16:53 Ответить
Сказочное превращение плохих орков в хороших.
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07.06.2024 17:04 Ответить
Хорошего орка не видно в тепловизоре!
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07.06.2024 17:13 Ответить
Перед ним двери супермаркета не раскрываются, и если подышит на стекло след не остается
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07.06.2024 17:32 Ответить
РуZZкий Карфаген будет разрушен!
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07.06.2024 17:11 Ответить
Екіпаж машини боєвой...
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07.06.2024 17:13 Ответить
одне з істот щось ще хотіло тявкнути, видно " за родину, за карліка і гундяя "
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07.06.2024 17:23 Ответить
то він хрипів "ГОЙДАААА"
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08.06.2024 10:21 Ответить
Які чудові кадри! Просто хочеться співати:
- придавили москаля край дороги,
- видно руки, видон ноги, видно роги!
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07.06.2024 17:25 Ответить
Водиле героя раиси дать. Сразу четырех фошистов денацифицировал
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07.06.2024 17:27 Ответить
мнясо
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07.06.2024 17:32 Ответить
Піду абрикоску зʼїм під це відео
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07.06.2024 17:44 Ответить
Гурманюк!
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07.06.2024 17:55 Ответить
вони ще зелені)
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08.06.2024 00:58 Ответить
Респект Водителю! Настоящий патриот. Герой Украины.
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07.06.2024 17:52 Ответить
Скільки ці хробаки встигли горя наробити...але карма, вона така. Тому которой як насос дихав, хоч би цигарку дали, жлоби .
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07.06.2024 17:55 Ответить
Это видео - лучшее завершение рабочей недели! Обязательно перед сном пересмотрю, что бы еще такое и приснилось!
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07.06.2024 17:56 Ответить
Шумахери.
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07.06.2024 18:20 Ответить
Любим на шикардосе ездить , с ветерком , ну , сучня , в нем и сдохните , карма , карма....
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07.06.2024 18:35 Ответить
"А как дисал, как дисал"©
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07.06.2024 18:45 Ответить
Видать сабвуфером перебор , громковат. Хоть пуль не тратили , на эту мразь....
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07.06.2024 18:45 Ответить
Разом з нюзою про десяткою жмурів під Вовчанськом , це здається топ новини.
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07.06.2024 18:45 Ответить
Свиноматки схоже денех не получат..
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07.06.2024 18:46 Ответить
біосміття для біореактору
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07.06.2024 18:55 Ответить
Мінуси є?
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07.06.2024 18:59 Ответить
Яка краса!!!
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07.06.2024 19:23 Ответить
🤣
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07.06.2024 19:35 Ответить
Дивишся на це,,,,і якось шкода............шкода чому так мало? Чому так мало ?треба ще більше, як вошей давити.
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07.06.2024 20:20 Ответить
От така кацапня мені подобається!
Парні відчули смак війни у повній мірі: хруст власних кісток, булькання крові... Можетє павтаріть?
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07.06.2024 20:23 Ответить
Если бы не трал с танком, это сделали бы солдаты НАТО
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07.06.2024 20:31 Ответить
чи українці з FPV )))
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07.06.2024 22:02 Ответить
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07.06.2024 21:40 Ответить
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07.06.2024 22:15 Ответить
Воділі премію, за економію наших ***********.
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07.06.2024 22:22 Ответить
И шо?
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07.06.2024 23:52 Ответить
А я свое восхищение - рифмой, шобы так было на постое...
Сыграни мне , братан , блюзец,
Чтобы лука мене захотелось,
Чтоб ни спалось ни пилось, ни елось,
Чтобы кукишем стал капец,
Сыграни мне, братан блюзец.
Сыграни... Ай, неэ-нэ ты мое ка-ка-нэ...

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08.06.2024 00:35 Ответить
как, как у них такое получается?
что за нация дебилов?
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08.06.2024 08:16 Ответить
Чик-чирик, ******-куку.
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08.06.2024 08:46 Ответить
Живой? Непорядок, надо добіть Але дуже добре шо пі*арів подавило
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08.06.2024 10:18 Ответить
Як казали у совєтський час: " бойся вора, прокурора и военного шофера! "
Мабуть дєди скрєпу не передали, от і добре.
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08.06.2024 11:20 Ответить
яке щастя що подохли не від руки солдата НАТО... а все ж таки від своїх рідних...
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08.06.2024 12:52 Ответить
UA vs RUS 4:0 😜
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08.06.2024 15:54 Ответить
Чи це не сам Буданов був за кермом вантажівки? Присвоїти йому другого Героя!
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08.06.2024 19:10 Ответить
 
 