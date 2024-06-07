Грузовик с российским танком переехал легковой автомобиль с четырьмя военными армии РФ. ВИДЕО 18+
Грузовик, транспортировавший российский танк, переехал легковой автомобиль, в котором находилось четверо военнослужащих армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с места ДТП видно, что один из россиян еще подает признаки жизни.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+73 саша паламарчук
показать весь комментарий07.06.2024 16:25
+61 Alexandr Петров
показать весь комментарий07.06.2024 16:47
+59 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий07.06.2024 16:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
один, ще дихає.
тільки чому танк не спалив ?
у слєдкома будуть вапроси
".. О, етот іщо живой..."
І пішло далі собі..
отака в них психологія садістов
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
- придавили москаля край дороги,
- видно руки, видон ноги, видно роги!
Парні відчули смак війни у повній мірі: хруст власних кісток, булькання крові... Можетє павтаріть?
Сыграни мне , братан , блюзец,
Чтобы лука мене захотелось,
Чтоб ни спалось ни пилось, ни елось,
Чтобы кукишем стал капец,
Сыграни мне, братан блюзец.
Сыграни... Ай, неэ-нэ ты мое ка-ка-нэ...
что за нация дебилов?
Мабуть дєди скрєпу не передали, от і добре.