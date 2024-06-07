Грузовик с российским танком переехал легковой автомобиль с четырьмя военными армии РФ. ВИДЕО 18+

Грузовик, транспортировавший российский танк, переехал легковой автомобиль, в котором находилось четверо военнослужащих армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с места ДТП видно, что один из россиян еще подает признаки жизни.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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