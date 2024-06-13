Буданов про підготовку росіян до ударів по території РФ західними ракетами: "Як то кажуть - пізно пити "Боржомі". ВIДЕО

Українська армія вже завдає ударів по території Росії західними зразками ракетного озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов у відповідь на питання чи готується Росія до таких атак.

"Вони вже відчувають це. Як то кажуть - пізно пити "Боржомі", - сказав Буданов.

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