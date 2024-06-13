Буданов про підготовку росіян до ударів по території РФ західними ракетами: "Як то кажуть - пізно пити "Боржомі". ВIДЕО
Українська армія вже завдає ударів по території Росії західними зразками ракетного озброєння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов у відповідь на питання чи готується Росія до таких атак.
"Вони вже відчувають це. Як то кажуть - пізно пити "Боржомі", - сказав Буданов.
Топ коментарі
+20 Andrew Moon
показати весь коментар13.06.2024 10:54
+18 Evgeny N
показати весь коментар13.06.2024 11:10
+14 Royal Flush #510166
показати весь коментар13.06.2024 11:03
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Слова не мальчика, но мужа!
Правда сидів тихенько після нєжданчика під Харьковом і от знову на арєні. Як ні в чом не бувало...
Все це в відкритих ресурсах є.
Моссад, ЦРУ, МИ6 и все остальние лохи нервно курят в сторонке
Зате тепер - орел! Мабуть вже знайшли цапа-відбувайла...
Де ж воно плаває? Може, таки потонуло?
А ніт...
а потім бац: виявляється, ворог за 2.7 км від Вовчанська та самого буданова спокійно будує інженерно-фортифікаційні споруди, але ні ГУР ні буданов це не бачать.
КиоилоРило на мівіні нехіло наїв.....