УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9064 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
9 941 28

Буданов про підготовку росіян до ударів по території РФ західними ракетами: "Як то кажуть - пізно пити "Боржомі". ВIДЕО

Українська армія вже завдає ударів по території Росії західними зразками ракетного озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов у відповідь на питання чи готується Росія до таких атак.

"Вони вже відчувають це. Як то кажуть - пізно пити "Боржомі", - сказав Буданов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму росіяни розмістили найновітніші комплекси ППО С-500, - Буданов. ВIДЕО

Автор: 

Буданов Кирило (492) зброя (7471) ракети (4028) росія (65328)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Ну чим не арьол?
Правда сидів тихенько після нєжданчика під Харьковом і от знову на арєні. Як ні в чом не бувало...
показати весь коментар
13.06.2024 10:54
+18
А у мене питання до цього "арьоліка": А як так вийшло, що прорив по каналізації в Авдіївці виявився несподіванкою для оборонців? Де була розвідка? Це ж не за годину було підготовлено та зроблено. А з харківськими проривами як так вийшло? Чи не до того було?
Зате тепер - орел! Мабуть вже знайшли цапа-відбувайла...
показати весь коментар
13.06.2024 11:10
+14
редкостний пи#дабол 🤣🤣
Моссад, ЦРУ, МИ6 и все остальние лохи нервно курят в сторонке
показати весь коментар
13.06.2024 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого! - роздухарився
показати весь коментар
13.06.2024 10:46 Відповісти
Готуеться замість Сирського. Дурень зеленський його призначить, бо безумна вже відкрила свій смердючий рот, а оманський зрадник буратіно робить все щоб Україна програла.
показати весь коментар
13.06.2024 16:53 Відповісти
починає бурята нагадувать...
показати весь коментар
13.06.2024 20:30 Відповісти
По Москве надо бить, иначе смысла нет. После ударов по Москве война закончится через 2 часа!
показати весь коментар
13.06.2024 10:50 Відповісти
Ай, буданга! Ай маладец!
Слова не мальчика, но мужа!
показати весь коментар
13.06.2024 10:51 Відповісти
як то кажуть - пізно пити "боржомі", коли вже й суху "мівіну" розікрали ))
показати весь коментар
13.06.2024 10:51 Відповісти
Де розікрали? На мордорі?
показати весь коментар
13.06.2024 10:55 Відповісти
Ну чим не арьол?
Правда сидів тихенько після нєжданчика під Харьковом і от знову на арєні. Як ні в чом не бувало...
показати весь коментар
13.06.2024 10:54 Відповісти
змішування рас корисне від виродження
показати весь коментар
13.06.2024 11:02 Відповісти
для виродження!
показати весь коментар
13.06.2024 13:33 Відповісти
Там якраз розвідка попереджала за місяць, що будуть заходити.
Все це в відкритих ресурсах є.
показати весь коментар
13.06.2024 11:26 Відповісти
Розвідка яка "попереджає" але її ніхто не слухає нах-уй не потрібна. Бо можна напи-здіти мільйон нікому не потрібних "прогнозів" і просто по теорії ймовірності хоч десь вгадаєш...
показати весь коментар
13.06.2024 12:21 Відповісти
редкостний пи#дабол 🤣🤣
Моссад, ЦРУ, МИ6 и все остальние лохи нервно курят в сторонке
показати весь коментар
13.06.2024 11:03 Відповісти
шо, ботяра, пощелкали ваш хваленый чф как орешки, теперь ты можешь щелкать клювом... хе-хе...
показати весь коментар
13.06.2024 11:31 Відповісти
Вони Боржомі скоро питимуть,Сакартвело самі в "рускій мір" мчаться на всіх парах,а каву в Ялті Буданга досі не п'є.
показати весь коментар
13.06.2024 11:03 Відповісти
А у мене питання до цього "арьоліка": А як так вийшло, що прорив по каналізації в Авдіївці виявився несподіванкою для оборонців? Де була розвідка? Це ж не за годину було підготовлено та зроблено. А з харківськими проривами як так вийшло? Чи не до того було?
Зате тепер - орел! Мабуть вже знайшли цапа-відбувайла...
показати весь коментар
13.06.2024 11:10 Відповісти
Позавчора подумав: щось політолога давненько не видно-не чути.
Де ж воно плаває? Може, таки потонуло?
А ніт...
показати весь коментар
13.06.2024 11:37 Відповісти
хтось ще дослухається до коментів пана Буданова після його двох трьох ракет на складах рф)))??)
показати весь коментар
13.06.2024 11:42 Відповісти
Піар компанія перед заміною Сирського?
показати весь коментар
13.06.2024 11:51 Відповісти
То кофе, то "Боржоми"...
показати весь коментар
13.06.2024 12:06 Відповісти
где борода, милый, такой сладкий и слощавый, видно очень борешься с кацапами
показати весь коментар
13.06.2024 12:17 Відповісти
буданга втирав, що російська армія вже відчуває прихід західної зброї і не може окопуватись.

а потім бац: виявляється, ворог за 2.7 км від Вовчанська та самого буданова спокійно будує інженерно-фортифікаційні споруди, але ні ГУР ні буданов це не бачать.
показати весь коментар
13.06.2024 12:17 Відповісти
Йди Покровськ захищай, боржомі ходячій.
показати весь коментар
13.06.2024 12:41 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2024 12:48 Відповісти
Обещал кофе в Ялте пить, а не Боржоми.
показати весь коментар
13.06.2024 14:26 Відповісти
Постарів(
показати весь коментар
13.06.2024 22:11 Відповісти
Киоило Рило на мівіні нехіло наїв.....
показати весь коментар
13.06.2024 23:42 Відповісти
 
 