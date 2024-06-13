Буданов о подготовке россиян к ударам по территории РФ западными ракетами: "Как говорится - поздно пить "Боржоми". ВИДЕО
Украинская армия уже наносит удары по территории России западными образцами ракетного вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в ответ на вопрос готовится ли Россия к таким атакам.
"Они уже чувствуют это. Как говорится - поздно пить "Боржоми", - сказал Буданов.
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+20 Andrew Moon
показать весь комментарий13.06.2024 10:54
+18 Evgeny N
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+14 Royal Flush #510166
показать весь комментарий13.06.2024 11:03
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Слова не мальчика, но мужа!
Правда сидів тихенько після нєжданчика під Харьковом і от знову на арєні. Як ні в чом не бувало...
Все це в відкритих ресурсах є.
Моссад, ЦРУ, МИ6 и все остальние лохи нервно курят в сторонке
Зате тепер - орел! Мабуть вже знайшли цапа-відбувайла...
Де ж воно плаває? Може, таки потонуло?
А ніт...
а потім бац: виявляється, ворог за 2.7 км від Вовчанська та самого буданова спокійно будує інженерно-фортифікаційні споруди, але ні ГУР ні буданов це не бачать.
КиоилоРило на мівіні нехіло наїв.....