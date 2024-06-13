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Буданов о подготовке россиян к ударам по территории РФ западными ракетами: "Как говорится - поздно пить "Боржоми". ВИДЕО

Украинская армия уже наносит удары по территории России западными образцами ракетного вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в ответ на вопрос готовится ли Россия к таким атакам.

"Они уже чувствуют это. Как говорится - поздно пить "Боржоми", - сказал Буданов.

Также читайте: В оккупированном Крыму россияне разместили новейшие комплексы ПВО С-500, - Буданов. ВИДЕО

Автор: 

Буданов Кирилл (457) оружие (10221) ракеты (3575) россия (95660)


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Топ комментарии
+20
Ну чим не арьол?
Правда сидів тихенько після нєжданчика під Харьковом і от знову на арєні. Як ні в чом не бувало...
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13.06.2024 10:54
+18
А у мене питання до цього "арьоліка": А як так вийшло, що прорив по каналізації в Авдіївці виявився несподіванкою для оборонців? Де була розвідка? Це ж не за годину було підготовлено та зроблено. А з харківськими проривами як так вийшло? Чи не до того було?
Зате тепер - орел! Мабуть вже знайшли цапа-відбувайла...
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13.06.2024 11:10
+14
редкостний пи#дабол 🤣🤣
Моссад, ЦРУ, МИ6 и все остальние лохи нервно курят в сторонке
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13.06.2024 11:03
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Ого! - роздухарився
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13.06.2024 10:46 Ответить
Готуеться замість Сирського. Дурень зеленський його призначить, бо безумна вже відкрила свій смердючий рот, а оманський зрадник буратіно робить все щоб Україна програла.
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13.06.2024 16:53 Ответить
починає бурята нагадувать...
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13.06.2024 20:30 Ответить
По Москве надо бить, иначе смысла нет. После ударов по Москве война закончится через 2 часа!
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13.06.2024 10:50 Ответить
Ай, буданга! Ай маладец!
Слова не мальчика, но мужа!
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13.06.2024 10:51 Ответить
як то кажуть - пізно пити "боржомі", коли вже й суху "мівіну" розікрали ))
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13.06.2024 10:51 Ответить
Де розікрали? На мордорі?
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13.06.2024 10:55 Ответить
Ну чим не арьол?
Правда сидів тихенько після нєжданчика під Харьковом і от знову на арєні. Як ні в чом не бувало...
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13.06.2024 10:54 Ответить
змішування рас корисне від виродження
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13.06.2024 11:02 Ответить
для виродження!
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13.06.2024 13:33 Ответить
Там якраз розвідка попереджала за місяць, що будуть заходити.
Все це в відкритих ресурсах є.
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13.06.2024 11:26 Ответить
Розвідка яка "попереджає" але її ніхто не слухає нах-уй не потрібна. Бо можна напи-здіти мільйон нікому не потрібних "прогнозів" і просто по теорії ймовірності хоч десь вгадаєш...
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13.06.2024 12:21 Ответить
редкостний пи#дабол 🤣🤣
Моссад, ЦРУ, МИ6 и все остальние лохи нервно курят в сторонке
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13.06.2024 11:03 Ответить
шо, ботяра, пощелкали ваш хваленый чф как орешки, теперь ты можешь щелкать клювом... хе-хе...
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13.06.2024 11:31 Ответить
Вони Боржомі скоро питимуть,Сакартвело самі в "рускій мір" мчаться на всіх парах,а каву в Ялті Буданга досі не п'є.
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13.06.2024 11:03 Ответить
А у мене питання до цього "арьоліка": А як так вийшло, що прорив по каналізації в Авдіївці виявився несподіванкою для оборонців? Де була розвідка? Це ж не за годину було підготовлено та зроблено. А з харківськими проривами як так вийшло? Чи не до того було?
Зате тепер - орел! Мабуть вже знайшли цапа-відбувайла...
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13.06.2024 11:10 Ответить
Позавчора подумав: щось політолога давненько не видно-не чути.
Де ж воно плаває? Може, таки потонуло?
А ніт...
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13.06.2024 11:37 Ответить
хтось ще дослухається до коментів пана Буданова після його двох трьох ракет на складах рф)))??)
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13.06.2024 11:42 Ответить
Піар компанія перед заміною Сирського?
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13.06.2024 11:51 Ответить
То кофе, то "Боржоми"...
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13.06.2024 12:06 Ответить
где борода, милый, такой сладкий и слощавый, видно очень борешься с кацапами
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13.06.2024 12:17 Ответить
буданга втирав, що російська армія вже відчуває прихід західної зброї і не може окопуватись.

а потім бац: виявляється, ворог за 2.7 км від Вовчанська та самого буданова спокійно будує інженерно-фортифікаційні споруди, але ні ГУР ні буданов це не бачать.
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13.06.2024 12:17 Ответить
Йди Покровськ захищай, боржомі ходячій.
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13.06.2024 12:41 Ответить
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13.06.2024 12:48 Ответить
Обещал кофе в Ялте пить, а не Боржоми.
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13.06.2024 14:26 Ответить
Постарів(
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13.06.2024 22:11 Ответить
Киоило Рило на мівіні нехіло наїв.....
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13.06.2024 23:42 Ответить
 
 