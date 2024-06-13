Буданов о подготовке россиян к ударам по территории РФ западными ракетами: "Как говорится - поздно пить "Боржоми". ВИДЕО

Украинская армия уже наносит удары по территории России западными образцами ракетного вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в ответ на вопрос готовится ли Россия к таким атакам.

"Они уже чувствуют это. Как говорится - поздно пить "Боржоми", - сказал Буданов.

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