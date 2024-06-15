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Росіяни заявили про атаку безпілотників у Ростовській області. ВIДЕО

У ніч проти 15 червня у Ростовській області РФ знову працювала протиповітряна оборона через атаку безпілотників. Вибухи було чути в районі Каменська-Шахтинського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва у районі Каменська-Шахтинського близько 4 ранку російська ППО збила кілька безпілотників. 

"Уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає", – пише Голубєв.

Зазначається, що у місті Каменськ-Шахтинський розташоване підприємство "Комбінат "Каменський", який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств.

На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ ще від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.

Нагадаємо,  напередодні, 14 червня, росіяни заявили про атаку БпЛА на декілька областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії заявили про пошкодження нафтобази та порушення електропостачання внаслідок атаки дронів

Автор: 

безпілотник (4206) росія (65360)


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Топ коментарі
+14
Ну - Порошенко ж "захотів"? Хоча міг-би зараз сидіть десь на Мальдівах та пить охолоджене кокосове молоко Але є ще люди, для яких слово "Батьківщина" - не "пустий звук" І вони ставлять її вище за власну шкуру!
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15.06.2024 08:42
+13
Ці "відосіки" є відвертанням ФСБешними кротами уваги від того що кримський міст та що там міст Чонгар працює на повну потужність і не дивлячись на те що це на багато ближче і там проходить основна логістика орків на південний фронт туди чомусь нічого не прилітає - повна тиша!
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15.06.2024 08:13
+13
У кулуарах МО УКраїни почали ходить чутки про скоре повернення Залужного на посаду Саме тому він до цих пір в Україні та не виїхав до Лондона Сирський "обісрався" і "сталінський" ("боневтіковський") полководець" з нього не вийшов А більше ніхто на ту "розпечену плиту" сідать не хоче Тому не виключено що "Блазень" буде змушений повернуть на посаду Залужного
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15.06.2024 08:29
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Може рішили на вогник заглянути
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15.06.2024 07:55 Відповісти
Лопатоїди, не метушіться - всім вистачить.
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15.06.2024 08:06 Відповісти
Ці "відосіки" є відвертанням ФСБешними кротами уваги від того що кримський міст та що там міст Чонгар працює на повну потужність і не дивлячись на те що це на багато ближче і там проходить основна логістика орків на південний фронт туди чомусь нічого не прилітає - повна тиша!
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15.06.2024 08:13 Відповісти
Бо ППО ще не знищили.
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15.06.2024 11:44 Відповісти
об'єм військової логістики через кримський міст від загального об'єму наразі складає трох більше чверті від потрібної для Криму та південного угруповання військ окупантів. Сили та ресурси, які задіяні на охорону\оборону та заходи по різним бонобудівництвам та димовим завісам поки що влаштовують наш ГШ. Всьому свій час.
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15.06.2024 12:07 Відповісти
Правильней будет полетел 🛫**********…
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15.06.2024 08:14 Відповісти
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15.06.2024 08:26 Відповісти
Санкції не працюють. ************ мають доступ до усього що представлено на картинці, дещо лише під іншим логотипом
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15.06.2024 08:41 Відповісти
Як ударный БПЛА може бути 3.14дарасом ?В нього ж немає анального отвору ..За такий вислів "спросіть" треба як з "понімающого"
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15.06.2024 08:29 Відповісти
Як ніту - є він ( клоака то для відходів - вихлопна труба також ).
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15.06.2024 08:39 Відповісти
Думаєте вони сношають беспілотніки у вихлопну трубу ? Бо немає пілотки він же безпілотнік
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15.06.2024 09:28 Відповісти
Може він сп'яну переплутав , і подумав що летить оце .?
..
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15.06.2024 10:22 Відповісти
Країна літаючих Тридварасів.
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15.06.2024 13:00 Відповісти
У кулуарах МО УКраїни почали ходить чутки про скоре повернення Залужного на посаду Саме тому він до цих пір в Україні та не виїхав до Лондона Сирський "обісрався" і "сталінський" ("боневтіковський") полководець" з нього не вийшов А більше ніхто на ту "розпечену плиту" сідать не хоче Тому не виключено що "Блазень" буде змушений повернуть на посаду Залужного
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15.06.2024 08:29 Відповісти
Булоб непогано, та чи захоче сам Залужний? З цими уродами діла не буде..
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15.06.2024 08:38 Відповісти
Ну - Порошенко ж "захотів"? Хоча міг-би зараз сидіть десь на Мальдівах та пить охолоджене кокосове молоко Але є ще люди, для яких слово "Батьківщина" - не "пустий звук" І вони ставлять її вище за власну шкуру!
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15.06.2024 08:42 Відповісти
Як стан здоровʼя генерала ? Сподіваюсь покращився? Бо ЗМІ повідомляли, що ВЛК визнала його непридатним, і генерал звільнився з військової служби за станом здоровʼя. Чи це таки був помилковий висновок ВЛК?
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15.06.2024 13:56 Відповісти
Ну то й запитайте генерала.
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15.06.2024 15:04 Відповісти
Пишуть що вже в Лондоні.
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15.06.2024 09:29 Відповісти
Не знаю… Я не в Лондоні - тому не бачу…
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15.06.2024 13:13 Відповісти
Маячня з циклу " нашепталі-наперділи"
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15.06.2024 10:40 Відповісти
Побачимо… Я ж написав - "чутки ходять"…
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15.06.2024 13:02 Відповісти
Навряд чи. Гонор Зе* не дозволить. Навіть якщо Безугла правду каже, то буде хтось наступний - молодий, типу.
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15.06.2024 11:47 Відповісти
Що йому д"Єрмак скаже - те і "прогавкає" Але у того "проблема" - ніхто з "молодих" не хоче буь "крайнім" Тому від посади ГК відбиваються руками і ногами!
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15.06.2024 12:54 Відповісти
Це може бути хибне враження. Пишуть, що Єрмак тінь Зе*.
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15.06.2024 21:49 Відповісти
Ти Салтикова-Щедріна читав? "Історію города глупова"? Там такий персонаж є - "Органчик" Так от - "Блазень" і є "Органчик" А д"Єрмак - майстер-настройщик" цього "Органчика"
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15.06.2024 22:07 Відповісти
не вірю. Це все одно, як запхати зубну пасту назад у тюбік, даруйте за порівняння...
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15.06.2024 11:51 Відповісти
Я при "Боневтікові Херпідовичу" уже давно перестав дивуваться чому-завгодно! Що напишуть - те й прочитає!
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15.06.2024 12:50 Відповісти
з таким же успіхом можно коментувати чутки", які нібито ходять у МО, про повернення Полторака.
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15.06.2024 12:56 Відповісти
Було відео 2019 р., де Зе* штовхнув Полторака.
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15.06.2024 21:48 Відповісти
бачив
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15.06.2024 21:51 Відповісти
Дай то Боже Святий наш!!! 🙏🙏🙏
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15.06.2024 17:57 Відповісти
Сколька любві к родінє,салачьоннасті,чувства плєча ,горєчі ,салідарнасті,вєри,скрєпнічєвства,вєри в пабєду в коментарі оператора відео)))Ніякого натяку на вічне запитання"А чому це до нас українські безпілотники прилітають?")))
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15.06.2024 09:08 Відповісти
судячи з усього - тільки полякали кацапів, бо якби влучили куди треба на ФГП "Камєнскій", то там би зараз весь Камєнск спостерігав епічний феєрверк, бо на цьому підприємстві "пакують" паливом двигуни ракет "градів", "ураганів" та "смерчей". А може полетіло на https://www.google.com.ua/maps/place/48%C2%B013 НПЗ Камєнскій , який за 15 км від "Комбінату". На цей НПЗ вже прилітало раз сім за два роки. Він хоч невеличкий, всього на обсяг переробки до трьох мільйонів тон сирої нафти, але важливий для військової логістики через близкість до театру бойових дій. Тому краще всього, як би він зупинився остаточно.
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15.06.2024 12:34 Відповісти
вважаю що "Комбінат "Камєнскій" не повинен працювати вже тиждень від слова "взагалі". Від кобінату до Краматорська дві сотні км. Для зупинки всього комбінату достатньо однієї М39А1 з моноблочною б\ч. Думаю, що зупиняє тільки реакція західних партнерів, бо разом із виробництвом випаруються і десяток-другий мирних цивільних кам'янців, які пхають паливо у двигуни ракет.
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15.06.2024 13:06 Відповісти
Как же в ростовской области кацапы живут? По небу ******** и суки летают!
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16.06.2024 13:41 Відповісти
 
 