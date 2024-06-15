Росіяни заявили про атаку безпілотників у Ростовській області. ВIДЕО
У ніч проти 15 червня у Ростовській області РФ знову працювала протиповітряна оборона через атаку безпілотників. Вибухи було чути в районі Каменська-Шахтинського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.
За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва у районі Каменська-Шахтинського близько 4 ранку російська ППО збила кілька безпілотників.
"Уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає", – пише Голубєв.
Зазначається, що у місті Каменськ-Шахтинський розташоване підприємство "Комбінат "Каменський", який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств.
На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ ще від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.
Нагадаємо, напередодні, 14 червня, росіяни заявили про атаку БпЛА на декілька областей.
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