Росіяни заявили про атаку безпілотників у Ростовській області. ВIДЕО

У ніч проти 15 червня у Ростовській області РФ знову працювала протиповітряна оборона через атаку безпілотників. Вибухи було чути в районі Каменська-Шахтинського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські Telegram-канали.

За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва у районі Каменська-Шахтинського близько 4 ранку російська ППО збила кілька безпілотників.

"Уламки дронів упали на територію проммайданчика. За попередніми даними, у нежитловій будівлі пошкоджено скління, постраждалих немає", – пише Голубєв.

Зазначається, що у місті Каменськ-Шахтинський розташоване підприємство "Комбінат "Каменський", який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств.

На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ ще від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.

Нагадаємо, напередодні, 14 червня, росіяни заявили про атаку БпЛА на декілька областей.

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