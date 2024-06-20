УКР
Бійці 46-ї ОАБр FPV-дронами знищують бронетехніку окупантів. ВIДЕО

Десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ показали, як за допомогою FPV-дронів відбивають атаки російської бронетехнікі.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти з ослячою впертістю продовжують розбивати свої броньовані лоби об наші FPV-дрони. Об’їжджають щойно підбиту техніку й раз-по-раз із приреченістю рабів наражаються на нові й нові влучання", - ідеться у дописі.

танк (2108) 46 окрема десантно-штурмова бригада (59) дрони (5291)
Так і не показали той сарай знищили чи ні ? Відео заглушили гітарним бринканням .
показати весь коментар
20.06.2024 18:22 Відповісти
 
 