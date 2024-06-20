Бійці 46-ї ОАБр FPV-дронами знищують бронетехніку окупантів. ВIДЕО
Десантники 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ показали, як за допомогою FPV-дронів відбивають атаки російської бронетехнікі.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти з ослячою впертістю продовжують розбивати свої броньовані лоби об наші FPV-дрони. Об’їжджають щойно підбиту техніку й раз-по-раз із приреченістю рабів наражаються на нові й нові влучання", - ідеться у дописі.
Сергій Малецький
